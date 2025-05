Důchod, o jakém sníte. Jak si vybrat úspory z DIPu

Konečně je vám 60 let a můžete si vybrat úspory z dlouhodobého investičního produktu. Vysvětlíme, jak to funguje. I pro horší situace: když chcete DIP zrušit předčasně, nebo když se šedesátky nedožijete.

V poslední části seriálu o dlouhodobém investičním produktu (DIP) odpovíme na otázky:

Jak můžu DIP zrušit předčasně?

DIP nemůžete zrušit předčasně, pokud nechcete přijít o daňové úlevy a zpětně doplácet daň. Nemůžete si tedy vybrat peníze, a to ani částečně. I vyvedení jediné koruny z DIPu znamená porušení podmínek a zrušení smlouvy.

Když to uděláte dříve než v kalendářním roce, kdy vám bude 60 let, nebo dříve než po deseti letech od sjednání smlouvy, budete muset vrátit, co jste ušetřili na daních za posledních deset let. U vašich vlastních vkladů to znamená, že musíte doplatit částku, o kterou jste si díky DIPu snížili daň. U příspěvků zaměstnavatele to znamená zaplatit 15% daň z toho, co vám poslal. Sociální a zdravotní pojištění nedoplácíte.

Kromě toho vám hrozí sankce podle smlouvy s vaším poskytovatelem DIPu. Ten může (nemusí) účtovat poplatek za předčasné zrušení. Případně vám neuzná slevu na běžné poplatky, kterou podmínil právě dodržením podmínek.

Jsou dvě výjimky, kdy o daňové výhody nepřijdete:

Měníte poskytovatele DIPu. Není nutné zůstávat celý život u toho, kterého si vyberete na začátku. Konkurence může zaujmout třeba nižšími poplatky, zajímavějšími investicemi, celkově lepším přístupem… Nebo může váš dosavadní poskytovatel skončit. Podmínkou je, že ke k novému poskytovateli přejdete se vším, co jste měli u toho předchozího.

Stanete se invalidním ve třetím stupni – tedy vaše pracovní schopnost klesne nejméně o 70 procent. Stát vám nebude komplikovat přístup k úsporám ani požadovat doplacení daně.

Jak si vybrat peníze z DIPu ve stáří?

Až splníte základní podmínky (60 let věku a aspoň deset let smlouvy), můžete si peníze vybrat buď všechny najednou, nebo postupně.

Pro jednorázový ani postupný výběr není žádné omezení – i to je výhoda DIPu oproti penzijku.

„Při splnění časových podmínek máte flexibilitu ve způsobu čerpání naspořených prostředků. Můžete si je vybrat jednorázově nebo postupně, například formou pravidelné renty. Pokud zvolíte postupné čerpání, zůstatek vaší investice bude nadále aktivně spravován a zhodnocován,“ potvrzuje Tomáš Trčka, spoluzakladatel nemovitostního fondu Trigea.

Týkají se vás jen standardní pravidla pro daň z příjmů – pokud některou konkrétní investici rušíte (prodáváte) dříve než za tři roky po jejím nákupu. Víc si o nich napíšeme pod další otázkou.

Kdy musím danit výběr peněz z DIPu?

Když splníte základní podmínky (60 let věku a aspoň deset let smlouvy), samotný výběr peněz při ukončení DIPu v zásadě nedaníte – ani když jste na investicích hodně vydělali. Narazit můžete jen v případě, že jste některé konkrétní investice (například akcie určité společnosti) kupovali před méně než třemi lety.

Pravidla v rámci DIPu jsou stejná jako u běžných investic mimo DIP. Při prodeji akcií, podílových listů, ETF či dividend (obecně cenných papírů) tedy můžete využít takzvaný hodnotový i časový test.

Hodnotový test: Pokud váš celkový příjem ze všech prodejů cenných papírů nepřesáhne 100 tisíc korun za rok, je osvobozený od daně. Dejte si ale pozor na dvě věci:

V této fázi není důležité, jak velký je váš zisk (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou), nebo že jste z toho žádný zisk neměli a prodávali třeba se ztrátou. Když jste například koupili akcie za 80 tisíc a prodali je za 100 tisíc, počítá se to jako příjem 100 tisíc, ne 20 tisíc.

Do limitu 100 tisíc se sčítají všechny vaše prodeje cenných papírů za daný rok. Tedy nejen těch, které jste měli v rámci DIPu, ale i dalších akcií, podílových listů a podobně, pokud jste investovali i mimo DIP. Je jedno, že další prodeje zprostředkoval jiný obchodník, třeba i zahraniční. Nepočítají se ale prodeje kryptoměn (mají samostatný limit) nebo příjem z penzijního spoření.

Časový test: Od daní jsou osvobozené prodeje cenných papírů, které jste drželi alespoň tři roky. Příjmy z těchto prodejů tedy nepočítáte, předmětem daně bude až případný zbytek.

Příklad: V roce 2025 si koupíte akcie ČEZu. Necháte si je v DIPu, který zrušíte za patnáct let – v roce 2040. U těchto akcií jste splnili časový test, ze zisku z jejich prodeje tedy neplatíte žádnou daň.

