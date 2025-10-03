Úspěšná mediální značka TV Nova si jde k běžným investorům pro miliardu. Ale taky možná pro miliardy čtyři. A sází především na svůj brand – protože za rizika, která firemní dluhopisy nesou, nabízí jen asi 1,5 procentního bodu nad výnosy státních dluhopisů.
Dluhopisy totiž nevydává „nesmrtelný“ televizní kanál, který tu byl, je a bude, ale „obyčejné“ s. r. o. Jeho budoucnost závisí na celé řadě proměnných – a investor, který si jeho dluhopis koupí, mezi nimi rozhodně není.
Emitentem dluhopisu je TV Nova s. r. o. Dluhopisy ponesou pevný úrok 5,4 % ročně a mají pětiletou splatnost do října 2029. Na první pohled atraktivní nabídka – známá firma, relativně krátká doba splatnosti, pevný výnos. Při bližším pohledu do účetních výkazů ale vyvstává otázka, zda nabízená riziková prémie skutečně odpovídá podstupovanému riziku.
A k obecným podnikatelským rizikům se u televizního impéria přidává ještě jedno zásadní – cykličnost reklamního trhu. Pokud ekonomika vstoupí do recese a firmy omezí výdaje na reklamu, tržby mohou klesnout a schopnost splácet se zhoršit.
TV Nova je dlouhodobě zisková. V roce 2023 dosáhla tržeb 7,8 miliardy korun, v roce 2024 už přes 9,1 miliardy. Čistý zisk se drží kolem 1,2 miliardy ročně, což znamená marži přibližně 12–13 %. Provozní cash flow se pohybuje kolem tří miliard korun ročně, což ukazuje, že hlavní byznys funguje.
Rozvaha ale ukazuje druhou stranu mince. Zatímco vlastní kapitál činí 5,3 miliardy, cizí zdroje přesahují 12 miliard. Poměr dluhu k provoznímu zisku EBITDA se tak pohybuje kolem šestinásobku – vysoká zadluženost. A co je ještě horší, na účtech měla Nova na konci roku 2024 jen 256 milionů korun, zatímco krátkodobé závazky činily téměř tři miliardy. Likvidní rezerva je tedy extrémně nízká.
Dalším rizikem je možnost navýšení emise – z původní jedné miliardy až na čtyři. Pokud k tomu dojde, retailový dluh se násobně zvětší a tím se zvýší i celkové zatížení společnosti.
Pětileté státní dluhopisy dnes nesou kolem 3,9 %. Riziková prémie Novy tedy činí jen 1,5 procentního bodu. Vzhledem k vysokému zadlužení a minimální hotovostní rezervě by ale bylo férovější čekat spíš 3 až 4 procentní body navíc – tedy kupon v rozmezí 6,5 až 8 %.
Dluhopisy TV Nova nejsou zajištěny žádným majetkem a nemají ani rating od registrované agentury – což už samo o sobě odradí velkou část profesionálních investorů. Retailový investor si v tomto případě kupuje závazek, který v případě problémů stojí až za bankami a ostatními věřiteli.
Výsledek? Nabídka působí výhodně hlavně pro PPF, která prostřednictvím známé značky Nova získává levné financování. Pro drobného investora jde naopak o málo zaplacenou sázku na to, že reklamní trh a stabilita skupiny PPF zůstanou v příštích pěti letech bez otřesů.
Dluhopisy TV Nova nesou silné jméno a stabilní zisky emitenta mohou působit uklidňujícím dojmem. Jenže při bližším pohledu převažuje vysoké zadlužení, minimální likvidita a absence zajištění. Výnos 5,4 % je na tyto parametry příliš nízký.
I kdyby kupon činil 7 % ročně, investor by neměl do těchto dluhopisů směřovat více než 5 % svého investičního majetku. Pro většinu drobných investorů ale existují výrazně výhodnější cesty, jak získat stejný či vyšší výnos s menším rizikem – například prostřednictvím diverzifikovaných dluhopisových fondů.
Investice do dluhopisů TV Nova zkrátka nemusí být procházkou růžovou zahradou – kdo po nich sáhne, měl by počítat s tím, že v této investiční soutěži může také zaznít: „Nejslabší, máte padáka!“
Josef Uchytil
Ředitel turnovské pobočky Partners banky. Vystudoval matematicko-fyzikální fakultu UK. Pracuje a pracoval jako finanční a investiční poradce. Získal prestižní tituly European financial advisor (EFA) a European financial planner... Další články autora.
