Listopad na trzích. Česko až moc tygrem. Chystá ČNB bič?

Podle statistiků se většina obyvatel České republiky těší z nadprůměrného zvyšování mezd. A ekonomika roste. Většina Evropy se dnes raduje z každého nezáporného čísla potvrzujícího aspoň malý růst. Ovšem Český statistický úřad zveřejňuje údaje o pětiprocentním meziročním růstu ekonomiky. Že to v současné době není nic obvyklého, přiznal i guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Řekl, že Česká republika „vykazuje známky přehřívání“, tedy že roste rychleji než je pro ni přirozené a zdravé. Když k tomu přidáme meziroční inflaci na úrovni 2,9 procenta – což je jen desetinka od maximální hranice, nad kterou by centrální banka inflaci viděla jen nerada, není se co divit, že si guvernér „dokáže představit“ do dvou let zvýšení sazeb až na tři procenta.

Naposledy česká centrální banka zvyšovala sazby právě na počátku listopadu, o čtvrt procentního bodu na 0,5 procenta. Jen o pár dní později, když byla zveřejněna čísla o růstu HDP, reálných mzdách a inflaci, se zdá, že toto zvýšení nejenže nebylo poslední, ale že další krok nahoru můžeme čekat velice brzy. Nebyl by div, kdyby nám vyšší sazby nadělili už před Vánoci, pokud se to tak nestane, tak na dalším zasedání v únoru je zvýšení takřka jisté.

Silná makroekonomická čísla tlačila nahoru kurz české koruny. Už jsme se dostali na 25 korun a 50 haléřů za euro a na 21,50 za dolar. Oproti začátku roku, kdy se za euro platilo 27 a za dolar 26 korun, je to slušný skok. Vyjádřeno v procentech jde o posílení o 5,5 a 17 %. To jen pro představu – o tolik nám zlevnily veškeré importy ze zahraničí.

Kurz koruny k dolaru za posledních pět let Nad očekávání dobrá makroekonomická data z Česka podpořila další posilování koruny, která od počátku roku zvýšila svoji hodnotu oproti dolaru již o víc než 17 procent.

Novými ekonomickými daty byl ovlivněn nejen kurz, reagovaly také výnosy dluhopisů. Inflace na u tří procent a náhlý zájem centrálních bankéřů o zvyšování sazeb potvrdil názor trhu, že dluhopisy byly zbytečně drahé a že přechozí výprodej byl správný. I nadále to proto vypadá na postupný pokles cen, a tedy růst výnosů. Výnos desetiletých státních dluhopisů se skoro dotkl dvou procent. A to ještě v lednu byly jejich výnosy kolem 0,3 procenta.

Martin Mašát Vystudoval Vysokou školu ekonomickou a Institut ekonomických studií při Univerzitě Karlově, držitel prestižního mezinárodního titulu CFA® (Chartered Financial Analyst). Pracoval v ING Investment Management. Dnes portfoliomanažer v Partners investiční společnosti.

Americké akcie nad očekávání

Globální akciové trhy zvolna pokračovaly v tom, co jim letos jde nejlépe. Rostly. Jen evropské akcie trochu korigovaly předchozí rychlejší nárůst. Určitý negativní vliv na ně jistě měl krach jednání o koalici v Německu.

Opačné emoce u investorů povzbuzovaly zprávy o tom, že výsledky víc než 75 procent amerických firem překonaly očekávání analytiků.

