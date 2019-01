Očima expertů: Češi a korporátní dluhopisy? Průšvih na obzoru

Zhodnocení peněz na spořicích účtech a termínovaných vkladech v bankách je mizivé. Nestačí už ani na inflaci, která neúprosně užírá z našich úspor. Pojďme zkusit něco jiného, kde je aspoň šance na pěkný zisk. Tímhle způsobem v posledních letech uvažovala řada Čechů. Místo diverzifikovanějších podílových fondů, které se pro takovou situaci logicky nabízely, ale často sáhli po korporátních dluhopisech. Ty slibovaly atraktivní výnos – pět, sedm, devět, někdy i víc procent ročně. Zároveň ale také nezanedbatelné riziko ztráty, které si už ale spousta drobných investorů vůbec neuvědomovala.

Dluhopisy jako na běžícím pásu vydávaly (a stále vydávají) i zcela neznámé firmy, u kterých není reálná šance zjistit, s jakým záměrem si ve skutečnosti půjčují a jestli budou schopné všechny závazky dodržet. A bez rizika rozhodně nejsou ani dluhopisy známějších firem, u kterých by většina lidí vážnější komplikace se splácením ani nečekala. Krachující e-shop Zoot.cz budiž příkladem. Tak jako tak, na trhu jsou dnes – podle odhadu analytiků – v toxických dluhopisech zainvestovány miliardy korun, které budou je těžko splaceny. Teď už se čeká jen na to, kdy to praskne…

Co si o situaci na trhu korporátních dluhopisů myslí odborníci ze světa peněz? Tiká tu časovaná bomba, která může brzy vybuchnout? Jak velké škody může napáchat a koho to bude nejvíc bolet?

Jana Brodani

výkonná ředitelka Asociace pro kapitálový trh ČR

Ne všechny emise dluhopisů nebo portály, které je nabízejí, jsou kvalitní. Pokud budou dluhopisy nabízeny špatným způsobem a pak se otočí ekonomický cyklus, bomba může vybuchnout. Dluhopisy mohou být vysoce rizikové, navíc se nejedná o likvidní investici, takže peníze investované do dluhopisů lze očekávat často až za několik let. Pokud investor neumí posoudit rizikovost investice do konkrétní společnosti, nebo nedokáže dostatečně diverzifikovat své portfolio, vždycky má množnost investovat do podílových fondů korporátních dluhopisů, kde to za něj zajistí profesionální manažer fondu.

Spálí se tak především investoři, kteří jednají s neregulovaným a neprofesionálním distributorem (resp. si neověří s kým jednají), nezjistí si dost o společnosti, jejíž dluhopisy kupují, nebo uvěří často používanému triku distributorů, kteří tvrdí, že prospekt nabízeného dluhopisu schválený ČNB zaručuje jeho kvalitu (což není pravda, jde pouze o formální dokument). Bolet to ale nebude jenom napálené investory, ale také poctivé emitenty a finanční instituce, protože ti nepoctiví nezkazí reputaci jenom sobě, ale trhu jako celku.

Jaroslav Šura

investor

Korporátní dluhopisy nelze doporučit pro drobné investory. Při rostoucích úrokových sazbách je obvykle nákup a držení většiny dluhopisů nevýhodný, u těch firemních se přidává riziko, že drobný investor netuší, zda jsou vydávány za účelem okradení, nebo byznysu (na ten ovšem banka ráda půjčí). Kvalitní korporátní dluhopisy sice mají o něco lepší úročení než například státní dluhopisy, ale opravdu jen o trošku, za riziko to nestojí. Ty nekvalitní mají sice úročení až dvojciferné, ale kreditní riziko, tedy riziko, že firma může mít problémy a třeba i zbankrotovat, je o to vyšší. Ke kvalitním korporátním dluhopisům firem, jako je ČEZ, banky a podobně, navíc nemá retail přístup, požadované objemy zobchodování jsou příliš vysoké. Často tak zůstává drobným střadatelům možnost nákupu jen velmi rizikových cenných papírů.

Krachující ZOOT, český internetový přeprodejce oblečení, je pouze jedna z prvních vlaštovek, další budou následovat. Snad jsou dluhopisy firmy v listinné podobě a bude je možné použít aspoň k vytapetování špajzu. Prošel jsem si nabídku „korporátních“ dluhopisů na internetu a obávám se, že hodně drobných investorů zapláče nad výdělkem, nechají-li se nachytat.

Jan Traxler

privátní investiční poradce FINEZ Investment Management

Regulovaný trh korporátních dluhopisů je v Česku zdravý. Ale to se bavíme o dluhopisech se schváleným prospektem, jejichž emise administrují velké banky a se kterými se sekundárně obchoduje i na burze. Nabídka takových emisí je v posledních letech bohatá a jen dokazuje, že česká ekonomika funguje dobře.

Bohužel zcela mimo regulovaný trh tu ale několik let bují také neveřejné emise, kde si vesele vydává dluhopisy kdejaká no-name firma. Lidé pak pod příslibem garantovaného úroku a podobných marketingových keců často skočí na špek i podvodníkům. Ano, tady tiká bomba. Bomba, která sice nijak zásadně nepoškodí českou ekonomiku jako celek, ale která spoustu naivních lidí připraví o peníze, ti pak ztratí důvěru v kapitálový trh.

Pro běžného smrtelníka je dnes těžké se v té změti nabídek vyznat, natož posoudit, jaké je riziko, že emitent nedodrží, co slibuje. A věřte mi, to riziko je vždycky mnohem větší, než je na první pohled vidět. Proto nikdy nepůjčujte peníze někomu, koho dobře neznáte. A investice vždy rozkládejte na více hromádek.

