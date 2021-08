Odměny za pěstounskou péči by se měly od roku 2022 výrazně zvýšit. Nově se začnou odvíjet od výše minimální mzdy nebo životního minima. Nebude tedy nutné, aby o každém zvýšení pravidelně rozhodovali politici.

Rozhodli o tom poslanci v rámci novely zákona o sociálně právní ochraně dětí, když schválili návrh Aleše Juchelky (ANO) a Petra Dolínka (ČSSD). Novela, která teď zamíří k senátorům, řeší i odměny za péči o děti vyžadující okamžitou pomoc. Zároveň omezuje umisťování dětí ve věku do čtyř let do pobytových zařízení, především do kojeneckých ústavů.

„Jde po osmi letech o první koncepční úpravu, která by měla nastavit a znovu nastartovat náhradní rodinou péči v Česku. Zájem pěstounů v posledních letech stagnoval a tato novela by měla situaci zásadním způsobem změnit,“ věří ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD).

Odměna bude záviset na počtu dětí, o něž pěstouni pečují, na jejich zdravotním stavu nebo na tom, zda jde o cizí osobu (zprostředkovaná péče), prarodiče s vyživovací povinností nebo jiné příbuzné či blízké osoby.

Odměny pěstounů 1 dítě 1 dítě ve st. záv. I 2 děti 3 děti 1 dítě ve st. záv. II-IV Za každé další dítě Přechodní pěstouni Stávající odměna pěstouna 12 000 Kč 12 000 Kč 18 000 Kč 30 000 Kč 30 000 Kč + 6 000 Kč 20 000 Kč NOVÁ ÚPRAVA Zprostředkovaná pěstounská péče 1xMM (15 200) 1,2xMM (18 240) 1,5xMM (22 800) 2xMM (30 400) 2xMM (30 400) + 0,5xMM* (7 600) 1,8xMM** (27 360) Nezprostředkovaná pěstounská péče 2,3xŽM (8878) 2,3xŽM (8878) 2,3XŽMx2 (17 756) 2,3xŽMx3 (26 634) 5,5xŽM (21 230) + 2,3xŽM (+8878), resp. 5,5xŽM - Prarodiče 1,8xŽM (6 948) 1,8xŽM (6 948) 1,8xŽMx2 (13 896) 1,8xŽMx3 (20 844) 5,5xŽM (21 230) + 1,8xŽM (6 948), resp. 5,5xŽM - Vysvětlivky: MM = minimální mzda, ŽM = životní minimum, *příspěvek na další dítě se bude lišit také podle stupně závislosti, ve stupni závislosti III a IV bude 0,75násobek minimální mzdy, ** odměna se bude lišit podle počtu dětí a podle toho, v jakém jsou stupni závislosti. Odměny jsou uvedeny jako hrubá částka. Zdroj: MPSV

Poslanci podpořili návrh na zrušení kojeneckých ústavů a jejich transformaci na podpůrné a preventivní služby, s nímž přišla Olga Richterová (Piráti). „Za posun v případě umisťování nejmenších dětí do ústavů jsem ráda. Podle mého přesvědčení děti do ústavu nepatří. Pokud vyrůstají alespoň v náhradních rodinách, tak mají mnohem větší šanci na šťastný a úspěšný život,“ dodává ministryně.

Příspěvek ve prospěch zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc byl doposud 22 800 korun za obsazené lůžko, nově by se měl zvýšit na 36 tisíc korun měsíčně. Kapacita zařízení tohoto typu (takzvané klokánky a podobné azylové domy) by přitom neměla být větší než 20 dětí.

Mladí dospělí, kteří odcházejí z dětských domovů, ústavních zařízení nebo z pěstounské péče, mají nově dostávat příspěvek při studiu ve výši 15 tisíc korun měsíčně. Stát by jim měl pomoci při hledání bydlení a zaměstnání.