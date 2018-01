Dluhopisy 2018. Ani na zem spadlých...

Před rokem znělo mé poselství k dluhopisům naprosto jasně: „Inflace stoupá, tedy přichází čas na zvedání úrokových sazeb a normalizaci dluhopisových trhů, i když to bude zdlouhavý proces. Na dluhopisy není dobrá doba. Mnoho dluhopisových a penzijních fondů čekají chudá léta.“

Normalizace úrokových sazeb loni skutečně začala a bude pravděpodobně pokračovat i v roce 2018. Centrální banky postupně zvednou úrokové sazby, minimálně Česká národní banka určitě a americký Fed pravděpodobně také. Pokud i v Evropě inflace stoupne, mohla by se zvyšováním sazeb začít i Evropská centrální banka. A uvidíme, s čím přijdou Bank of Japan, Bank of England a zejména The People’s Bank of China.

Politika centrálních bank bude do značné míry určující pro vývoj na dluhopisových trzích a také pro vývoj na trzích měnových. Pro dluhopisové trhy všeobecně platí, že úroky jsou stlačené na minimum. Rostoucí úrokové sazby se pochopitelně budou promítat i do úroků u dluhopisů. Rok 2018 by tedy měl být ve znamení rostoucích výnosů do splatnosti. To v praxi znamená, že tržní cena dluhopisů klesá.

Americké dluhopisy

Tento vývoj je charakteristický už druhým rokem pro dluhopisový trh v USA. Výnosy do splatnosti amerických dluhopisů stoupají, přičemž nejrychleji rostou úroky u krátkodobých dluhopisů, u delších splatností rostou pomaleji. Tím dochází ke zplošťování takzvané výnosové křivky – rozdíl mezi výnosy krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů se snižuje. To bývá běžný jev ve finální fázi ekonomické konjunktury, kdy centrální banky zvyšováním úrokových sazeb tlumí rychlý růst ekonomiky.

Konkrétně americké šestiměsíční treasuries už mají výnos do splatnosti 1,6 procenta ročně, roční 1,8 procenta, pětileté 2,3 procenta, desetileté 2,5 procenta a třicetileté 2,9 procenta za rok. Výnos do splatnosti desetiletých amerických státních dluhopisů za poslední dva roky stoupnul z 1,5.na 2,5 procenta ročně. To v praxi znamená, že tržní cena takového dluhopisu klesla zhruba o desetinu.

Vývoj výnosu do splatnosti amerických desetiletých státních dluhopisů

Jan Traxler Privátní investiční poradce a ředitel společnosti FINEZ Investment Management Přední český expert v oblasti investování. Prosazuje férovou provizi podílem na zisku. Zastánce dlouhodobých strategií s value přístupem. Preferuje investice, které generují pravidelný výnos a jejich hodnota dlouhodobě roste, tedy zejména kvalitní nemovitosti a dividendové akcie. Všechny jeho publikace najdete na www.finez.cz. Kontakt: jan.traxler@finez.cz Investiční seriál na Finez.cz Nový seriál Fond-show představuje vybrané investiční fondy – od nejznámějších jmen přes speciální méně známé fondy až po některé fondy kvalifikovaných investorů: Fond-show

České dluhopisy

Česká republika je s vývojem úrokových sazeb zhruba jeden rok za USA, ale zároveň napřed v porovnání se zbytkem Evropy. Inflace v Česku stoupla v uplynulém roce nad dvě procenta, a tak se ČNB jako první centrální banka v rámci Evropské unie odhodlala začít zvedat úrokové sazby. Předpokládá se, že v roce 2018 bude sazby zvyšovat dál. Základní repo sazba by během tohoto roku mohla stoupnout na 1,5 a lombardní sazba až na dvě procenta.

S očekáváním růstu úrokových sazeb se také v České republice začaly rychle zvedat úroky u dluhopisů. V roce 2016 bylo schopné Ministerstvo financí vydávat dokonce tříleté i pětileté emise dluhopisů se záporným výnosem. To už je historie. Na podzim 2016 klesl výnos do splatnosti desetiletého českého státního dluhopisu na pouhých 0,25 procenta ročně. Dnes už je to zhruba 1,8 procenta za rok a v průběhu tohoto roku pravděpodobně výnos do splatnosti dál poroste.

