Jak si změnit PIN? Porovnali jsme, kam vás banky pošlou

Bojíte se, že někdo zjistil váš PIN. Máte víc platebních karet a nezvládáte už si pamatovat tolik různých kódů. Půjčujete kartu na pár dnů manželovi – ajťákovi, který zná jenom jedničky a nuly. Prostě máte rádi dvojky. Nebo od školních let nesnášíte pětky. Důvodů, proč si chcete změnit PIN, může být plno.

Máme pro vás dobrou zprávu: Banky vás nepošlou k šípku. U všech si už dávno můžete změnit původní PIN podle vašeho přání. Ani vás nebudou nutit jít osobně na pobočku, všechno si zařídíte jednoduše v bankomatu. U některých dokonce nemusíte chodit ani k němu, protože to zvládnete v internetovém bankovnictví.

A zatímco dřív za to většina z nich vybírala poplatek (nejvíc – 50 korun – chtěla ještě před třemi lety Komerční banka), dneska si PIN skoro všude změníte zadarmo. Poplatek postupně zrušila většina bank, jako předposlední před pár dny Fio. Jedině u Sberbank za to ještě pořád platíte 35 korun.

Problém s pamatováním nebo změnou PIN nemusí řešit klienti nové Trinity Bank. Ta jako záložna Moravský peněžní ústav sice usilovala o bankovní licenci od roku 2012, ale když ji na konci loňského roku získala, zřejmě ji to dokonale zaskočilo. Přestože chce cílit na náročné „privátní klienty“, žádné platební karty zatím nenabízí.

Anketa Měníte si někdy PIN u karty? Co je shůry dáno, nikdy neměním. Zatím jsem to nepotřeboval(a). Výjimečně. Jednou, dvakrát už jsem to zkusil(a). Už jsem si jich pár změnil(a). Měním si ho pravidelně několikrát za rok. Je to jedna z prvních věcí, které každý den udělám.

Snadno u bankomatu

Všichni kromě Trinity umožňují jednoduchou změnu PIN v bankomatu – a přinejmenším ve vlastní síti je to bez poplatku. Výjimkou zůstává Sberbank, která za každou změnu vybírá 35 korun.

„V internetovém bankovnictví to zatím možné není. Letos však spustíme nové online bankovnictví, kde už tato funkce bude k dispozici,“ říká mluvčí Sberbank Radka Černá.

Sberbank je zároveň poslední (dobře, když nepočítáme Trinity), která zatím nedává bezkontaktní debetní karty. Podle mluvčí je začne nabízet během letošního roku. Kdo chce bezkontaktní už teď, musí si vzít kreditní kartu.

Ještě před pár dny si zadarmo nezměnili PIN ani klienti Fio banky – u bankomatů i v internetovém bankovnictví vybírala 20 korun. Poplatek zrušila od 23. dubna. Jinak ale právě Fio patřila k průkopníkům, kteří už před lety uměli změnu PIN přímo v internetovém bankovnictví (společně s mBank, Equa bank a Citibank, jejíž retailovou část později koupila Raiffeisenbank).

Jedině v bankomatu si zadarmo změníte PIN v České spořitelně, ČSOB, Komerční bance, Monetě, Raiffeisenbank, UniCredit, Air Bank a Hello bank.

Jak si bezplatně změníte PIN ke kartě? Banka Internetbanking Bankomat Air Bank ne ano Creditas ano ano Česká spořitelna ne ano ČSOB (Pošt. spoř.) ne ano Equa bank ano ano Expobank ano ano Fio ano ano Hello bank ne (připravuje) ano Komerční banka ne ano mBank ano ano Moneta ne ano Raiffeisenbank ne (připravuje) ano Sberbank ne (připravuje) ne (za 35 Kč ano) Trinity Bank nemá karty nemá karty UniCredit Bank ne ano

„Změnu lze provést na kterémkoli z našich 1788 bankomatů,“ upřesňuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Rozsáhlou síť vlastních bankomatů mají k dispozici i klienti ČSOB včetně Poštovní spořitelny. V jejich internetovém i mobilním bankovnictví si aspoň můžou nechat PIN bezplatně ukázat, stejně jako třeba v Raiffeisenbank nebo Air Bank.

„Změnit PIN ke kartě v internetovém bankovnictví u nás zatím není možné, protože nemáme vytvořené rozhraní na systém, který PINy spravuje. Tuto možnost ale připravujeme. Klient může změnit PIN zdarma v jakémkoli našem bankomatu,“ říká mluvčí Raiffeisenbank Petra Kopecká.

Účty pod lupou Atraktivní nabídky v sobě často skrývají háček. Proto jsme podrobně prozkoumali i bonus 1000 korun za založení Tom účtu v Monetě. Tisícovku na ruku, když vyzkoušíte nový účet. Prozkoumali jsme bonus Pořádnou porcí novinek chce Equa bank dohnat a nejlíp i předehnat konkurenty. Ukázala i vnitřnosti nových vkladomatů. Lepší spoření, unikátní vkladomaty i okamžité platby. Co chystá Equa? Fio banka, která patří k nejlevnějším v Česku, ruší i poplatek za takzvané europlatby. Kvůli novému nařízení EU budou muset zlevnit také další banky. Nový ceník Fio přináší třeba i výhodnější výběry z cizích bankomatů. Eura pošlete zdarma. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

Vylepšení chystá i Hello bank. „Změnu a zobrazení PINu v internetovém bankovnictví připravujeme, nabídneme ji v dohledné době a zdarma,“ slibuje mluvčí Gabriela Pithartová. Hello sice nemá vlastní bankomaty, zájemci si ale můžou změnit PIN v jakémkoliv jiném v Česku, a to bez poplatku.

Někdo to rád online

Nejjednodušší to mají klienti Fio, mBank, Equa bank, Creditas (včetně aplikace Richee) a Expobank. Vedle bankomatu si totiž můžou bezplatně změnit PIN přímo i v internetovém, případně mobilním bankovnictví.

Zástupci ostatních bank – těch, kde to jde „jenom“ přes bankomat – zdůrazňují, že tuhle možnost v internetovém bankovnictví neblokují úmyslně. „Jednalo by se o náročnější změnu v systémech nejen nás, ale i našich dodavatelů,“ říká například mluvčí Monety Jakub Švestka.

Podrobně to vysvětluje Jana Karasová z Air Bank. „V našem internetovém bankovnictví nejde změnit PIN, protože náš dodavatel – procesor plateb – tímto způsobem neumožňuje následné nahrání PINu na čip karty. Při změně totiž musí dojít ke změně offline i online PINu. Klient si sice pamatuje jen jeden PIN, ale ve skutečnosti na pozadí běží PINy dva. Když si měníte PIN na bankomatu, tak se najednou změní oba PINy – onlinový i offlinový. Ale v internetovém bankovnictví bychom s naším technickým řešením dokázali změnit online PIN, ale offline PIN už ne.“

Zajímá vás, kdy takový skrytý kód přijde ke slovu? „Zjednodušeně: offline PIN bude platební terminál chtít ve chvíli, kdy se nebude moct spojit s bankou (a online zkontrolovat zůstatek). Pak se použije offline PIN, aby platba proběhla. Běžně to klient nepozná, protože pro něj bude vše v pořádku. Poznal by to jenom ve chvíli, kdyby u takového terminálu, kterému se zrovna nepodařilo spojit s bankou, platil nálepkou, protože by platba neproběhla – nálepka chce vždy online PIN,“ dodává Karasová.

To je i důvod, proč platební kartu Air Bank musíte při změně PIN vložit do bankomatu, zatímco platební nálepku stačí přiložit k bezkontaktnímu bankomatu – koneckonců dovnitř se tlačí složitě. Teoreticky by tedy šlo měnit PIN k platební nálepce i přes internetové bankovnictví. „Ale bylo by to pro klienty zbytečně matoucí, protože by jednou měnili PIN jenom v bankomatu (klasická karta) a jednou i v internetovém bankovnictví (nálepka). Proto na této možnosti nepracujeme a naši energii věnujeme na vylepšování jiných služeb,“ uzavírá mluvčí.

V našem porovnání jsme se zaměřili na debetní karty, možnosti u nálepek se můžou u bank lišit. Některé banky mají přísnější podmínky pro kreditní karty: Moneta změní jejich PIN ve svých bankomatech bezplatně jen napoprvé, a to do 30 dnů od podpisu smlouvy, zatímco každá další změna kódu u kreditní karty přijde na 49 korun.

Kde vás budou mít rádi? Prošli jsme aktuální nabídku bank a porovnali účty bez poplatků. Na některé si dejte pozor, protože se tak jenom tváří. Zajímali jsme se také, které bezplatné účty už dokážou i mobilní platby a další novinky. Kde mají nejlepší účet zdarma? Projděte si velký přehled Ještě nedávno to ve většině bank vypadalo jako v technologickém pravěku. Naštěstí už ale objevují snadné vyhledávání jako konkurenční výhodu – nebo spíš samozřejmost. Porovnali jsme, jak daleko do historie vás banky pustí. A jestli už umí fulltext. Hledáte starou platbu? U některých bank máte smůlu

Dodejme, že o změnu PINu lze žádat i osobně na pobočce, to už ale může vyjít dráž. Například Komerční banka za to chce 100 korun.

Pozor na bezpečnostní pravidla

Přinejmenším u debetních karet si můžete PIN změnit, kolikrát chcete. V bankomatech nejspíš nenarazíte ani na další omezení kromě toho, že musí jít vždycky o čtyři čísla – ani víc, ani míň. Při testování různých karet v různých přístrojích jsme si mohli vybrat i jednoduché kombinace.

To ale neznamená, že by volba čísel jako 1234 nebo 1111 byla úplně bez rizika. Fio banka je dokonce zakazuje přímo v obchodních podmínkách: „V případě, že si držitel karty volí vlastní PIN, je povinen zvolit takové číselné údaje, které není možné jednoduše zjistit nebo odvodit, tedy nemají žádnou zřetelnou vazbu na jeho osobu. Držitel karty nesmí nastavit nové PIN, kterým by bylo například část čísla platební karty, čtyři stejné číslice nebo číslice jdoucí bezprostředně po sobě, datum narození držitele karty nebo jeho rodinných příslušníků, případně jiné číselné údaje s vazbou na držitele platební karty,“ píše se v nich.

Jiné banky sice nezmiňují podobná pravidla přímo v obchodních podmínkách jako součásti smlouvy, ale třeba v Příručce pro držitele karty. „Jako nový PIN nezadávejte čtyři stejná čísla, data narození nebo jiná čísla, která se dají jednoduše zjistit,“ radí tam Česká spořitelna.

Nebo přinejmenším odkazují na obecná bezpečnostní pravidla. Třeba kartová asociace Mastercard v nich píše: „Při výběru PIN se vyhněte číslicím a písmenům vztahujícím se k vašim osobním údajům. Například byste rozhodně neměli použít své iniciály, datum svého narození, telefonní číslo nebo rodné číslo. Máte-li jako PIN nějaké takové číslo, požádejte svou banku o změnu kódu.“

Při zneužití karty totiž můžete dopadnout podobně, jako když necháváte kód přilepený přímo na ní. Banka vám sice takové porušení pravidel nemusí dokázat, každopádně to vaši šanci na náhradu škody ohrozí.