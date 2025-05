Z otloukánka miláčkem – tak by se dal s nadsázkou shrnout vztah trhů ke zbrojnímu a obrannému průmyslu. Napadení Ukrajiny Ruskem, ale i napětí na Blízkém východě a další konflikty ve světě dostaly odvětví jak mezi politické priority, tak do hledáčku investorů.

Od zveřejnění zprávy, že zbrojařská skupina Czechoslovak Group (CSG) miliardáře Michala Strnada nabídne dluhopisy za pět miliard korun s možným navýšením až na deset miliard korun, je o ně značný zájem, potvrzují banky.

Právě dluhopisy CSG mnozí berou jako součást rostoucího trendu investic do zbrojení. Jsou totiž dostupné i drobným investorům. Nominální hodnota jednoho dluhopisu CSG je deset tisíc korun a vydavatel nabízí pevný výnos 5,75 procenta ročně. Datum splatnosti je za pět let, tedy 10. června 2030.

Mnozí dokonoce přirovnávají dluhopisy CSG ke státním dluhopisům – tedy k investici s minimálním rizikem. „Přirovnání ke státním dluhopisům ze strany některých investorů je sice hodně za hranou, přesto se jedná o jedny z nejlepších firemních dluhopisů na našem trhu,“ připouští Martin Dočekal, který řídí Fond českých korporátních dluhopisů a poskytuje na míru analýzy dluhopisů velkým českým hráčům.

Je ale podle něj potřeba zohlednit několik rizik – pořád se jedná o korporátní dluhopisy. „Svou současnou expanzi financuje skupina CSG relativně vysokým zadlužením. Existuje zde i silná expozice na geopolitiku a Ukrajinu, přičemž firma na obranný sektor sází stále více. V případě nesplácení zde může riziko představovat i forma zajištění, které je sdílené napříč jurisdikcemi a při problémech může znamenat delší cestu k penězům,“ vysvětluje Dočekal.

Expert dodává, že v rámci správného rozdělení portfolia by v něm i tyto dluhopisy měly tvořit podíl maximálně pět procent.

Skupina CSG používá dluhopisy emitované v Česku pro své financování už od roku 2016. Objemy emisí i zájem investorů se od té doby postupně zvyšují. „Získané prostředky používá skupina pro svůj růst, ať už organický – investice do výroby či nových hal, nebo akviziční,“ vysvětluje mluvčí skupiny CSG Andrej Čírtek.

A skupina roste rychle – jen za poslední půlrok dokončila nákup německého závodu na výrobu nitrocelulózy Walsroder a průmyslového areálu Walsrode v německém Bomlitzu, stala se stoprocentním vlastníkem skupiny Fiocchi a americké skupiny Kinetic Group, která se soustředí na výrobu malorážové munice.

Odborná veřejnost vede debatu, zda je výnos dluhopisů dostatečný. Dříve vydané dluhopisy společností CSG totiž měly úrok vyšší. „Ano, před dvěma lety nabízela skupina dluhopisy s úrokem osm procent, ale v té době byla základní dvoutýdenní repo sazba ČNB na úrovni sedmi procent, zatímco dnes je na polovině. Reálný úrokový spread nad základní sazbou je tedy dokonce mírně vyšší,“ vysvětluje Dočekal.

Zároveň se podle něj od té doby výrazně změnil profil samotné společnosti. „CSG se stala globálním hráčem s přímým přístupem na americký trh. Výsledkem je několikanásobný nárůst tržeb i zisku. V neposlední řadě přibylo od minule i sdílené zajištění, zatímco dva roky zpátky byla emise nezajištěná,“ připomíná Dočekal.

Pro porovnání, český státní dluhopis se stejnou platností jako nová emise vynáší 3,7 procenta ročně. Dluhopisy online supermarketu Rohlík se obchodují s výnosem 5,78 procenta a bondy KKCG s výnosem 5,9 procenta. V obou případech je splatnost v roce 2029.

Dluhopisy lze koupit u pěti tuzemských bank: České spořitelny, J&T Banky, Komerční banky, PPF banky a UniCredit Bank, a to do 28. května nebo do vyprodání. Vzhledem k tomu, že si CSG jde pro úvěr i od českých domácností, je způsobů nákupu celá řada. Často to lze i přes internetové bankovnictví nebo aplikaci.

