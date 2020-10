Jste na dně? Jak teď žádat o mimořádnou pomoc

Žádost o jednorázovou pomoc na úhradu životních nákladů se zjednodušila. Navíc nově přispěje i na splátku hypotéky. Úplně snadné to ale není.

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 19. 10. 2020

Lidé, kteří se kvůli koronavirové krizi ocitli zcela bez peněz, mohou žádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Jednorázově tak lze získat maximálně patnáctinásobek životního minima. Tedy teoreticky až o 57 900 korun, ve skutečnosti však lidé dostávají o dost méně.

Úřad práce ČR připomíná, že pro současnou covidovou epidemii má zjednodušený formulář žádosti. Tu lze na úřad odeslat také elektronicky, stačí teď i běžný e-mail. Nově jde také dočasně žádat o peníze na zaplacení splátek hypotéky, což jinak mimořádná okamžitá pomoc v běžném režimu neumožňuje.

Mimořádnou dávku může úřad nyní poskytnout na úhradu nákladů spojených se zajištěním základních životních potřeb jako jsou jídlo, nájem, energie, ošacení, hygienické potřeby, telefon, internet či (nově) hypotéka. Dávku naopak nejde čerpat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů nebo nákladů spojených s podnikáním.

„Dávka je určena lidem, kterým jejich sociální a majetkové poměry neumožňují překonat nepříznivou situaci. V rámci posouzení žádosti o dávku bere úřad v potaz mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Pro její rychlé vyřízení je třeba, aby byla kompletní a obsahovala všechny povinné přílohy,“ říká mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Řežeme náklady! Zdroj: Shutterstock Účty za telefon, elektřina, plyn. Neplatíte zbytečně moc? Poradíme, jak odlehčit rodinnému rozpočtu – porovnáme nabídky a vybereme tu nejlepší. Levné volání Elektřina Plyn Chci také ušetřit

Jenže jarní zkušenost ukazuje, že ani ani se „zjednodušeným formulářem“ není snadné na mimořádnou okamžitou pomoc dosáhnout. Od konce března do poloviny května obdržely úřady práce přes 7700 žádostí, přiznaly ji v necelých čtyřech tisících případech. Devadesát procent žádostí tehdy obsahovalo chybu.

Také maximální hranice přes 50 tisíc korun je spíš teoretická. Na jaře totiž úřad přiznal žadatelům v průměru 3500 korun. Ekonomové proto upozorňovali, že by bylo lidem v nouzi efektivnější vyplácet nějaký mimořádný nepodmíněný příspěvek – možná by se to státu vyplatilo víc než náklady na zbytečnou byrokracii.

Jestli dávku potřebujete, musíte vyplnit žádost včetně všech příloh. Dokumenty jsou dostupné na jednotlivých úřadech práce. Ty ale momentálně fungují v omezeném režimu, jsou otevřené jenom dvakrát týdně na pět hodin. Uděláte tedy líp, když všechno vyplníte online. Formuláře jsou dostupné na webu ministerstva práce. Ministerstvo zároveň slibuje, že tam najdete i videonávody, jak žádosti vyplnit.

Vyplněný formulář můžete online i odeslat. Ministerstvo práce totiž dočasně zjednodušilo administraci takzvaných nepojistných dávek – k nim vedle dávek v hmotné nouzi patří třeba i rodičovský příspěvek, porodné, přídavek na dítě nebo příspěvek na péči.

Není přitom nutný elektronický podpis nebo datová schránka, stačí běžný e-mail. Přílohou mailové zprávy může být sken nebo fotografie toho, co dokazujete. Je potřeba uvést také telefonní a e-mailové spojení, aby vás úředníci mohli snadno zkontaktovat, pokud budou chtít něco doplnit.

K žádosti je třeba doložit ještě následující (pokud to odpovídá tomu, na co peníze žádáte):

souhlas s předáváním rodného čísla České poště (v případě, že by měla být dávka vyplácena poštovní poukázkou),

potvrzení o příjmu (např. výplatní páska, potvrzení od zaměstnavatele, výpis z bankovního účtu),

aktuální výpis z bankovního účtu žadatele a osob společně posuzovaných,

smlouva, rozhodnutí nebo jiný právní titul k užívání bytu a doklady o výši nájemného nebo obdobných nákladů u vlastníků, doklady o výši služeb spojených s užíváním bytu a doklady o výši energií,

doklad o výši nákladů za internet, telefon a hypotéku,

další relevantní doklady v souvislosti s potřebami, na které tuto dávku klient žádá.

„Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc musí dále obsahovat stručný popis vážné mimořádné události s uvedením účelu, ke kterému má být dávka použita, nebo stručný popis okamžité (aktuální) životní situace. Specifické doklady žadatel doloží dle potřeby,“ dodává Beránková.

Zákon o pomoci v hmotné nouzi stanoví, že tato dávka může být poskytnuta:

osobě s nedostatečnými finančními prostředky, které hrozí vážná újma na zdraví,

osobě, kterou postihne vážná mimořádná událost a její sociální a majetkové poměry ji neumožňují překonat nepříznivou situaci (např. živelná pohroma),

osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje (ztráta osobních dokladů),

osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nebo opravu nezbytného předmětu dlouhodobé potřeby (např. pračka),

osobě, která nemá s ohledem na své příjmy a své celkové sociální a majetkové poměry, dostačující finanční prostředky na úhradu nezbytného jednorázového výdaje související se sociálně právní ochranou dětí (např. školní pomůcky),

osobě, které hrozí sociální vyloučení (např. osobě propuštěné z výkonu trestu).

Zdroj: Shutterstock Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!