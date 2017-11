Přísnost na chudý lid: od prosince místo peněz poukázky

Lidi, kteří berou víc než půl roku příspěvek na živobytí, čekají změny: od prosince dostanou na ruku jen část peněz, zbytek bude v poukázkách na to nejnutnější. Stát chce kontrolovat, za co utrácejí.

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 27. 11. 2017

Jestli jste tak moc chudí, že vám příjmy a celkové sociální a majetkové poměry neumožňují uspokojení základních životních potřeb, a to ani na nejnižší úrovni, jste z pohledu zákona v hmotné nouzi. Můžete žádat o příspěvek na živobytí. Dosáhne na něj jedinec, rodina nebo okruh společně posuzovaných osob, kterým po zaplacení přiměřených nákladů na bydlení nezbývá víc než částka na živobytí. Jak se částka na živobytí určuje a jak vysoký příspěvek je, si připomeneme níž. Nejdřív o novinkách – lidé, kteří dávku delší čas pobírají, s nimi musejí počítat už od prosince.

Místo části peněz poukázky

Podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi účinné od prvního června letošního roku musejí úřady práce do posledního listopadu „přehodnotit“ výplatu příspěvku na živobytí u všech lidí, kteří ho alespoň šest měsíců pobírají, a od prosince jim 35 až 65 procent dávky vyplácet v poukázkách. Hranice šesti měsíců se bude posuzovat vždy za uplynulý rok.

„Lhůta šest a dvanáct kalendářních měsíců se započítává od prvního června 2017, z tohoto důvodu k výplatě poukázkami dle změněných podmínek dojde od prvního prosince 2017,“ upřesňuje mluvčí Úřadu práce ČR Kateřina Beránková.

Nahradit část peněz poukázkami šlo i dosud, úředníci o tom mohli individuálně rozhodovat, teď je to povinné. „Poměr vyplácených peněz a poukázek, je ve stanoveném rozptylu na uvážení pracovníků Úřadu práce ČR. A ti jsou instruováni, aby přihlíželi k celé řadě faktorů – jednak k situaci samotného příjemce dávky, jednak k možnosti efektivního využití poukázek v místě bydliště příjemce. Větší část dávky vyplacená v poukázkách bude využita tam, kde má pracovník úřadu práce podezření, že příjemce nevyužije příspěvek k jeho účelu, to je k zajištění základních životních potřeb,“ vysvětluje mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV) Petr Habáň.

Změnu do zákona protlačila pozměňovacím návrhem poslankyně Jana Pastuchová (ANO). „Ubyly by případy, kdy jsou klienti viděni v obchodě, jak si za dávky hmotné nouze kupují alkoholické nápoje. Delším pobíráním dávek hmotné nouze u klienta a společně posuzovaných osob dochází k uspokojení se svou životní situací. Změnou tohoto ustanovení by u některých z nich došlo k větší motivaci najít si zaměstnání,“ argumentovala ve zdůvodnění pozměňovacího návrhu.

Podle šéfa Národní rady osob se zdravotním postižením Václava Krásy se změna dotkne i zhruba osmi set lidí s handicapem, kteří pobývají v ústavech. „Dostanou příspěvek v poukázkách, které nebudou mít jak utratit. Smůlu mají i ti, kteří žijí doma. Poukázky tak asi využijí jejich příbuzní,“ řekl ČTK.

MPSV mělo proti pozměňovacímu návrhu poslankyně Pastuchové výhrady, zabránit jeho schválení ale nedokázalo. „My jsme při projednávání v Parlamentu upozorňovali, že se tato změna dotkne i zdravotně postižených spoluobčanů. Přesto byl návrh přijat,“ uvedla ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová.

O jaké poukázky jde

Na ředitelství Úřadu práce ČR jsme zjišťovali, o jaké poukázky vlastně jde. „V první řadě je třeba upozornit, že nejde o stravenky. Ty jsou určeny jen na nákup jídla. Poukázky na přímý odběr zboží slouží k nákupu potravin, základních hygienických prostředků, dětského a lékárenského zboží, školních potřeb a oděvů. Tedy zboží, které zajistí osobě v hmotné nouzi základní životní podmínky. Poukázky není možné použít na nákup alkoholu a tabákových výrobků,“ vysvětluje mluvčí Kateřina Beránková.

