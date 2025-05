Jak si změnit DIP. Chcete investovat jinam, nebo rovnou i jinde?

Písmeno D ve zkratce DIP znamená dlouhodobý. Během tak dlouhé doby ale můžete měnit jak složení toho, co čeho investujete, tak společnost, s kterou investujete. Tady je přehled, jak na to.

V této části seriálu se zaměříme na čtyři situace, kdy chcete změnit své původní rozhodnutí ohledně DIPu. Můžete se stát, že:

Jak změnit složení DIPu?

Během dlouhé doby DIPu můžete měnit jeho složení – teoreticky kdykoliv a tak často, jak chcete. Někdo bude v mládí odvážnější, s blížícím se důchodem pak konzervativnější. Někdo vydělá na konkrétních akciích, ale pak uvidí potenciál zase u jiných. Nemusíme zůstávat u těch investic, které jste si vybrali při založení DIPu. Pružnost a volnost jsou jeho výhody.

Můžete například prodat akcie Tesly a koupit si akcie ČEZ, vyměnit některé akcie za podílové fondy nebo opačně, začít investovat do nemovitostí, posílit zastoupení dluhopisů, snížit podíl kryptoměn nebo některých komodit, nebo si třeba uložit dosavadní zisky jen na „hotovostní“ účet.

Jedinou podmínkou je, aby při takových změnách zůstaly všechny vaše dosavadní úspory pořád na účtu DIP. Vybrat si je nemůžete ani částečně. V DIPu musí zůstat i dosavadní výnosy včetně dividend. Dostanete se k nim až v 60 letech – jinak přijdete o daňové úlevy.

Můžete narazit na to, že váš poskytovatel má omezenou nabídku investičních produktů – třeba jen podílové fondy, ne přímo jednotlivé akcie. Kdykoliv si ale můžete přidat dalšího poskytovatele vedle toho dosavadního.

Porovnat byste měli i poplatky za jednotlivé transakce (prodej dosavadních investic a nákup nových), u různých obchodníků se mohou výrazně lišit.

Musím danit zisky z investic v rámci DIPu?

Pravidla jsou stejná jako u běžných investic mimo DIP. Můžete využít takzvaný hodnotový i časový test.

Hodnotový test: Pokud váš celkový příjem ze všech prodejů cenných papírů (nejen v rámci DIPu!) nepřesáhne 100 tisíc korun za rok, je osvobozený od daně. Pozor: v této fázi není důležité, jak velký je váš zisk (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou), nebo že jste z toho žádný zisk neměli a prodávali třeba se ztrátou. Když jste například koupili akcie za 80 tisíc a prodali je za 100 tisíc, počítá se to jako příjem 100 tisíc, ne 20 tisíc.

Časový test: Od daní jsou osvobozené prodeje cenných papírů, které jste drželi alespoň tři roky. Příjmy z těchto prodejů tedy nepočítáte, předmětem daně bude až případný zbytek.

Obě daňová osvobození však nemůžete kombinovat. Jenom když nevyužijete to první (neuplatníte limit 100 tisíc), můžete využít to druhé (tříletý časový test).

Daň se týká až těch prodejů, u nichž nemůžete využít osvobození. Daň samozřejmě platíte jenom ze zisku, tedy z rozdílu mezi příjmy (prodejní cenou) a výdaji (nákupní cenou a případně dalšími poplatky). A to ve vztahu ke všem prodejům v daném roce celkem. Ztrátu z prodeje jedné investice si tedy můžete započíst oproti zisku z jiné.

Jak měnit složení investic podle věku?

Připomeňme si obecná pravidla.

Mladí lidé mají do důchodu daleko, takže si mohou dovolit investovat odvážněji – takzvaně dynamicky. I kdyby hodnota investic dočasně klesla, je velká šance, že během dlouhé doby zase vyroste.

mají do důchodu daleko, takže si mohou dovolit investovat odvážněji – takzvaně dynamicky. I kdyby hodnota investic dočasně klesla, je velká šance, že během dlouhé doby zase vyroste. Kolem padesátky, nebo spíš deset let před důchodem , už byste měli zvážit opatrnější přístup – říkáme tomu vyvážené portfolio. Experti doporučují zvýšit podíl dluhopisů, nemovitostních fondů a podobně – toho, co je přece jenom předvídatelnější, stabilnější než akcie obecně.

, už byste měli zvážit opatrnější přístup – říkáme tomu vyvážené portfolio. Experti doporučují zvýšit podíl dluhopisů, nemovitostních fondů a podobně – toho, co je přece jenom předvídatelnější, stabilnější než akcie obecně. A těsně před důchodem se zaměřte hlavně na udržení dosavadních zisků. Pokud by se trhy hodně propadly, nemusíme mít už tolik času počkat, až se vrátí aspoň na předchozí hodnoty. Doporučuje se tedy dál snížit podíl akcií, zvýšit podíl dluhopisů nebo bezpečně úročené „hotovosti“.

Čím víc je investor zkušenější, tím víc si může dovolit tahle obecná pravidla porušit. Nejspíš už taky bude vědět, že by si neměl „hrát“ s celým balíkem peněz, a že nemá všechno sázet na jednu kartu.

Můžu změnit poskytovatele DIPu?

