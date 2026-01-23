Novou daňovou výhodu využije už 220 tisíc lidí. DIP pomůže s důchodem

Co stihnout do konce roku? Za tohle vám peněženka poděkuje
15. 12. 2025 | Petr Kučera
Počet smluv o dlouhodobém investičním produktu (DIP) dosáhl ke konci loňského roku 218 740. Ukazují to data Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT), jejímiž členy je velká většina poskytovatelů DIP.
Ke konci roku 2024 – tedy během prvního roku existence DIPu – dosáhl počet smluv podle dat asociace 116 544. Je pravděpodobné, že počet smluv není výrazně vyšší než počet lidí, kteří si DIP sjednali – přestože jeden člověk může uzavřít i více takových smluv.
Z významných poskytovatelů DIPu není členem asociace Fio banka. Ta měla v polovině loňského roku téměř šest tisíc aktivních smluv, odpověděla tehdy webu Peníze.cz. Novější čísla ke konci roku zatím neupřesnila.
Hodnota prostředků v rámci DIP dosáhla u členů AKAT ke konci loňského roku téměř osmi miliard korun. Jednoznačně největší část – 88 % – byla umístěna v investičních fondech, 5 % ve vkladech a 7 % v ostatních investicích, upřesnila asociace.
„Růst počtu uzavřených smluv nepolevuje. Jako obzvláště pozitivní vidím, že roste i průměrný majetek na jednu smlouvu, který dosahuje již 36 tisíc korun. Průměrná měsíční investovaná částka se pohybuje mezi 2000 až 3000 korunami,“ říká Jana Brodani, výkonná ředitelka AKAT.
DIP přinesl nový způsob, jak si zajistit finanční rezervu na stáří. DIP je vlastně obálka, do které si můžete dát různé investiční a spořicí nástroje: akcie, podílové listy, dluhopisy, vkladové účty a další. Ty od roku 2024 dostaly stejné daňové úlevy, jako dříve měly jen penzijní fondy (a životní pojištění s investiční složkou).
Investice nebo spoření, které zařadíte pod DIP, si můžete odečíst od základu daně. Na DIP vám může přispívat i zaměstnavatel – stejně jako na penzijko. Stát tím podporuje vaši snahu zajistit se na stáří. Ale má podmínku: abyste o daňovou úlevu nepřišli, nesmíte si peníze z DIPu vybrat dříve než v 60 letech a ne dříve než po deseti letech od sjednání smlouvy.
Smlouvu o dlouhodobém investičním produktu si lze sjednat s některým z více než třiceti poskytovatelů, kteří jsou na seznamu České národní banky (po ověření, že jste člověk, klikněte vlevo na Počty subjektů a Stav ke dni).
