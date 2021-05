Jméno, jaké chcete. Je tu genderově neutrální karta

Mobilní platby prostřednictvím Google Pay už umí i Hello bank. Její debetní nebo kreditní kartu si lze nahrát do telefonů se systémem Android 5.0 či novějším, který podporuje technologii... celý článek

5. 5. 2021 | Petr Kučera | 1 komentář

Lidé ve věku od 15 do 25 let jsou sice v online světě sebevědomější než lidé nad 65 let, podceňují však rizika a jsou tak zranitelnější. Upozornila na to mBank při prezentaci průzkumu,... celý článek