Vývoj výnosu do splatnosti desetiletých státních dluhopisů České republiky

Tržní cena desetiletého státního dluhopisu klesla v uplynulém roce zhruba o 13 procent a pravděpodobně ještě bude dál klesat. Proto také naprostá většina dluhopisových fondů, které investují velkou část majetku do českých státních dluhopisů, v uplynulém roce vykázala ztráty. Zcela jistě se to také projeví na výnosnosti starých penzijních fondů (tzv. transformovaných fondů), které budou za rok 2017 s největší pravděpodobností připisovat nulové výnosy a penzijní společnosti ještě budou muset jejich ztráty dotovat ze svého.

Světové dluhopisy

Ekonomický cyklus v Evropě má nyní zhruba dvou- až tříleté zpoždění oproti ekonomice USA. To se odráží i na politice Evropské centrální banky, která zatím drží záporné úrokové sazby a pokračuje v kvantitativním uvolňování formou nákupu dluhopisů (státních i podnikových). Nicméně i rétorika eurobankéřů se pomalu začíná měnit, a pokud inflace v eurozóně dosáhne ke dvěma procentům, dá se očekávat, že i v eurozóně začnou sazby růst. Pravděpodobně to nebude dříve než koncem tohoto roku, spíš až v roce 2019. Ale ten den se v očích investorů blíží, a tak i v Evropě pomalinku začínají úrokové výnosy dluhopisů stoupat. Nicméně nákupy dluhopisů ze strany ECB budou ještě nějakou dobu držet výnosy dole.

Vývoj výnosu do splatnosti desetiletých státních dluhopisů Německa

Vybrané desetileté dluhopisy Výnos do splatnosti (p.a.) Země výnos do splatnosti Švýcarsko 0,01 % Japonsko 0,08 % Německo 0,57 % Slovensko 0,76 % Francie 0,86 % Velká Británie 1,32 % Španělsko 1,47 % Česká republika 1,75 % Itálie 2,00 % USA 2,53 % Řecko 3,81 % Čína 4,01 % Rusko 7,41 % Indie 7,44 % Mexiko 7,54 % Brazílie 9,92 % Turecko 11,58 % Zdroj: Trading Economics, data k 16. 1. 2018

Vyšších výnosů se dá dosáhnout u dluhopisů vydávaných na rozvíjejících se trzích. Ruské, indické, mexické, brazilské nebo turecké dluhopisy mají všechny více než sedmiprocentní roční výnos do splatnosti. Problém je, že jsou to dluhopisy v lokálních měnách, jejichž kurzy podléhají velkým výkyvům, rozhodně by tedy nešlo o konzervativní investici. Nicméně jako vyvážení akcií taková investice smysl dává. Tyto země také vydávají dluhopisy v dolarech, které nesou nižší úroky, ale i u nich jsou výnosy výrazně zajímavější, než momentálně nabízejí dluhopisy v Evropě nebo v USA.

Trochu vyšší výnosy než u státních dluhopisů nabízejí také podnikové dluhopisy s nižším kreditním ratingem, takzvané high yield dluhopisy. Ovšem tady bych byl velmi opatrný a spíše bych od investice zrazoval, zejména v Evropě jsou kvůli politice Evropské centrální banky úrokové výnosy dluhopisů stlačeny na nesmyslně nízkou úroveň. High yield dluhopisy v Evropě mají stejný výnos do splatnosti jako americké státní dluhopisy, to je hodně paradoxní situace, která nemůže trvat věčně. Jakmile Evropská centrální banka ukončí kvantitativní uvolňování a začne zvedat úrokové sazby, bude to mít velmi negativní dopad na evropské high yield dluhopisy. Kreditní spread oproti státním dluhopisům poroste a porostou i úroky u státních dluhopisů, takže ve finále úroky u high yield dluhopisů porostou výrazně rychleji. O to více bude klesat jejich tržní cena.

Jak na dluhopisy v roce 2018?

Když si to tedy shrneme, platí stejné doporučení jako před rokem: na investice do dluhopisů není vhodná doba. Většina dluhopisových fondů bude i v roce 2018 pravděpodobně vykazovat ztráty. Není důležité, kolik který fond vydělal v uplynulých letech, ale jaký má výnosový potenciál do budoucna. Ta čísla u většiny dluhopisových fondů nevychází vůbec pěkně. Jedinou smysluplnou alternativou jsou dluhopisy na rozvíjejících se trzích, ale znovu upozorňuji, to není konzervativní investice.