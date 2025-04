Penzijko, nebo DIP? Vysvětlíme, v čem je rozdíl. Můžete mít obojí

V dnešní částí seriálu porovnáme dlouhodobý investiční produkt (DIP) a doplňkové penzijní spoření (DPS neboli penzijko).

Hlavní cíl

DIP i penzijko mají stejný cíl: abyste si zajistili úspory na stáří se státní podporou. Obojí – DIP i penzijko – můžete mít vedle sebe, vzájemně se nevylučují. DIP rozšířil dřívější možnosti penzijka.

Státní příspěvek

Penzijko má výhodu: přímý státní příspěvek. Dostáváte od 100 do 340 Kč měsíčně podle toho, kolik si na něj ukládáte. Státní příspěvek je pětina navíc k tomu, kolik si uložíte. Získá ho každý, kdo si na penzijko ukládá aspoň 500 korun měsíčně. Nejvyšší příspěvek dostanete, když si ukládáte 1700 korun. Příspěvek už nedostávají lidé, kteří čerpají starobní důchod.

Státní příspěvek k penzijku je na první pohled viditelný a jistý. Na to, jak se vaše vklady zhodnotí během delší doby, však budou mít větší vliv poplatky a hlavně výnosnost investic. Někteří poskytovatelé DIPu mají (přinejmenším u některých produktů) nižší poplatky než penzijní společnosti. Úspěšné investice v DIPu zároveň mohou přinést vyšší zhodnocení než penzijko.

Daňové výhody

DIP i penzijko nabízejí daňové zvýhodnění jak na vaše vlastní vklady, tak na příspěvky zaměstnavatele. Od základu daně si můžete odečíst to, co jste vložili v předchozím kalendářním roce – maximálně 48 000 Kč za rok. Výsledná daň (15 % ze základu) vám tak může klesnout až o 7200 Kč ročně.

Vklad na DIP si můžete odečíst celý – hned od první koruny. Z vkladu na penzijko si odečtete jen to, co přesahuje 1700 Kč za měsíc. Na prvních 1700 Kč totiž čerpáte jinou výhodu: přímý státní příspěvek. Daňové úlevy využijete až na vklady, k nimž příspěvek nedostáváte.

Odpočty DIPu a penzijka mají společný limit 48 000 Kč, dělí se o ně ještě se životním pojištěním a pojištěním dlouhodobé péče. Záleží jen na vás, jestli limit využijete jen pro DIP, nebo jestli ho – v jakémkoliv poměru – rozdělíte třeba mezi DIP a penzijko.

Na DIP i penzijko vám může přispívat zaměstnavatel – až do 50 000 Kč ročně. Díky daňové úlevě je to výhodnější, než kdyby vám o stejnou částku zvýšil mzdu.

Hlavní podmínky a omezení

DIP i penzijko mají stejná pravidla. Uložené peníze včetně výnosů si můžete vybrat až v 60 letech věku a zároveň nejdříve po 10 letech od sjednání smlouvy (u starších smluv po pěti letech).

Když si peníze vyberete předčasně, musíte státu vrátit čerpané výhody: tedy především doplatit daň za posledních deset let (i za případné příspěvky zaměstnavatele), u penzijka ještě přijdete o státní příspěvky.

Možnosti, jak zhodnotit peníze

V penzijních fondech si vybíráte jednu z přednastavených variant: od odvážné („dynamické“ s převahou akcií) přes střední („vyváženou“) k opatrné („konzervativní“ s převahou dluhopisů). Některé společnosti mají také „etický“ nebo „zodpovědný“ balíček. Prakticky to bývá kolem čtyř různých variant podílových fondů. Od letoška mohou nově nabízet i nejodvážnější variantu: alternativní fond, který se bude snažit vydělávat třeba i na kryptoměnách, nemovitostech nebo komoditách.

DIP přináší o hodně širší možnosti, jak investovat. Můžete si vybrat i jednotlivé akcie nebo dluhopisy. Na výběr je plno dalších podílových fondů včetně ETF, které se liší nejen mírou rizika a předpokládaného výnosu, ale také třeba i zaměřením na různé obory nebo trhy. Někde najdete i zajímavě úročené vkladové účty. Smlouvu o DIP navíc můžete sjednat s více různými poskytovateli současně.

