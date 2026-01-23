Peníze.cz
Důchody a dávky
Zajištění na důchod
Dlouhodobý investiční produkt (DIP)
Novou daňovou výhodu využije už 220 tisíc lidí. DIP pomůže s důchodem

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 23. 1. 2026
Zdroj: Pleska / Midjourney

Počet smluv o dlouhodobém investičním produktu (DIP) dosáhl ke konci loňského roku 218 740. Ukazují to data Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT), jejímiž členy je velká většina poskytovatelů DIP.

Ke konci roku 2024 – tedy během prvního roku existence DIPu – dosáhl počet smluv podle dat asociace 116 544. Je pravděpodobné, že počet smluv není výrazně vyšší než počet lidí, kteří si DIP sjednali – přestože jeden člověk může uzavřít i více takových smluv.

Z významných poskytovatelů DIPu není členem asociace Fio banka. Ta měla v polovině loňského roku téměř šest tisíc aktivních smluv, odpověděla tehdy webu Peníze.cz. Novější čísla ke konci roku zatím neupřesnila.

Hodnota prostředků v rámci DIP dosáhla u členů AKAT ke konci loňského roku téměř osmi miliard korun. Jednoznačně největší část – 88 % – byla umístěna v investičních fondech, 5 % ve vkladech a 7 % v ostatních investicích, upřesnila asociace.

„Růst počtu uzavřených smluv nepolevuje. Jako obzvláště pozitivní vidím, že roste i průměrný majetek na jednu smlouvu, který dosahuje již 36 tisíc korun. Průměrná měsíční investovaná částka se pohybuje mezi 2000 až 3000 korunami,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.

Vývoj počtu smluv DIP.
Zdroj: AKAT

DIP přinesl nový způsob, jak si zajistit finanční rezervu na stáří. DIP je vlastně obálka, do které si můžete dát různé investiční a spořicí nástroje: akcie, podílové listy, dluhopisy, vkladové účty a další. Ty od roku 2024 dostaly stejné daňové úlevy, jako dříve měly jen penzijní fondy (a životní pojištění s investiční složkou).

Investice nebo spoření, které zařadíte pod DIP, si můžete odečíst od základu daně. Na DIP vám může přispívat i zaměstnavatel – stejně jako na penzijko. Stát tím podporuje vaši snahu zajistit se na stáří. Ale má podmínku: abyste o daňovou úlevu nepřišli, nesmíte si peníze z DIPu vybrat dříve než v 60 letech a ne dříve než po deseti letech od sjednání smlouvy.

Smlouvu o dlouhodobém investičním produktu si lze sjednat s některým z více než třiceti poskytovatelů, kteří jsou na seznamu České národní banky (po ověření, že jste člověk, klikněte vlevo na Počty subjektů a Stav ke dni).

Vše na jednom místě

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Petr Kučera

Oblíbená témata

dlouhodobý investiční produkt, investice, spoření, zajištění na důchod, zajištění na stáří

A tohle už jste četli?

Co stihnout do konce roku? Za tohle vám peněženka poděkuje

15. 12. 2025 | Petr Kučera

Co stihnout do konce roku? Za tohle vám peněženka poděkuje

Máme tipy, jak ušetřit nebo snadno vydělat, když to stihnete ještě letos. A co se naopak vyplatí nechat až na leden.

Kde začít investovat s podporou od státu? Nový žebříček DIPů

21. 11. 2025 | Petr Kučera | 1 komentář

Kde začít investovat s podporou od státu? Nový žebříček DIPů

Porovnání více než třiceti poskytovatelů vám může pomoct při výběru, u koho si založit dlouhodobý investiční produkt. Z pěti kritérií mají největší váhu poplatky.

Dlouhodobý investiční produkt si sjednalo už 170 tisíc lidí

29. 7. 2025 | Petr Kučera

Dlouhodobý investiční produkt si sjednalo už 170 tisíc lidí

Počet smluv o dlouhodobém investičním produktu (DIP) překročil k polovině letošního roku 170 tisíc. Ukazují to data Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT), jejímiž členy je velká většina... celý článek

Důchod, o jakém sníte. Jak si vybrat úspory z DIPu

29. 5. 2025 | Petr Kučera

Důchod, o jakém sníte. Jak si vybrat úspory z DIPu

Konečně je vám 60 let a můžete si vybrat úspory z dlouhodobého investičního produktu. Vysvětlíme, jak to funguje. I pro horší situace: když chcete DIP zrušit předčasně, nebo když se... celý článek

Jak si změnit DIP. Chcete investovat jinam, nebo rovnou i jinde?

22. 5. 2025 | Petr Kučera | 2 komentáře

Jak si změnit DIP. Chcete investovat jinam, nebo rovnou i jinde?

Písmeno D ve zkratce DIP znamená dlouhodobý. Během tak dlouhé doby ale můžete měnit jak složení toho, co čeho investujete, tak společnost, s kterou investujete. Tady je přehled, jak... celý článek