Příklad: V roce 2025 si založíte DIP. Teprve v roce 2038 si ho rozšíříte o akcie ČEZu, o dva roky později ale celý DIP zrušíte. Časový test jste u těchto akcií (podle současných podmínek) nesplnili, musíte zaplatit 15% daň z případného zisku z jejich prodeje.

Obě daňová osvobození nelze kombinovat. Jenom když nevyužijete to první (neuplatníte limit 100 tisíc), můžete využít to druhé (tříletý časový test).

Daň se pak týká až těch prodejů, u nichž nemůžete využít osvobození. Daň samozřejmě platíte jenom ze zisku, tedy z rozdílu mezi příjmy (prodejní cenou) a výdaji (nákupní cenou a případně dalšími poplatky). A to ve vztahu ke všem prodejům v daném roce celkem. Ztrátu z prodeje jedné investice si tedy můžete započíst oproti zisku z jiné.

Když si vyberu jen část úspor, můžu dál investovat? A co daňové úlevy?

Jak jsme napsali, úspory z DIPu si můžete, ale nemusíte vybrat všechny najednou. Můžete si vybrat třeba jenom část, zatímco zbytek necháte v investicích. Ten zbytek pak pořád „pracuje“, v lepším případě se dál zhodnocuje. Když to váš poskytovatel u daného produktu umožňuje, můžete přidávat i zcela nové investice.

Zatím není úplně jisté, jestli případné nové investice (po předchozím částečném výběru, ale už po splnění časové podmínky 60/10 let) je možné nadále odečítat od základu daně.

Ukážeme si to na výjevu z budoucnosti. Už jste splnili obě časové podmínky a v roce 2040 si z DIPu vyberete třeba 30 000 Kč, zbytek úspor ale necháte dál zhodnocovat v rámci DIPu. V roce 2041 zjistíte, že další úspory si zatím vybírat nepotřebujete, naopak: mám nějaké peníze navíc, takže vložíte třeba 20 000 Kč do DIPu na další investice. Můžete pak na ně za rok 2041 využít daňové odpočty?

Zákony takovou situaci zatím neupravují. Klient si obecně může odečíst až 48 000 Kč na vklady do DIPu, není tam věkové omezení. Zákon zároveň říká, že úlevy je potřeba zpětně dodanit, pokud si úspory z DIPu vyberete předčasně (a to i částečně) před splněním podmínky 60/10 let – ale tuhle podmínku už jste v našem příkladu splnili. Ze zákona o daních z příjmů ani ze zákona o podnikání na kapitálovém trhu nevyplývá, že by DIP automaticky skončil, pokud si vyberete část vkladu až po splnění časových podmínek.

Na druhou stranu by pak pro takového klienta u nových vkladů neplatilo žádné časové omezení. Teoreticky by si tak v jednom roce mohl z DIPu vybrat třeba 48 000 Kč, ty tam ještě ve stejném roce znovu vložit, čerpat na ně daňovou úlevu a hned si je zase vybrat – protože podmínku 60/10, která se váže k celému DIPu a ne jednotlivým investicím, už má dávno splněnou. (Neřešme teď daň z případného zisku takové investice).

„Pokud by to tak bylo, klient by mohl produkt i zneužít – to určitě nebylo záměrem státu,“ říká Tomáš Trčka, spoluzakladatel nemovitostního fondu Trigea.

Generální finanční ředitelství na dotaz webu Peníze.cz potvrdilo, že zákon zatím takovou situaci neupravuje. Je ale ještě dost času na jeho upřesnění tak, aby s ní počítal dřív, než může teoreticky nastat u prvních klientů. DIP funguje od začátku roku 2024, ti nejrychlejší si budou moct vybrat úspory bez sankcí až v roce 2034.

„Současná legislativa tyto situace výslovně neupravuje. Proto v tuto chvíli není možné poskytnout jednoznačnou odpověď. Finanční správa se touto problematikou bude zabývat ve spolupráci s ministerstvem financí,“ říká mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle. Výsledkem může být změna (doplnění) zákona, případně výkladové stanovisko.

Psali jsme podrobně: Nejasnost kolem DIPu. Jak je to se státní podporou, když investujete i ve stáří

„Ideální řešení je včas si založit více DIPů – ať už u jednoho, nebo více poskytovatelů. Klient si je pak může ukončovat a vybírat postupně v různých časech,“ radí Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti.

Jak se dědí DIP?

Vaše úspory při předčasném úmrtí půjdou do klasického dědického řízení a připadnou dědicům podle standardních pravidel (závěť nebo posloupnost podle zákona). Na rozdíl od penzijka si nemůžete určit přímo ve smlouvě, komu úspory připadnou (takzvanou obmyšlenou osobu). Nevyhnete se tedy poplatku notáři.

„Dědic pak může s majetkem nakládat libovolně. Žádné povinnosti z pohledu daní mu nevznikají, ať už byly podmínky splněny, nebo ne,“ říká Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti.



Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