„Zájem o dluhopisy CSG je vysoký a díky velkému počtu našich investičních poradců a faktu, že také historicky poprvé mohou klienti tyto dluhopisy získat skrze digitální bankovnictví George, se nám velmi nadstandardní zájem klientů daří uspokojovat bez jakýchkoliv problémů,“ potvrzuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

Podle Moniky Veselé, mluvčí banky J&T, je nabídka dluhopisů vedena přes všechny distribuční kanály – tedy nejen přes bankéře a internetové bankovnictví, ale také přes finanční poradce, se kterými banka spolupracuje. „K dluhopisům se tak dostanou nejen kvalifikovaní, ale i běžní investoři,“ dodává Veselá.

UniCredit Bank nabízí dluhopisy CSG v rámci privátního bankovnictví prostřednictvím sítě bankéřů a taktéž investiční aplikace.

Důležité otázky a odpovědi (FAQ) Co jsou dluhopisy a jak fungují? Dluhopisy jsou cenné papíry, které představují formu úvěru. Když si koupíte dluhopis, půjčujete peníze emitentovi, který se zavazuje vyplácet úroky po stanovenou dobu a na konci splatnosti vrátit nominální hodnotu dluhopisu. Dluhopisy mohou vydávat vlády, města nebo korporace. Úroková sazba a doba splatnosti se liší podle typu dluhopisu. Dluhopisy jsou oblíbené pro svou stabilitu a předvídatelné výnosy, ale nesou rizika, jako je riziko nesplácení nebo změny úrokových sazeb.

Jaké jsou výhody a rizika investování do dluhopisů CSG? **Výhody investování do dluhopisů CSG:**1. **Atraktivní výnos:** Dluhopisy CSG nabízejí pevný výnos 5,75 % ročně, což je více než u státních dluhopisů se stejnou splatností. 2. **Dostupnost pro drobné investory:** Nominální hodnota jednoho dluhopisu je 10 000 Kč, což umožňuje investici i menším investorům. 3. **Diverzifikace portfolia:** Dluhopisy mohou být součástí širšího investičního portfolia, což pomáhá rozložit riziko.4. **Podpora růstu CSG:** Investice do dluhopisů pomáhá financovat expanzi skupiny CSG, která se stává globálním hráčem na trhu.**Rizika investování do dluhopisů CSG:**1. **Korporátní riziko:** Dluhopisy CSG nejsou státní, což znamená vyšší riziko v porovnání s vládními dluhopisy. 2. **Geopolitická expozice:** CSG je silně vystavena geopolitickým rizikům, zejména v oblasti obranného průmyslu a situaci na Ukrajině. 3. **Zajištění:** Forma zajištění dluhopisů je sdílená napříč jurisdikcemi, což může komplikovat vymáhání v případě nesplácení. 4. **Vysoké zadlužení:** Skupina CSG financuje svou expanzi vysokým zadlužením, což může zvýšit riziko pro investory.

Jaký je rozdíl mezi korporátními a státními dluhopisy? Korporátní dluhopisy vydávají soukromé společnosti, zatímco státní dluhopisy vydává vláda. Korporátní dluhopisy obvykle nabízejí vyšší výnosy kvůli vyššímu riziku nesplácení ve srovnání se státními dluhopisy, které jsou považovány za bezpečnější investici, protože jsou podloženy vládou. Státní dluhopisy mají také tendenci mít nižší úrokové sazby, protože riziko nesplácení je minimální. Investoři by měli zvážit úroveň rizika, výnos a důvěryhodnost emitenta při rozhodování mezi těmito dvěma typy dluhopisů.

Jak mohu nakoupit dluhopisy CSG a jaké jsou možnosti jejich nákupu? Dluhopisy CSG můžete nakoupit prostřednictvím pěti bank: Česká spořitelna, J&T Banka, Komerční banka, PPF banka a UniCredit Bank. Nákup je možný do 28. května. Dluhopisy jsou dostupné jak pro kvalifikované, tak běžné investory. Můžete je získat nejen přes bankéře, ale také přes internetové bankovnictví a investiční aplikace. Například Česká spořitelna umožňuje nákup dluhopisů skrze digitální bankovnictví George. J&T Banka nabízí dluhopisy i přes finanční poradce. UniCredit Bank poskytuje dluhopisy vyšším segmentům privátního bankovnictví přes síť bankéřů a investiční aplikace.

Silvie Housková Šéfredaktorka webu Peníze.cz začínala v zahraniční redakci Radiožurnálu, odkud v roce 2014 přestoupila do zahraniční redakce Hospodářských novin, kde se věnovala především reportování o Evropské unii. Editovala web HN.cz,... Další články autora.

Exekuce: Důležitost ověřování Proč je ověřování informací klíčové a jak vám stránky exekuce.trilu.cz mohou pomoci Pojďte a ověřujte

Sdílejte článek, než ho smažem