DIP tedy rozšiřuje dosavadní možnosti penzijka: stát nově podporuje i další snahy, jak se zajistit na stáří, pokud je nepovažuje za nebezpečné.

DIP nejvíc potěší investory, kterým nestačí nabídka penzijních společností a rádi by investovali pružněji a aktivněji – ideálně s nadějí na vyšší výnos. DIP je ideální pro aktivnější zájemce, co chtějí mít mnohem větší volnost v tom, do čeho, kdy a v jaké míře investovat. Širší možnosti DIPu ale můžou ocenit i pasivnější nebo začínající investoři. Na výběr mají podílové fondy, ETF, někdy i různé předpřipravené balíčky portfolií.

Výše vkladu a jeho změny

DIP je pružnější nejen ve výběru, kam investovat, ale i ve výši vkladů. Z áleží jen na vás, kdy, jak často a kolik peněz budete posílat. Nemusíte slibovat, že budete vkládat peníze na DIP pravidelně každý měsíc nebo rok. Někdy vložíte víc, jindy míň nebo vůbec nic. Také změny portfolia bývají rychlejší, například prodej a nákup akcií – přinejmenším u některých poskytovatelů. Můžete mít i více DIPů u různých poskytovatelů.

Výnosy

DIP nabízí víc možností, jak dlouhodobě dosáhnout na vyšší výnos, a to i s nižšími poplatky. Přesto se obecně nedá říct, jestli vám vynese víc než penzijko. Záležet bude hlavně na vaší investiční strategii (poměru mezi rizikem a předpokládaným výnosem), výběru investic, vývoji vašeho portfolia na trhu a podobně. Roli hrají také poplatky.

Pro představu se můžete podívat třeba na výnosy penzijních fondů, průměrné výnosy podílových fondů jako celku za posledních deset let, vývoj hlavních akciových indexů nebo vývoj jednotlivých akcií – například Erste, Komerční banky, Googlu nebo Volkswagenu. Pochopitelně: předchozí výsledky vůbec nezaručují, že se to v nejbližších letech nebude vyvíjet úplně jinak.

Skoro dva miliony Čechů pořád zůstávají ve starém penzijním připojištění – takzvaných transformovaných fondech, do nichž bylo možné vstoupit jen do konce roku 2012. Jejich „výhodou“ je, že v žádném roce nesmí skončit v minusu – musí vykazovat „nezáporné zhodnocení“. To ale v praxi znamená, že investují hodně opatrně. Velmi nízké rizikovosti odpovídají velmi nízké výnosy: vklady po započtení inflace reálně neudrží ani svou původní hodnotu. Konkrétně: tady jsou výsledky od roku 2013.

Poplatky

V DIPu můžete dosáhnout na výrazně nižší poplatky než v penzijním spoření. Vždycky ale záleží na výběru konkrétního poskytovatele, případně investičních nástrojů.

Penzijní fondy vybírají jednak poplatek za správu (obvykle 1 % z hodnoty úspor, u transformovaných fondů 0,8 % a u povinných konzervativních 0,4 %) a výkonnostní poplatek (10 až 15 % ze zisku za daný rok). Stropy stanoví zákon, konkurence je malá. Nové alternativní fondy si budou moct účtovat za správu až 2,5 % a ze zisku až 25 %.

Poskytovatele DIPu zákon v poplatcích neomezuje. Dolů je ale stlačuje konkurence, v řadě případů i pružnější fungování nebo automatizované procesy (především u ETF). V DIPu obvykle – ne vždy – najdeme dva základní poplatky: vstupní a správcovský. Vstupní poplatek je určitá část z investované částky – například když investujete do akcií 1000 Kč a poplatek je 2 %, strhne vám společnost 20 Kč a za zbylých 980 Kč nakoupí akcie. Poplatek za správu se pak strhává z aktuální hodnoty všech vašich investic – respektive z průměrné hodnoty majetku za poslední rok bez ohledu na to, jestli stoupla, nebo klesla.

V DIPu se můžeme setkat i s dalšími poplatky – záleží na tom, do čeho a u koho investujete. Podrobněji si o nich napíšeme v další části seriálu.

