Dluhopisomat má nového šéfa. Bývalý poslanec chce kultivovat trh

Výkonným ředitelem platformy Dluhopisomat.cz se stal padesátiletý Jan Řehounek. Dluhopisomat je značkou společnosti Fundster, která na začátku letošního roku jako první v Česku získala crowdfundingovou licenci České národní banky pro firemní dluhopisy.
Dluhopisomat vznikl v roce 2017 jako inzertní portál, od letošního března nabízí investiční příležitosti pod crowdfundingovou licencí. Ta mu umožňuje poskytovat služby skupinového financování. Platforma se snaží nabízet jednoduché investování do firemních dluhopisů jak pro institucionální, tak pro drobné individuální investory.
„Platforma nabízí výhradně české dluhopisy, které prošly podrobným prověřením včetně analýzy rizik. Na tomto základě posuzuje platforma současné i budoucí schopnosti emitenta plnit finanční závazky a hodnotí investiční riziko dluhopisů,“ prohlašuje Jan Řehounek.
Řehounek po absolvování vysokoškolského studia nastoupil do skupiny ČSOB, kde se věnoval elektronickému bankovnictví a později v ČSOB pojišťovně spoluvytvářel koncept bankopojištění. Po přestupu do poradenské společnosti AWD pro nového majitele – Swiss Life – řídil obchodní tým v rámci východních Čech. Až do nástupu do skupiny CFG, do které spadá Dluhopisomat.cz, se pak jako nezávislý konzultant věnoval poradenství pro jednotlivce i společnosti v oblasti finančních a kapitálových trhů.
Kromě toho Řehounek působil v politice – nejdříve jako náměstek primátora v Pardubicích, od roku 2017 do roku 2021 pak jako poslanec Parlamentu ČR za ANO. Jako člen rozpočtového výboru se věnoval oblasti finančních a kapitálových trhů, dohledu a kontrole subjektů na obou trzích.
„Platforma Dluhopisomat.cz ukazuje, že trh s firemními dluhopisy může být inovativnější, transparentnější a bezpečnější. Tuto misi za kultivaci trhu s dluhopisy beru i za svou a těším se na výzvy, které přijdou,“ říká Řehounek.
Ve skupině CFG (Comfort Finance Group), majiteli Dluhopisomat.cz, mimo jiné působí jako hlavní ekonom Vladimír Pikora, v současnosti volební jednička strany Motoristé sobě v Ústeckém kraji.
Sdílejte článek, než ho smažem