Jiří Procházka

ředitel korporátního bankovnictví Expobank CZ

Celkově generální zhroucení dluhopisového trhu na českém trhu neočekávám. Velké procento dluhopisů je vydaných společnostmi, které případné ochlazení na trzích ustojí. I na českém trhu ale už existuje celá řada rizikových dluhopisů s vysokým výnosem, které svou existenci pravděpodobně neustojí bez ohledu na ochlazení. V České republice se však mohou v některých odvětvích mírně projevit problémy jiných zemí, například Číny, Itálie nebo USA. Nyní jsme na vrcholu ekonomického cyklu a je otázka, kam se budeme posouvat dále. Investoři by v každém případě měli vhodně diverzifikovat své portfolio a číst ekonomiku v historických cyklech. Společným problémem globálních ekonomik je nyní především rekordní zadluženost.

Radek Musil

CEO Fundlift

Mediální prezentace úspěšnosti daného podniku a jeho skutečné ekonomické výsledky jsou dvě různé věci – na to se při zvažování investice často zapomíná. Množství podniků volí strategii rychlého růstu, investic do marketingu, plánovaných ztrát a až v momentě dosažení kritické masy zákazníků omezení výdajů a zlepšení provozní efektivity. Tato strategie je ale finančně extrémně náročná a rychle rostoucí ztrátové firmy bez většího majetku, by z podstaty věci neměly získávat větší objemy financování prostřednictvím dluhopisů s pravidelnou výplatou úrokových plateb – jednoduše proto, že na splácení v této fázi pravděpodobně nebudou generovat dostatečné cashflow.

Zároveň bych při investici do dluhopisů takových společností nesázel na to, že bude emitent schopen své závazky vždy refinancovat – závazky není možné refinancovat do nekonečna. Pokud na tyhle základní principy emitenti a investoři v Česku budou zapomínat – soudě podle některých emisí v řádu stamilionů korun se to bohužel děje –, budou často přicházet o peníze a poškodí to celý trh.

Josef Uchytil

finanční poradce Partners

Bomba skutečně tiká. K odpálení může dojít brzy. Škody budou dost velké a pocítí je všichni zúčastnění. Čest výjimkám, nicméně většina v posledních letech vydaných dluhopisů bez prospektu schváleného ČNB a s výnosem nad 7 procent je buď šméčko ze strany emitenta, nebo gambling ze strany investora. Často oboje.

Desítky miliard korun získaly firmy právě vydáváním dluhopisů a stačí nikterak mimořádná recese, aby ve spojení s růstem sazeb měly problém se splácením a investoři tak přišli v příštích letech o miliardy. ZOOT je jen pověstným vrcholkem ledovce. Zde se hovoří o padesátiprocentním vypořádání, u většiny krachů se ovšem gambleři budou muset „spokojit“ se ztrátou až osmdesáti procent.

Fundovaný finanční poradce upozorní, že investor do dluhopisu by měl strávit hodiny svého času prověřováním firmy, které půjčuje, struktury jejího majetku, závazků, zakázek atd. atd. Není to ale nutné – stačí použít selský rozum. Jen blázen by s vidinou třeba 8 procent ročního výnosu dal všanc 80 procent hodnoty svého vkladu. Ostatně proč takové firmě nepůjčí levněji banka?

Nenasytnost investorů a drzost firem povede k jedinému – k umocnění dopadů recese nebo krize, pokud přijde. Více domácností přijde o práci, více domácností přijde o úspory. A přibude poučených investorů…

Lukáš Kovanda

hlavní ekonom Czech Fund

Kdyby se učitelům finanční gramotnosti povedla jedna jediná věc, vlastně možná dvě, poměry v Česku by se výrazně změnily k lepšímu. Stačilo by, kdyby se lidé naučili na číslo vyjadřující výši úroku hledět také jako na údaj, který vyjadřuje míru rizikovosti. I tu příslovečnou babičku z Orlických hor by mělo napadnout něco ve smyslu: ha, tady je úrok jedno procento a tady úrok šest procent, to znamená, že u toho druhého je plus minus šestkrát větší pravděpodobnost, že už svoje penízky neuvidím. Samozřejmě, je to hrubé zjednodušení, ale logika je zřejmá.

A pak už bude stačit jen ta druhá věc. Aby lidé plus minus znali bezpečnou úrokovou sazbu v ekonomice. Aby tedy věděli, kolika procenty je v danou dobu úročen třeba průměrný spořicí účet. Když na něm bude úrok například šest procent (což se jen tak nestane), je zřejmé, že jiný produkt třeba se sedmiprocentním úročením je ještě celkem bezpečný. Na rozdíl ode dneška, kdy sedmiprocentní úročení bezpečí rozhodně neindikuje.

Kdyby lidé tyhle dvě věci znali – a uznejte, žádná jaderná fyzika to není –, bylo by snad i méně investorů do korporátních dluhopisů. Ekonomie je společenská věda, nemá žádné přírodní zákony jako exaktní vědy. Pokud pojednává o něčem, co se zákonitosti alespoň blíží, je to například právě vztah výnosnosti a rizikovosti. Výnos prostě celkem spolehlivě riziko odráží, vždy odrážel a odrážet bude. Bez ohledu na to, jaké nové více či méně exotické investiční instrumenty se ještě objeví. Věřím, že Češi jsou dnes finančně gramotnější než před deseti lety a že jsou rozhodně výrazně gramotnější než před 20 nebo 40 lety. Proto doufám, že korporátní dluhopisy časovanou bombou nejsou. Tedy že ti, kteří do nich investovali, to v drtivé většině případů udělali po zralé a poučené úvaze.