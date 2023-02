Jak často si vybíráte z bankomatu? Výsledky průzkumu

Čtyři z deseti obyvatel Česka (42 %) si vybírají hotovost jednou měsíčně, další čtvrtina (24 %) jednou týdně. Ukázal to průzkum, který pro Air Bank udělala agentura Ipsos loni v říjnu na reprezentativním vzorku 525 uživatelů internetu ve věku 18 až 65 let.

Necelá desetina lidí (osm procent) v průzkumu uvedla, že k bankomatu chodí přibližně jen jednou za půl roku. Čtyři lidi ze sta si z bankomatu nevybírají vůbec. Na druhou stranu šest procent lidí si vybírá několikrát týdně a jedno procento dokonce každý den.

Nejčastěji si dotázaní vybírají z bankomatů částku v rozmezí jednoho až dvou tisíc korun (ve 28 % případů). O něco méně často potom částky od pěti stovek do tisícovky (25 %) a od dvou do pěti tisíc korun (22 %). Částky ve výši maximálně 500 korun si nejčastěji vybírají nejmladší dotázaní ve věku od 18 do 26 let, naopak pro částky přesahující pět tisíc korun si nejčastěji chodí nejstarší skupina ve věku od 54 do 65 let.

Většina lidí (62 %) podle průzkumu cíleně hledá nejbližší bankomat své banky kvůli výhodnějším podmínkám výběru. Další čtvrtina (26 %) oslovených bankomaty nerozlišuje, protože má výběry vždy zdarma. Přibližně desetina lidí (12 %) se pak vůbec nezabývá tím, z jakého bankomatu hotovost vybírá, a to i navzdory případným poplatkům.

„Většina lidí podle průzkumu upřednostňuje bezhotovostní platby. Podobnou situaci pozorujeme i mezi našimi klienty, kteří stále častěji platí digitalizovanou kartou v mobilu nebo hodinkách. K bankomatu ale i přesto občas chodí, nikoliv ale proto, že by sami chtěli, ale protože někdy zkrátka musí. Na řadě míst totiž stále potřebují peníze ve fyzické podobě a nemají jinou možnost, jak zaplatit,“ říká Jiří Suchý, který v Air Bank vede divizi Produkty a inovace.

„Přemýšlíme proto o způsobu, jak právě na těchto místech umožnit lidem platby kartou i bez klasického platebního terminálu. Poptávka po bezhotovostních platbách bude i nadále růst, zároveň je ale potřeba zohlednit i potřeby a možnosti obchodníků, jak je svým zákazníkům mohou poskytovat,“ dodává Suchý bez bližších podrobností.

Zdroj: Air Bank

Nejpřesnější čísla přináší pravidelná statistika Sdružení pro bankovní karty. Podle ní si každý obyvatel Česka starší patnácti let vybral za rok 2022 z bankomatu v průměru sedmnáctkrát. Na jeden výběr s českou platební kartou loni připadalo v průměru 5841 korun.

