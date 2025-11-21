Kde začít investovat s podporou od státu? Nový žebříček DIPů

Češi mají od loňska nový způsob, jak si zajistit finanční rezervu na stáří: dlouhodobý investiční produkt – zkráceně DIP. Rozšířil možnosti, jak dosáhnout na stejné daňové úlevy, jako dříve měly jen penzijní fondy a životní pojištění s investiční složkou.
Když si na akcie, podílové listy, dluhopisy, ale třeba i vkladové účty dáte nálepku DIP, můžete si jejich nákupní cenu odečíst od daňového základu. Na DIP vám může přispívat i zaměstnavatel – stejně jako na penzijko.
Abyste o daňovou úlevu nepřišli, nesmíte si peníze z DIPu vybrat dříve než v 60 letech a ne dříve než po deseti letech od sjednání smlouvy. Během této doby můžete průběžně měnit, do čeho konkrétně investujete, a libovolně to kombinovat. DIP vám dává mnohem víc možností než klasické penzijní fondy.
Smlouvu o DIPu si můžete sjednat s některým z více než třiceti poskytovatelů, kteří jsou na seznamu České národní banky. Jestli jste to ještě neudělali, je zbytek roku ideální příležitostí. Daně si totiž můžete snížit nezávisle na tom, jestli jste během roku investovali pravidelně, postupně, nebo jestli je vložíte až jednorázově na konci prosince.
I když jste si poskytovatele DIPu vybrali už dřív, můžete ho nejen změnit, ale třeba založit si vedle dosavadního DIPu novou smlouvu s jiným poskytovatelem – když zjistíte, že nabízí něco víc nebo líp. Pochopitelně: daňové výhody pak můžete využít jen do celkového stropu, nepočítají se pro každou smlouvu samostatně.
Podrobný přehled, jak DIP funguje, jak s ním začít, kolik díky němu můžete ušetřit na daních a na co si dát pozor, jsme na webu Peníze.cz přinesli v samostatném seriálu.
Dnes přidáme nejnovější žebříček, který vás může nasměrovat, kam se podívat, když vybíráte, u koho si DIP založit. Analytická společnost Scott & Rose ve spolupráci s projektem Eligot porovnala 33 poskytovatelů, kteří lidem umožňují investovat v řádech tisíců korun ročně. Při hodnocení vycházela ze stavu k letošnímu 1. září.
Deset nejlepších DIPů
|Poskytovatel / Parametry
|Celkové bodové hodnocení
Body za poplatky
a náklady
(váha 35 %)
Body za investiční
možnosti
(váha 25 %)
|1. Patria Finance
|87,6
|93,1
|100
|2. Raiffeisenbank
|85,8
|89,3
|100
|3. Wood Retail Investments – Portu
|82,9
|79,6
|100
|4. Fio banka
|82,6
|83,2
|100
|5. Česká spořitelna
|81,3
|79,5
|100
|6. Czech Asset Investments – Investona
|78,7
|62
|100
|7. Fondee
|64,7
|79,1
|30
|8. IN Equity Czech Republic
|54,7
|63,4
|10
|9. KK Investment Partners
|52,9
|29,6
|50
|10. Banka Creditas
|50
|100
|30
|Zdroj: Scott & Rose, Finparáda.cz, Eligot
Na prvním místě žebříčku je Patria Finance ze skupiny ČSOB, druhá skončila Raiffeisenbank, bronzovou medaili získala platforma Portu provozovaná společností Wood Retail Investments. Do nejlepší pětky se dostaly ještě Fio banka a Česká spořitelna.
„V pěti základních kategoriích jsme hodnotili produkty z pohledu investora a jeho zájmu na co nejvyšším dlouhodobém výnosu s optimální mírou diverzifikace,“ řekl webu Peníze.cz Michal Mošnička, šéf společnosti Scott & Rose. Nejvyšší váhu v celkovém hodnocení (35 %) měla cena, tedy poplatky a náklady, druhou nejvyšší váhu (25 %) pak rozsah nabídky. Dalšími kritérii byly digitalizace (váha 15 %), férovost a transparentnost (15 %) a finanční dostupnost (10 %).
V rámci každé kategorie získal každý poskytovatel nula až sto bodů. Jejich součet – podle váhy jednotlivých kritérií – pak rozhodl o celkovém pořadí.
Analýza nehodnotila daňové zvýhodnění od státu, které je stejné pro všechny produkty. Nehodnotila ani bezpečnost produktu nebo stabilitu poskytovatele – jejich minimální úroveň hlídá Česká národní banka.
Tři nejlepší
„Silnou stránkou vítězného poskytovatele – Patria Finance ze skupiny ČSOB – jsou nízké a transparentní poplatky. Patria je jeden z mála obchodníků s cennými papíry, který uvádí v ceníku poplatek za směnu,“ komentuje výsledky Michal Mošnička ze Scott&Rose.
Patria nabízí širokou nabídku investic včetně programu pravidelných investic s frakčním nákupem. Další silnou stránkou je digitalizace: DIP lze uzavřít snadno online a přes webovou aplikaci lze zadávat příkazy k nákupu i prodeji nebo definovat dlouhodobé opakované investice. „Redesign webu proběhl v roce 2025 a výrazně vylepšil uživatelský zážitek,“ dodává Mošnička.
Vstupní poplatek v rámci DIP je 0,4 %, poplatek za směnu měn je 1,5 %. Nejdůležitější průběžný poplatek z hodnoty aktiv je 0,12 % ročně. Klienti ve věku od 18 do 30 let s běžným účtem v ČSOB mohou od září do konce prosince pravidelně investovat do ETF bez poplatku za nákup.
Raiffeisenbank, která jen s malým odstupem obsadila druhé místo, nabízí akcie, fondy (nejen od skupiny Raiffeisenbank) a ETF. Pro DIP zrušila minimální výši nákupního poplatku a tím výrazně snížila náklady. Vstupní poplatek je pouze 0,2 %, poplatek za směnu je 0,9 %. Průběžný poplatek z hodnoty aktiv je 0,2 % ročně.
Třetí místo obsadil projekt Portu, za kterým stojí společnost Wood Retail Investments. Pro některé zájemce může být výhodou jednoduchost sjednání a volba investiční strategie díky přednastaveným portfoliím. Průběžný roční poplatek je 0,5 %, za nákup (vstup) se nic neplatí.
Kompletní žebříčky finančních produktů na penzi včetně metodiky najdete na webu Finparáda.cz.
Pozor na poplatky a náklady
Největší váhu v hodnocení – celkově 35 % – má výše poplatků a dalších nákladů. Samozřejmě: zadarmo vám nikdo úspory nezhodnotí. Proč ale platit zbytečně vysoké poplatky za něco, co je jinde levnější? Výše shodného typu poplatku se může lišit třeba i desetinásobně.
Některé rozdíly vám na první pohled možná přijdou malé, jenže budete je platit opakovaně po dlouhou dobu. Když se vysoké poplatky sečtou, může to výrazně ovlivnit váš celkový výnos z DIPu.
Dobrou zprávou zůstává, že poplatky v rámci DIPu jsou v mnoha případech nižší než u běžného investování mimo DIP. Není problém najít ani poplatky, které jsou o dost nižší než u penzijních fondů.
Klíčový význam má hlavně správcovský (zvaný také obhospodařovací či manažerský) poplatek, který si poskytovatelé účtují jednou ročně z hodnoty všech vašich úspor. Jak moc dokáže ukrojit z konečného zhodnocení, ukazuje následující tabulka.
Představte si, že každý rok investujete 30 000 Kč a zároveň hodnota vašich dosavadních investic stoupne o 3 % ročně. Kdybyste neplatili žádný poplatek, zhodnotí se vám vložených 600 000 Kč během dvaceti let o víc než 200 000 Kč, celkem tak v DIPu budete mít přes 806 000 Kč. Každoroční poplatek 0,2 % vám z celkového výnosu sebere zhruba 17 000 Kč méně. Poplatek 1 % vám sebere už 80 000 Kč a poplatek 2 % téměř 150 000 Kč.
|
Hodnota investice
bez poplatků
Hodnota investice
při popl. 0,2 %
Hodnota investice
při poplatku 2 %
|1. rok
|30 000 Kč
|30 000 Kč
|30 000 Kč
|5. rok
|159 274 Kč
|158 619 Kč
|152 847 Kč
|10. rok
|343 916 Kč
|340 671 Kč
|313 013 Kč
|20. rok
|806 111 Kč
|789 431 Kč
|656 726 Kč
|Výpočet: Peníze.cz
Druhou nejvyšší váhu v celkovém hodnocení indexu měl rozsah investiční nabídky. Autoři porovnání dávali víc bodů za širokou nabídku ETF (individuální výběr i přednastavené strategie), podílových fondů (nejen od jedné finanční skupiny) a akcií.
„Širší nabídka investičních nástrojů umožňuje lépe rozkládat riziko, kombinovat různé třídy aktiv (akcie, dluhopisy, alternativní investice) a přizpůsobit strategii podle životní fáze či tržních cyklů. To zvyšuje pravděpodobnost, že produkt bude vyhovovat jak v růstové, tak v konzervativní fázi. Vyvážené portfolio různých aktiv lépe tlumí volatilitu při udržení potenciálu výnosu,“ vysvětluje Mošnička.
Patnácti procenty vstupuje do výsledného pořadí indexu kritérium férovosti a transparentnosti. Autoři se zaměřili na dostupnost kompletního ceníku poplatků včetně distribučních nákladů a nákladů na směnu. Naopak strhávali body, pokud poskytovatel umožňuje v nějaké variantě předplacený poplatek – na jejich rizika upozorňuje i Česká národní banka.
Váhu patnáct procent v celkovém hodnocení měla také digitalizace produktu a nabízených služeb. Tedy možnost online sjednání a následně plné správy (nákupy, prodeje, nové strategie) v klientské zóně bez nutnosti návštěvy pobočky nebo poradce. V dnešní době jde nejen o očekávaný standard ze strany klientů, ale také úsporu času, možnost rychlejší reakce, menší riziko chyb, vyšší transparentnost a přehlednost.
„V širším smyslu je digitalizace také důkazem moderního přístupu poskytovatele, který pravděpodobně investuje do efektivity a automatizace — což může snížit provozní náklady a nepřímo činit nabídku výhodnější,“ zdůrazňuje Mošnička. Přestože někteří zájemci dávají přednost osobnímu jednání a vysvětlení produktů na pobočce, pro ostatní je nutnost takového prostředníka omezující.
Zbývající desetinu celkového hodnocení tvoří finanční dostupnost. Autoři indexu ocenili, když nižší vstupní bariéry (minimální pravidelná i jednorázová investice) usnadňují přístup širší skupině zájemců a umožňují začít i s menšími částkami. To podporuje disciplínu pravidelného investování i u lidí, kteří nemají vysoké příjmy. Body dali také za možnost frakčního nakupování, tedy zlomků akcií nebo ETF.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