Ano. Kdykoliv můžete přejít k jinému poskytovateli, když s tím dosavadním nejste spokojeni nebo když ukončí činnost.

Dosavadní historie (doba potřebná pro daňové úlevy) se vám přičte, nepřijdete o ni. K novému poskytovateli ale musí přejít všechno, co jste pod DIPem měli u toho předchozího.

Změnu si domluvíte s dosavadním i novým poskytovatelem. Postupujete pak podle jejich instrukcí. Buď převádíte dosavadní investice na zcela shodný produkt (například konkrétní akcie), nebo dosavadní úspory umístíte na jiné produkty v rámci DIPu u nového poskytovatele.

Co dělat, když nový poskytovatel neumí evidovat (převést) investiční nástroje, které jste měli u toho dosavadního, protože je nenabízí? „Možným řešením v tomto případě je zlikvidnění cenných papírů (prodej), převod peněžního zůstatku a opětovný nákup jiných cenných papírů u nového poskytovatele,“ říká Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti.

O daňové výhody nepřijdete, když všechny dosavadní peníze z DIPu převedete k novému poskytovali – včetně zisků. Nemůžete si tedy zatím vybrat ani korunu. Další podmínkou je, že úspory převádíte z DIPu do DIPu – nemůžete je převádět z DIPu na penzijko, životko nebo pojištění dlouhodobé péče (přestože to jsou také „státem podporované produkty spoření na stáří“).

Někteří poskytovatelé vám mohou účtovat poplatek za odchod ke konkurenci. Zákon to nezakazuje.

Je tu ale i jiná možnost. Když vás zaujme konkurence něčím, co vás dosavadní poskytovatel nenabízí, můžete si sjednat nový DIP vedle toho dosavadního.

Můžu mít DIP současně u více poskytovatelů?

Ano. Počet smluv není omezený – můžete mít dva nebo i více DIPů u různých poskytovatelů.

Daňové úlevy ovšem můžete čerpat jen do součtu 48 000 Kč za rok za všechny smlouvy dohromady (vedle DIPů se počítá i penzijko, životko nebo pojištění dlouhodobé péče). Když v daném roce chcete investovat víc, můžete – ale je zbytečné dávat tomu nálepku DIP, protože nad tento limit už odpočet od základu daně nevyužijete.

„V rámci DIPu je možné kombinovat investice mezi různými poskytovateli, například mít jeden DIP s širší nabídkou aktiv (ETF, akcie, dluhopisy) a druhý zaměřený na nemovitosti. Počet DIPů na jednu osobu není omezen,“ potvrzuje Tomáš Trčka, spoluzakladatel nemovitostního fondu Trigea.

Proč byste měli mít víc smluv u různých poskytovatelů současně?

Může se stát, že jste původně začali investovat s někým, kdo nabízí jen omezené možnosti – například jen pár podílových fondů. Jste s ním sice spokojeni, ale chcete si přidat něco dalšího – například konkrétní akcie nebo nemovitostní fondy. Smlouvou s dalším poskytovatelem si rozšíříte dosavadní možnosti, jak investovat.

Hodí se to i v situaci, kdy máte už pár let do důchodu, ale dál plánujete investovat a čerpat daňové úlevy. V šedesáti letech (a po deseti letech trvání smlouvy) si můžete peníze z DIPu vybrat, a to buď najednou, nebo postupně. Když si vyberete jen část, zbytek investic sice dál pracuje (v lepším případě se dál zhodnocuje), jenže: částečný výběr může znamenat konec „režimu DIP“ a tedy i případných daňových výhod na nově přidané investice v budoucnu. „Ideální řešení je přes více DIPů – ať už u jednoho, nebo více poskytovatelů. Klient si je pak může ukončovat a vybírat postupně v různých časech,“ radí Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti.

Bojíte se, že u dvou DIPových smluv budete platit dvojnásobné poplatky? Nemusíte. Poskytovatelé obvykle účtují vstupní poplatek (část z nově vložených peněz) a poplatek za správu (část z celkové hodnoty úspor). Pokud jsou poplatky u obou poskytovatelů stanovené jako shodný podíl z objemu, bude jejich součet zřejmě stejný, jako kdybyste je platili u jediného (z dvojnásobné hodnoty).

„Poplatky se odvíjejí od konkrétních podmínek jednotlivých poskytovatelů. Například u fondu Trigea neúčtujeme poplatky za vedení smlouvy; vstupní poplatek je stanoven podle výše vašeho vkladu. Doporučujeme pečlivě prostudovat poplatkovou strukturu každého poskytovatele, abyste předešli případnému zdvojení poplatků,“ říká Tomáš Trčka z nemovitostního fondu Trigea.

Jak můžu DIP předčasně zrušit?

Když vám nevadí, že budete muset doplatit daň za posledních deset let, můžete DIP zrušit kdykoliv.

Pokud nechcete přijít o daňové výhody, nemůžete DIP zrušit (vybrat si ani část peněz) dříve než v 60 letech a současně ne dříve jak po deseti letech od sjednání smlouvy.

Jsou dvě výjimky, kdy o daňové výhody nepřijdete:

měníte poskytovatele DIPu – přecházíte ke konkurenci se vším, co jste dosud měli u dosavadního poskytovatele,

stanete se invalidním ve třetím stupni – tedy vaše pracovní schopnost klesne nejméně o 70 procent.