Bezpečnost vkladů

DIP i penzijko jsou státem regulované produkty, které můžeme označit za poměrně bezpečné, pokud jde o možnost podvodů ze strany poskytovatele nebo riziko výraznější ztráty peněz kvůli jeho krachu. Aby společnost mohla nabízet DIP nebo penzijko, musí splňovat řadu podmínek. Také samotný výběr investic je omezený na ty, které stát považuje za relativně bezpečné.

Přesto: podstatou DIPu i penzijka jsou – až na výjimky – investice. Ty mají oproti obyčejnému spoření šanci přinést vyšší zisk, přinejmenším z dlouhodobého pohledu. Nevíme ale předem, jak vysoký ten zisk bude. Je tu i riziko, že hodnota investice bude kolísat (dočasně klesne pod vstupní hodnotu) nebo že dokonce dostaneme méně. Riziko snížíme tím, že ho rozložíme – nesázíme tedy všechno na jednu akcii, na jeden obor nebo na jeden region.

Záruka, že neproděláme, v investování obecně neexistuje. U DIPu nicméně můžeme doufat v zákonné pojištění pro případ, že by poskytovatel zkrachoval. Obchodníci s cennými papíry musí povinně přispívat do garančního fondu, z něhož by se klientům vyplácelo 90 procent hodnoty spravovaného majetku – maximálně však do ekvivalentu 20 tisíc eur, tedy kolem půl milionu korun.

To je výrazně méně, než zaručuje zákonné pojištění vkladů v bankách na běžných a spořicích účtech nebo termínovaných vkladech – z něj bychom dostali 100 procent vkladů až do limitu 100 tisíc eur (dva a půl milionu korun). Tohle pojištění se bude vztahovat i na peněžní či vkladové účty v bance v rámci DIPu.

Příspěvek zaměstnavatele

Také u příspěvků zaměstnavatele je administrace příspěvků v DIPu jednodušší a flexibilnější než u doplňkového penzijního spoření.

„Při uzavření smlouvy v režimu DIP není nutné uvádět (vyplňovat do smlouvy) konkrétního zaměstnavatele, což usnadňuje situaci při změně zaměstnání. Zaměstnavatel může přispívat až 50 000 Kč ročně, přičemž tyto příspěvky jsou osvobozeny od daně z příjmů a odvodů na sociální a zdravotní pojištění,“ říká Tomáš Trčka, spoluzakladatel nemovitostního fondu Trigea.

Předčasné zrušení

Pokud nechcete přijít o daňové výhody, nemůžete DIP ani penzijko zrušit (vybrat si peníze) dříve než v 60 letech a ne dříve jak po deseti letech od sjednání smlouvy (pro starší smlouvy po pěti letech).

Co se stane, když je zrušíte předčasně?

u DIPu i penzijka musíte vrátit daňové výhody za posledních deset let (doplatit daň jak za vlastní příspěvky, tak za příspěvky zaměstnavatele),

u penzijka musíte zaplatit 15 % daň z výnosů (zhodnocení), u DIPu můžete využít standardní daňové osvobození (hlavně takzvaný časový test: po třech letech držení neplatíte daň z výnosu)

u penzijka přijdete o státní příspěvky,

další sankce mohou vyplývat ze smlouvy s konkrétním poskytovatelem.

Výjimečně můžete smlouvu zrušit bez sankcí, pokud:

měníte poskytovatele DIPu – přecházíte ke konkurenci se vším, co jste dosud měli u dosavadního poskytovatele.

stanete se invalidním ve třetím stupni – tedy vaše pracovní schopnost klesne nejméně o 70 procent (z DIPu dostanete peníze hned a bez dalších omezení, zatímco u penzijka musíte mít za sebou alespoň 36 měsíců spoření a peníze dostáváte postupně nejméně po dobu tří let, ne jednorázově).

chcete čerpat předdůchod z penzijka (až pět let před běžným důchodovým věkem) a splnili jste další podmínky (délku spoření a výši naspořené částky)

rozhodnete se pro výsluhovou penzi ze starého penzijního připojištění (možnost vybrat si polovinu naspořených peněz po aspoň 15 letech, když ji máte sjednanou ve smlouvě uzavřené do konce roku 2012)

Možnosti čerpání ve stáří

Když splníte základní podmínky (60 let věku a aspoň deset let smlouvy, u penzijka sjednaného do konce roku 2023 stačí pět let), můžete si peníze z DIPu i penzijka vybrat buď jednorázově, nebo postupně.

