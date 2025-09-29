Televize Nova chce prodat dluhopisy za miliardu drobným investorům. Od dnešního dne si je mohou nakoupit klienti Air Bank přímo v mobilní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví.
Televizní stanice TV Nova patří do skupiny PPF stejně jako Air Bank. Peníze z první emise dluhopisového programu v předpokládaném objemu jedné miliardy korun chce Nova využít k podpoře ještě rychlejšího rozvoje televize a Oneplay a na optimalizaci forem financování.
„V případě enormní poptávky ze strany investorů lze objem emise navýšit až na úroveň schváleného rámce dluhopisového programu,“ dodává mluvčí TV Nova Barbora Dlabáčková. Česká národní banka schválila objem emise až do výše čtyř miliard korun.
Jmenovitá hodnota jednoho dluhopisu činí 10 tisíc korun s úrokovou sazbou 5,4 procenta ročně a čtyřletou splatností do října 2029. Úrok se bude vyplácet jednou ročně. Dluhopisy musí investoři držet celé čtyři roky až do splatnosti.
Poplatek při nákupu v Air Bank činí 0,3 procenta hodnoty dluhopisu. Předpokládaná doba trvání nabídky je tři týdny.
Pro porovnání: výnos pětiletých českých státních dluhopisů, které nesou daleko nižší riziko nesplacení než korporátní dluhopisy, se v tuto chvíli pohybuje kolem čtyř procent.
„Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky,“ říká Petr Žabža, šéf investičních produktů v Air Bank.
„První emisí, do které se naši klienti budou moci zapojit, jsou dluhopisy TV Nova. Celý proces jsme navrhli tak, aby byl co nejjednodušší – od vyplnění investičního dotazníku až po samotný úpis, který zvládnou snadno přímo v aplikaci My Air nebo internetovém bankovnictví,“ dodává Žabža.
Silvie Housková
Silvie Housková
