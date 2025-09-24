Peníze.cz
Stát poprvé vydá sociální dluhopisy. Peníze půjdou na školy, zdraví i začleňování

Radim Zelený | rubrika: Aktuality | 24. 9. 2025
Stát poprvé vydá sociální dluhopisy. Peníze půjdou na školy, zdraví i začleňování

Zdroj: Shutterstock

Ministerstvo financí vůbec poprvé představilo plán na vydávání sociálních státních dluhopisů. Ty budou splňovat mezinárodní standardy ESG a mají přilákat investory podporující užitečné projekty.

Peníze z prodeje sociálních státních dluhopisů mají sloužit výhradně k financování sociálních výdajů státního rozpočtu. Týká se to oblasti zdravotní péče, vzdělávání a odborné přípravy, sociálního začleňování a dostupné základní infrastruktury. Poslední dvě oblasti zahrnují i výdaje spojené s povodněmi. 

Dluhopisy budou prodávány ve standardních aukcích pořádaných Českou národní bankou, pilotní emise je naplánována na 1. října 2025. 

„Tento krok přispěje k podpoře udržitelného rozvoje naší země, zajistí měřitelný dopad financování sociálních programů a současně rozšíří škálu dostupných nástrojů financování státního dluhu o novou skupinu dluhopisů,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura.

Přípravu rámce koordinovala Raiffeisen Bank International AG a spolupracovaly na něm i další ministerstva.

Radim Zelený

Autor článku Radim Zelený

Studoval žurnalistiku v Praze. Pro Peníze.cz a Finmag píše články o korporacích, ale i malých a středních firmách. Další články autora.

