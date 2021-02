ČSOB strhla některé platby kartou dvakrát

ČSOB omylem zaúčtovala klientům dvakrát některé platby její kartou v minulém týdnu. Už v pondělí je sice o problému informovala, část klientů však ani v úterý večer neměla peníze zpátky na účtu.

„Na infolince mi v pondělí řekli, že peníze připíšou zpátky do večera. V úterý jsem tam volala znovu, protože nic nepřišlo. Odpověděli, že to vrátí do konce týdne,“ popisuje svou zkušenost jedna z klientek. „Jsem zvědavá, jestli banka vrátí i úroky, podobně jako by je počítala při mém dluhu,“ dodává.

Příčinou dvojího účtování byla podle informací webu Peníze.cz „technická závada u dodavatele“. Banka se klientům omluvila na webu. „Duplicitně odečtené platby budou automaticky navráceny na účet v následujících dnech,“ ujišťuje.

„Na nápravě jsme začali pracovat okamžitě. Klíčové pro nás bylo zjistit příčinu duplicitního zaúčtování plateb a přesně identifikovat transakce, které budou klientům navráceny. Na základě tohoto šetření bylo možné spustit proces vracení plateb zpět na účty našich klientů. Ještě jednou se velice omlouváme za vzniklé komplikace,“ říká mluvčí ČSOB Patrik Madle.

Podobný problém řešili v předchozích letech i někteří konkurenti, chybu však rychle napravili. Například Česká spořitelna vystrašila klienty loni v létě, předloni Komerční banka omylem dvakrát poslala platby z účtu.

ČSOB postihl velký výpadek plateb kartami v předvánoční nákupní špičce v roce 2019. Opakoval se také loni v prosinci, i tehdy se banka odkazovala na dodavatele.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.