Nemáte peníze na nové investice? Stát vám přispěje i na starší. Má podmínku

Investujete do akcií, podílových fondů, ETF nebo dluhopisů? A přinejmenším část z toho vnímáte jako dlouhodobé zajištění na stáří? Od loňska vás při takové snaze podporuje i stát.

Každý rok si můžete odečíst od základu daně to, co jste nově vložili do investic – až do limitu 48 tisíc korun ročně. Výslednou daň (při 15% sazbě) si tak snížíte až o 7200 korun. Podmínkou je, že investice budou mít nálepku dlouhodobý investiční produkt (DIP). DIP má společný limit pro odpočet s penzijním spořením, životním pojištěním a pojištěním dlouhodobé péče – záleží na vás, jestli a jak si ho rozdělíte.

Složení investic v DIPu můžete průběžně měnit, ale peníze (původní vklady i jejich zhodnocení) byste v něm měli nechat nejméně do vašich 60 let a zároveň alespoň 10 let od sjednání smlouvy. Při porušení pravidel byste museli doplatit daň za posledních 10 let.

Pochopitelně: na novou daňovou úlevu nejsnadněji dosáhnete tak, že vložíte peníze na zcela nové investice. Vyberete si některého z přibližně třiceti poskytovatelů DIPu (banky a další obchodníci s cennými papíry) – v samostatném textu jsme přinesli podrobnější návod, na co se při výběru zaměřit.

Nezáleží na tom, jestli už jste dříve někde investovali, ani do čeho a s kým. Na vašich starších investicích se nic nemění. Obecně je zbytečné dávat si na ně nálepku DIP, pokud v dalších letech plánujete dál investovat tisíce až desítky tisíc korun ročně v rámci DIP. Všechno, co v daném roce pošlete do DIPu nad zmíněný limit, přinese jen nevýhodu: uzamčení do vašich 60 let.

Přesto může někdy dávat smysl, abyste si přinejmenším část dosavadních investic převedli pod DIP a čerpali na ně daňovou úlevu. Jde typicky o následující situace:

letos a možná ani v příštím roce nemáte zrovna dost volných peněz na nové investice,

za současné divoké situace na trzích se radši nechcete pouštět do nových nákupů,

máte předplacené poplatky u vašeho dosavadního obchodníka, které už byste jinak nevyčerpali.

Převod dosavadních investic může být snadný, když si DIP založíte u stejné společnosti, u jaké máte dosavadní investice. Podmínkou je, že stejný produkt (konkrétní akcii, podílový fond a podobně) nabízí také v rámci DIPu. Někteří poskytovatelé mají nabídku DIPu užší než u standardních investic mimo DIP.

Složitější to bude, když si DIP založíte u jiné společnosti než u té, kde máte dosavadní investice. Nicméně když jsou ochotné a schopné je převést (nabízejí stejný produkt), možné to je.

Převod není možný, když vámi vybraný poskytovatel DIPu nenabízí stejný produkt, jaký chcete převést ze stávajících investic. Pokud se vám to vyplatí (po započtení poplatků), můžete stávající investice u dosavadní společnosti prodat a za získané peníze pak u nové společnosti koupit nové investice v rámci DIP.

Někteří poskytovatelé DIPu ujišťují klienty, že takový převod se považuje za nový vklad a lze si ho tedy odečíst od základu daně. Jiní poskytovatelé si zatím nebyli jisti nebo jejich pracovníci zájemcům říkají, že daňovou úlevu lze využít jen na peněžní vklad (nákup nových cenných papírů).

„Jako daňově uznatelný vklad do DIP může být brán i vklad investičních nástrojů. Pokud tedy nějaké investice již z dřívějška mám a zařadím si je pod smlouvu DIP, můžu tento vklad investičních nástrojů brát z pohledu daní stejně, jako kdybych vložil peněžní prostředky,“ ujišťuje Richard Siuda, ředitel Conseq penzijní společnosti.

Podle zákona o daních z příjmů si lze odečíst „příspěvky zaplacené poplatníkem ve zdaňovacím období na jeho daňově podporované produkty spoření na stáří“. Zákon dodává, že „příspěvkem se rozumí také majetek připsaný ve prospěch dlouhodobého investičního produktu.“ Není tu tedy výslovné omezení jen na peněžní prostředky.

Odpovídá to i smyslu DIPu: stát chce podpořit úspory, které si uzamknete až do stáří. Na dřívější investice vám žádnou podporu nedal, takže nehrozí ani to, že byste výhodu čerpali dvakrát na to samé.

V aktuálním roce si tak můžete převést až 48 000 Kč z dosavadních investic (například konkrétní akcie) pod DIP, abyste daňový odpočet využili na maximum. Dalších až 48 000 Kč si můžete převést následující rok – a tak dál, pokud se nerozhodnete pro zcela nový vklad.

S takovým výkladem souhlasí i Finanční správa ČR. „Ano, převést finanční prostředky nebo majetek do dlouhodobého investičního produktu lze z jakékoliv jiné investice. Daňové úlevy je možné v tomto případě uplatnit. Při vkladu do DIP finanční správa nezkoumá, zda prostředky pocházejí z hotovosti nebo z převodu jiných investic. Důležité je, že jde o nový vklad do DIP v daném roce, který splňuje podmínky daňové podpory,“ potvrdil webu Peníze.cz mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.

„Zákon o daních z příjmů nestanovuje, že by vklad do DIPu musel být proveden výhradně v hotovosti nebo peněžních prostředcích. Klíčové je, že dochází k převodu majetku (investičních nástrojů) pod režim DIPu, což představuje nový vklad z pohledu DIPu,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Forvis Mazars.

Pokud byste nedodrželi časové podmínky (výběr dříve než v 60 letech věku nebo dříve než po 10 letech trvání DIPu), musíte státu vrátit daňové úlevy za posledních deset let – a to včetně případných úlev na příspěvky hrazené zaměstnavatelem.