DIP: Pro jednorázový ani postupný výběr není žádné omezení. Týkají se vás jen standardní pravidla pro daň z příjmů. Platíte daň z výnosu, když jste konkrétní investici drželi méně než tři roky – pokud vaše celkové příjmy z prodejů cenných papírů (nejen v rámci DIPu) v daném roce přesáhnou 100 000 Kč za rok.

Pro jednorázový ani postupný výběr není žádné omezení. Týkají se vás jen standardní pravidla pro daň z příjmů. Platíte daň z výnosu, když jste konkrétní investici drželi méně než tři roky – pokud vaše celkové příjmy z prodejů cenných papírů (nejen v rámci DIPu) v daném roce přesáhnou 100 000 Kč za rok. Penzijko: Jednorázový výběr je nevýhodný – musíte zaplatit 15 % daň z výnosů, u smluv sjednaných do konce roku 2023 také 15 % daň z příspěvků zaměstnavatele. Když si zvolíte postupné čerpání po dobu kratší než 10 let, musíte platit daň z výnosů. Teprve když se rozhodnete pro průběžnou výplatu v délce alespoň 10 let, neplatíte žádné daně.

Dědění

Penzijko: Přímo ve smlouvě si můžete určit takzvanou obmyšlenou osobu (může jich být i víc). Ta pak dostane všechny úspory, když zemřete předčasně. Když ji neurčíte, úspory se stanou součástí standardního dědického řízení.

Přímo ve smlouvě si můžete určit takzvanou obmyšlenou osobu (může jich být i víc). Ta pak dostane všechny úspory, když zemřete předčasně. Když ji neurčíte, úspory se stanou součástí standardního dědického řízení. DIP: Ve smlouvě si nemůžete zvolit, komu peníze připadnou. Vaše úspory půjdou do klasického dědického řízení a připadnou dědicům podle standardních pravidel. Nevyhnete se poplatku notáři.

„Dědic pak může s majetkem nakládat libovolně. Žádné povinnosti z pohledu daní mu nevznikají, ať už byly podmínky splněny, nebo ne. Je to stejné u DIPu i doplňkového penzijního spoření,“ říká Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti.

Je DIP výhodnější než penzijko?

DIP nabízí širší možnosti, jak se zajistit na stáří se státní podporou. Jeho fungování je pružnější než u penzijka – ať už jde o výši vašich vkladů a jejich změny, změnu investiční strategie nebo možnost rychlého výběru peněz ve stáří. Může být výhodnější, když chcete šanci na vyšší výnos, nevadí vám vyšší riziko, jste aktivnější a oceníte větší volnost.

Penzijko zůstává dobrou volbou, když dáváte přednost jistotě a stabilitě, byť za cenu nižších výnosů. Oceníte, že mají jednoduchý výběr z přibližně čtyř možností, jak zhodnotit úspory, a že tento výběr nemusíte často měnit.

Ale úplně nejvíc záleží na tom, jakým způsobem se budete snažit své vklady zhodnotit a koho si k tomu vyberete. I na dosavadním penzijku můžeme vidět, jak se liší dlouhodobé výnosy podle toho, jestli investujete odvážně, vyváženě nebo opatrně. Rozdíly jsou jak v rámci stejné společnosti, tak mezi nimi. Díky DIPu se rozdíly ještě zvýší – ve volbě různých nástrojů i jejich poskytovatelů.

Jde vám hlavně o využití státní podpory na maximum? Na penzijko si můžete ukládat 1700 Kč měsíčně – to je maximum, k němuž dostáváte přímý státní příspěvek. K tomu si posílejte na DIP (nebo také penzijko) dalších až 4000 Kč měsíčně, které si můžete odečíst ze základu daně. Celkem tak dostanete od státu až 11 280 Kč za rok (4080 Kč na přímém státním příspěvku a 7200 Kč na daních).