Úřad práce podle ní odebírá typizované poukázky od tří dodavatelů tak, aby lidé v hmotné nouzi mohli poukázkami zaplatit ve většině prodejen, bez ohledu na velikost obce.

Dodavateli poukázek jsou podle našich informací Le Chéque Déjeuner, Ederend a Sodexo Pass Česká republika. Uplatnit je půjde v síti prodejen nasmlouvaných dodavatelem – seznamy obchodů budou příjemcům dávky poskytovat úřady práce.

„Dodavatelé jsou vázáni k pravidelné aktualizaci partnerské sítě a k jejímu rozšiřování. Poukázky jsou příjemcům nabízeny v nominálních hodnotách 20, 25, 30, 50, 100, 200 a 500 korun,“ dodává mluvčí Úřadu práce.

Podle vládní Agentury pro sociální začleňování je ale síť obchodů, které poukázky přijímají, nedostatečná. „V některých obcích nejsou žádné obchody, které poukázky přijímají. Tito lidé budou muset prostředky určené na zajištění základních potravin, oblečení a hygienických potřeb utrácet za dojíždění do větších měst. Představa, že takhle stát zamezí chudým v nakupování alkoholu a cigaret, je naivní. Vždycky se najdou obchodníci, kteří budou ochotní toto zboží za poukázku vydat nebo ji i vykoupit, třeba za poloviční hodnotu,“ říká Robert Herák z agentury. Vyplácení příspěvku v poukázkách podle něj povede jen prohlubování finanční nouze nejchudších.

Ještě přísněji

Jiné zpřísnění pravidel je účinné už od února: po šesti měsících pobírání příspěvku na živobytí spadne částka na živobytí z životního minima na existenční minimum, tedy z 3410 korun na 2200 korun. Zvýšení je možné, jen když se zapojíte do výkonu veřejné služby. Veřejná služba zvedne částku na živobytí o:

40 procent rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem při výkonu veřejné služby minimálně 20 hodin měsíčně – tedy o 484 korun,

polovinu rozdílu mezi životním minimem jednotlivce a existenčním minimem, pokud odpracuje alespoň 30 hodin měsíčně – tedy o 605 korun.

„Takže kdo je ‚chudý moc dlouho‘ a nechtějí ho na veřejné službě, na ‚brigádách‘ ani v krajských projektech Úřadu práce, dostává už nyní dle předchozí novely zákona o pomoci v hmotné nouzi příspěvek na živobytí jen ve výši existenčního minima 2200 korun. Od prosince 2017 bude mít dotyčný z této sumy nově nárok třeba jen na 770 korun v penězích (35 procent z částky 2200 korun) a zbytek obdrží ve stravenkách,“ propočítává Institut pro sociální inkluzi.

Jak se počítá příspěvek na živobytí

Výše příspěvku na živobytí se určuje jako rozdíl mezi částkou na živobytí jednotlivce nebo rodiny a jejich příjmem. Nejprve se od příjmu ale odečtou přiměřené náklady na bydlení. Ty můžou tvořit nanejvýš třicet (v Praze pětatřicet) procent příjmu. Když vám po zaplacení bydlení zůstane míň než částka živobytí, dorovná vám stát pomocí příspěvku na živobytí příjmy na její úroveň.

Částka na živobytí se odvíjí od existenčního a životního minima.

Životní minimum je společensky uznaná hranice měsíčního příjmu, která má pokrýt základní potřeby jako jídlo, oblečení a hygienu. V roce 2017 dělá:

3410 Kč pro jedince,

3140 Kč pro prvního dospělého v domácnosti,

2830 Kč pro druhého (a každého dalšího) dospělého,

1740 Kč pro dítě do 6 let,

2140 Kč pro dítě 6–15 let,

2450 Kč pro dítě 15–26 let.

Životní minimum si snadno spočítáte na naší kalkulačce.

Existenční minimum, částka nezbytná k zajištění jídla a ostatních potřeb umožňujících přežití, je ještě nižší – letos dělá 2200 korun.

Podrobnosti o výpočtu příspěvku na živobytí, včetně kalkulačky příspěvku, najdete v článku: