Příspěvek na školáka: Jak získat peníze na výbavu, kroužky nebo družinu

Jak vyplývá z nedávného průzkumu společnosti Home Credit, zhruba polovina rodin školáků nemá větší potíže s pořízením vybavení do školy. Stačí jim k tomu běžná výplata. Do úspor ale musí sáhnout 28 % rodin a dalších 20 % musí šetřit několik měsíců předem.
Právě těm připomíná ministerstvo práce a sociálních věcí možnost zažádat si o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP). Ta je určena i na úhradu nákladů spojených se vzděláváním. Peníze od státu je možné použít na koupi školních pomůcek, dá se z nich ale zaplatit také družina, škola v přírodě, ale i adaptační kurz nebo mimoškolní aktivity, například jazykové kurzy.
Částka, která může být žadatelům vyplacena, se vždy odvíjí od druhu potřebného výdaje a jeho výše. Letos bylo podle údajů ministerstva k 31. července v rámci MOP vyplaceno zatím 1422 dávek na účely vzdělávání.
Nejvíce žádostí ovšem úřad očekává v září a v říjnu. Právě v těchto měsících bylo v loňském roce přiznáno 57 % všech žádostí tohoto typu z celého kalendářního roku. Aktuální průměrná proplacená částka dosahuje 2942 korun.
O MOPku na výdaje spojené se začátkem školního roku mohou žádat nízkopříjmové, ale i středně příjmové domácnosti, které například mají vyšší náklady na bydlení.
Zákon přitom neuvádí žádná konkrétní omezení u žadatelů, nemusí mít tedy příjmy do určité výše nebo pobírat některé ze sociálních dávek.
Musí ovšem vyplnit žádost, formulář najdou na stránkách ministerstva. Ten pak vytisknou, doma vyplní a odnesou na nejbližší pracoviště úřadu práce. K tomu je potřeba přidat doklad o výši příjmů členů domácnosti, vyplnit prohlášení o celkových sociálních a majetkových poměrech a doložit potvrzení o studiu.
Žádost je možné poslat také poštou na adresu příslušného kontaktního pracoviště úřadu, emailem (ovšem v takovém případě musí být zpráva podepsána elektronickým podpisem), dále datovou schránkou nebo přes portál ministerstva po přihlášení pomocí identity občana nebo datové schránky.
Žadatelé by si předem měli zhruba spočítat, kolik je bude pořízení školních pomůcek stát. Například z letáků jednotlivých obchodů a celkovou částku pak uvést v žádosti. K tomu je v další kolonce žádosti ideální rozepsat jednotlivé položky, které budou kupovat a kolik přesně stojí. Čím více detailnější informace budou, tím lépe.
Žádosti pak posuzují pracovníci úřadů práce, kteří rozhodnou o přidělení či zamítnutí dávky nejpozději do 30 dnů. Většinou je ale vyřízení žádosti u MOP na vzdělávání kratší. Pokud žádost úředníci zamítnou, musí odůvodnit, proč.
Přestože je mimořádná okamžitá pomoc jednorázovou dávkou, je možné o ni v případech, kdy se rodiny dostanou do špatné finanční situace, požádat v průběhu roku i vícekrát. Roční limit dávky ale nesmí překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, což odpovídá částce 48 600 korun.
Další pomoc nízkopříjmovým rodinám poskytuje projekt Obědy do škol, který zajišťuje bezplatné školní stravování pro děti z rodin v nepříznivé finanční situaci.
Ministerstvo uvádí, že všech 14 krajů podpoří i v následujícím školním roce bezplatné školní stravování. Vyčleněno je pro kraje 600 milionů korun, zatím požádaly o víc než 560 milionů. Podle odhadů se má zapojit zhruba 37 tisíc dětí a vydat 10 milionů obědů.
„Něco pro většinu z nás tak běžného, jako je oběd pro své dítě, může být pro jiné složitější, třeba když pečují o více dětí. Proto velmi vítám zapojení všech krajů do tohoto projektu,“ uvedl ministr práce Marian Jurečka.
Program míří na děti od tří do patnácti let, které navštěvují mateřskou, základní či střední školu. Peníze od státu mohou využít rodiny, jejichž příjmy se pohybují u hranice hmotné nouze nebo čelí různým nepříznivým situacím. Škola musí být do projektu zapojena. Informace podají buď přímo školy nebo krajské úřady, které jsou příjemci dotace.
A kolik školní výbava letos stojí? Například podle průzkumu společnosti Česká distribuční, která v tuzemsku distribuuje tištěné letáky, si rodiče prvňáků letos za základní školní výbavu připlatí oproti loňsku asi desetinu. Dvacet vybraných položek, včetně školní aktovky či základních výtvarných potřeb, vyjde na bezmála 3400 korun.
Nejvíce přitom zdražily právě ergonomické školní aktovky, průměrná akční cena se vyšplhala na 1632 korun. To je o 20 % víc než loni. Zhruba o 20 korun zdražil shodně kufřík na výtvarné potřeby, nevybavený penál, box na sešity velikosti A5 nebo vak na přezuvky.
Rekordmanem v procentuálním navýšení ceny je ořezávátko (+40 %), které se dá letos pořídit zhruba za 36 korun. Psací pero stojí v průměru 57 korun, což je o čtvrtinu víc než loni.
Naopak levnější oproti loňsku jsou podle srovnání sešity. Na pěti kusech čtyřicetilistových sešitů A4 lze ušetřit přes 50 korun a na stejném počtu sešitů formátu A5 přes 60 korun. Zlevnily také tužky, nůžky nebo tuhé lepidlo (tyčinka). Ve všech třech případech jde však o slevu v řádech nižších jednotek korun. Cena základní sady dvanácti pastelek zůstala stejná jako loni (56 korun), prakticky totéž lze tvrdit o láhvi na pití či ubrusu na výtvarnou výchovu.
