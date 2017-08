Obce omezí doplatek na bydlení: Konec migrace, začátek nové?

Podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi, účinné od června, může každá obec opatřením obecné povahy vymezit oblasti se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, úřad práce pak nebude moct žadatelům z těchto lokalit přiznávat doplatky na bydlení. Zákaz se ale bude týkat jen nových nájemníků, na stávající se vztáhnout nedá.

Obce už se chystají

Záměr využít nové kompetence už ohlásilo přes deset obcí. Mezi prvními severočeské Obrnice. Podle starostky Drahomíry Miklošové (ODS) se do obce stěhuje stále víc „problémových rodin“. „Majitelé bytů v obci nežijí, ale stěhují do svých bytů sociálně slabé a problémové rodiny, které jsou pro ně zdrojem zajímavých příjmů z doplatku na bydlení, přitom neplatí povinné platby do fondu oprav ani úhrady za teplo a vodu. Dostávají tím do finančních problémů celé společenství vlastníků, doplácejí na to slušní a platící lidé.“

V jednom společenství vlastníků podle starostky situace došla tak daleko, že byl dům odpojený od energií i vody, i platící majitelé museli své byty opustit a žijí jinde v pronájmu, protože jejich byt je kvůli spekulantům neobyvatelný. Dalším společenstvím vlastníků prý hrozí podobný osud.

„V Obrnicích tvoří téměř padesát procent obyvatel sociálně slabí a Romové. Proč se s tím máme potýkat jenom my? Proč by nemohl být tento problém rozprostřený v menších procentech i do ostatních měst a obcí? Proč má zátěž nést nejvíc Ústecký kraj?“ ptá se starostka Miklošová.

Vymezení míst, kde se doplatek na bydlení nebude poskytovat, podle ní není ideální řešení. „Ale v zoufalé situaci se chytáte i zoufalého řešení. Nechci v žádném případě vinit ze vzniklých problémů jenom Romy, těch slušných tady žije celá řada. Bohužel jsou ale rodiny, se kterými se nedá dělat za stávajícího systému špatné vymahatelnosti práva téměř nic, obzvlášť když žijí v bytech, které většinou vlastní zástupci majority, a sociálně slabí jsou zdrojem super byznysu s chudobou.“

Problémy, které jsou v sociálně vyloučených lokalitách, se podle starostky Miklošové musí řešit komplexnějšími změnami. „Jak v socialistickém systému dávek, tak v zajištění řádné a spravedlivé vymahatelnosti práva, nikoliv jenom jednotlivými úpravami zákonů, kdy není domyšlen i případný negativní dopad na slušné lidi,“ říká.

O tom, kolika domů a ulic se bude nové opatření v Obrnicích nakonec týkat, ještě není rozhodnuto. „Z mého pohledu bych nejraději požádala magistrát města Mostu o vydání opatření obecné povahy na všechny domy v lokalitě Nová výstavba Obrnice, mimo obytných domů v majetku obce. Rozhodnutí bychom měli přijmout v průběhu září nebo října,“ uzavírá starostka.

Má to rizika

„Opatření obecné povahy bude vždy o několik kroků pozadu – teprve když vznikne koncentrovaný problém, bude možné opatřením omezit přistěhování nových sociálně slabých obyvatel. Podstatu problému obchodu s chudobou to nevyřeší,“ míní ředitel Agentury pro sociální začleňování Radek Jiránek.

Zákon je podle Jiránka v části týkající se vymezení a vyhlášení oblastí se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů velmi nejasný. „Výsledkem mohou být dlouhodobé soudní spory s majiteli nemovitostí, kterých se vyhlášení dotkne, nejistota řady domácností a s tím spojené zatížení orgánů obce i státu,“ varuje.

„Snaha obcí bránit se problémům spojeným se střídáním stále nových obyvatel v důsledku spekulace neseriózních ubytovatelů je pochopitelná. Přijímat ale takovou právní úpravu v situaci, kdy zároveň nejsou nastavena pravidla sociálního bydlení pro celou republiku, znamená paradoxně spustit vlnu další vnitřní migrace,“ komentuje novelu, která obcím dala novou pravomoc, Vít Lesák z Institutu pro sociální inkluzi (IPSI).

Řada obcí už podle něj pracuje na splnění podmínek pro vydání zákazu, ze severu Čech se vlna posouvá na Olomoucko, sever Moravy a do Slezska. „I obce, které se dosud odpovědně staraly o rodiny v potížích, věští problém, který pro ně mohou představovat obyvatelé z blízkých obcí, kde zákaz bude. Mnohé nejspíš neustojí obavy starousedlíků a k zákazu přistoupí také. Graficky by to mohlo být znázorněno asi jako povodeň,“ pokračuje Lesák.

Jakmile ohlásila svůj plán starostka Obrnic, zpozorněl podle Lesáka nedaleký Most, kam by se nejspíš přesunul cíl „dovozců“ chudých rodin dosud orientovaných na Obrnice. I Most proto začal podnikat kroky k vydání zákazu v několika ulicích s až dvanáctipatrovými domy. „Také tyto domy a ulice měly své spekulanty, kteří se budou muset přeorientovat. Kam? Tak třeba do blízkého Litvínova. Který už pro jistotu také uvažuje o vydání vyhlášky… a tak dále,“ říká Lesák.

Upozorňuje i na to, že občané jednoho města ve stejné situaci budou moct někde sociální podporu využívat a jinde ne – jen podle toho, kde zrovna pobývali, než byla vydaná vyhláška. „Lze očekávat soudní spory o oprávněnosti takového zasahování do sociálních práv. Takhle živelně bude ta povodeň pokračovat, dokud bude bydlení pro nízkopříjmové rodiny řešeno jen dávkami, nikoli zákonem o sociálním bydlení obsahujícím obecně platné povinnosti státu i obcí.“

Jaké důsledky bude omezování výplaty doplatku na bydlení opravdu mít, uvidíme už během podzimu.