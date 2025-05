Mladí investoři začínají chápat, že si musí budoucnost zajistit sami

Jaký podíl ve vašem byznysu dnes tvoří DIP?

V DIPu máme zhruba dva tisíce klientů, což je zatím menší podíl. Věříme ale, že se tento počet bude zvyšovat – zejména díky rostoucímu zájmu poradců i investorů o dlouhodobé produkty s jasnou přidanou hodnotou.

Proč zatím není zájem větší, když nabízíte výnos přes šest procent? Není pro někoho fond málo diverzifikovaný?

Naším cílem rozhodně není, aby měl klient všechny prostředky z DIP pouze v nemovitostním fondu. Právě naopak – vnímáme Trigeu jako stabilizační kotvu v rámci širšího portfolia. Výhodou DIP je, že si může každý investor vytvořit vlastní kombinaci fondů – například dynamický akciový fond doplnit konzervativnějším nemovitostním. Navíc je možné mezi některými fondy v rámci jedné smlouvy přecházet.

Lze tedy složení investic v DIP v čase upravovat?

Ano, investiční strategii klient může v čase měnit. Jen je třeba myslet na tříletý daňový test – pokud byste fondy v rámci DIP měnili dřív než po třech letech a dosáhli ročního zisku nad 100 tisíc korun, vzniká povinnost dodanit tento výnos, pokud byste přestupoval mezi fondy v jedné rámcové smlouvě.

Tomáš Trčka Zdroj: Trigea Po studiu informatiky a statistiky na VŠE v Praze a po složení makléřské zkoušky u České národní banky začal působit v ABN AMRO Asset Management, kde zastával pozici ředitele prodeje fondů. V roce 2006 stál u zrodu dodnes největšího nemovitostního fondu u nás a stal se generálním ředitelem společnosti REICO, investiční společnosti České spořitelny. Pak pomáhal založit investiční společnost Investika a spoluřídil stejnojmenný nemovitostní fond. V roce 2019 založil nemovitostní fond Trigea, který se během krátké doby zařadil mezi nejrychleji rostoucí a nejúspěšnější retailové fondy zaměřené na komerční nemovitosti v Česku.

Takže DIP není úplně ideální pro časté změny strategií…

DIP je především nástroj dlouhodobého investování. Proto dává smysl vyčlenit si část peněz pro dlouhý horizont právě sem a zbytek alokovat do běžných podílových fondů, kde lze pracovat flexibilněji. Rozložení záleží na individuálním investičním profilu každého klienta – jak je spíše konzervativní, jaký má vztah k riziku, jaké má cíle.

Chovají se čeští investoři jinak než třeba američtí?

Češi mají velmi silný vztah k nemovitostem, berou je jako reálnou a srozumitelnou hodnotu. Je to něco, co si umějí představit a na co si mohou sáhnout. Navíc oceňují stabilitu – nemovitostní fondy nejsou přímo svázané s krátkodobými výkyvy na finančních trzích. Když se akcie propadají, nemovitosti často drží hodnotu. Vnímáme také posun – moderní portfolia už nejsou jen 60 procent akcie a 40 procent dluhopisy. Nemovitosti dnes patří mezi plnohodnotné investiční třídy.

Jak to funguje v zahraničí, třeba v USA?

V USA jsou populární zejména akciové realitní fondy typu REIT, které jsou výrazně volatilnější. V českém prostředí představuje nemovitostní fond stále spíše konzervativní a defenzivní nástroj. To může být pro dlouhodobého investora výhodou.

Jaké typy nemovitostí ve fondu máte?

Fond Trigea se snaží o vnitřní diverzifikaci. V portfoliu máme administrativní budovy, obchodní centra i logistiku – v Česku a v Polsku. Dřív to bylo zhruba rovnoměrně, nyní po akvizici obchodního centra Arkády Pankrác převážila retailová složka.

Na čem fond vydělává?

Hlavní část výnosů přináší pravidelné nájemné z našich budov. Máme stabilní nájemce a dlouhodobé smlouvy, což vytváří pevný základ, na kterém fond stojí.

Zvažujete do budoucna i rezidenční segment?

V tuto chvíli ho v portfoliu nemáme, ale nevylučujeme to. Rezidenční nemovitosti jsou z hlediska správy náročnější, často s vyšší fluktuací a kratšími nájemními smlouvami. Ale jejich cena v posledních letech výrazně roste a některé novostavby už běžně mají inflační doložky – podobně jako komerční nemovitosti.

Jakou má fond dnes velikost?

Hodnota fondu je aktuálně přes 13 miliard korun, hodnota spravovaných nemovitostí přesahuje 16 miliard.

A co výnosy?

Cílené zhodnocení fondu je 4–7 % ročně. Tomu odpovídá i náš výběr nemovitostí. V posledních dvou letech jsme díky vysokým nájmům a inflačním doložkám dosáhli přes 7 %, dlouhodobý průměr je okolo 6,4 % ročně.

Vyplatí se mít retailový i kvalifikovaný fond?

Oba mají v našem systému důležité místo. Kvalifikovaný fond je vhodný pro větší investory, retailový naopak nabízí přístupnost – lidé mohou investovat pravidelně už od 500 Kč měsíčně. A díky rozptýlení vkladu mezi tisíce investorů je stabilnější vůči výkyvům, které by způsobil například odchod velkého institucionálního partnera.

Zlepšuje se podle vás finanční gramotnost?

Rozhodně ano. A velmi pozitivně vnímám i to, že stát umožnil vznik produktů, jako je DIP. Lidé si začínají uvědomovat, že odpovědnost za důstojné stáří je do značné míry na nich. A čím dříve začnou, tím větší šanci mají na úspěšné zajištění.

