Kdo dostane příspěvek na živobytí? Kalkulačka a pravidla 2025

Zdroj: Pleska/Midjourney

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje sloučit čtyři různé sociální dávky do jedné „superdávky“. Do dávky státní sociální pomoci (DSSP) se mají spojit: přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. O superdávku budou moct žádat lidé, kteří se nevyhýbají práci a jejich finanční možnosti projdou takzvaným majetkovým testem. Zatím ale není jisté, jak návrh poznamenají změny při jednání poslanců, natož kdy přesně – a jestli vůbec – bude uveden do praxe.