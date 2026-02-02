Peníze.cz
Nevyšla vám superdávka? Při odvolání dejte pozor na tyhle pasti

Gabriel Pleska | rubrika: Jak na to | 2. 2. 2026 | 4 komentáře
Pokud nejste spokojeni s vypočtenou výší superdávky nebo vám podle rozhodnutí dávku státní sociální pomoci nepřiznali, můžete se odvolat. Přes Jendu to ale zatím nejde, i když vás do něj nutili. Poradíme tedy, jak na to. Důležité je nepropást termín – a v tom je ošklivý háček.
Zdroj: Pleska / Midjourney, Gemini

dávku státní sociální pomoci, pro kterou se vžil stručnější název superdávka, se může žádat od října 2025. První rozhodnutí o jejím přiznání ale úřady práce začaly rozesílat až krátce před Vánoci. V přechodném období do konce roku 2025 totiž úředníci na posouzení nároku na dávku měli až 90 dní; jinak je standardní doba zpracování žádosti 30 dní.

Doba řízení se ovšem prodlužuje, když je potřeba do žádosti něco doplnit. Proto řada žádajících na rozhodnutí dál čeká. Případně dostává rozhodnutí právě v těchto dnech. Jak postupovat, pokud se proti němu chcete odvolat?

Rychlý rozcestník

Jak se dozvím, jestli mi superdávku přiznali?

V první řadě se musíte o rozhodnutí dozvědět. A hned tady je první tučný a červený vykřičník: Rozhodnutí o přiznání dávky a její výši se neposílá poštou, ale výhradně elektronicky. A to i tehdy, když člověk šel žádost o superdávku podávat na pobočku Úřadu práce. Ostatně formálně nešlo o osobní žádost, ale o asistované podání elektronické žádosti.

A pozor – toto rozhodnutí se bere za doručené v okamžiku, kdy se do Jendy přihlásíte. A pokud se nepřihlásíte, tak po 10 dnech od chvíle, kdy se tam rozhodnutí objevilo. Znamená to, že i lhůta pro odvolání začíná běžet buď v okamžiku otevření Jendy, nebo 10 dní od dodání rozhodnutí do Jendy.

Pokud člověk žádal s pomocí klientské zóny Jenda (ať už přes počítač, nebo v mobilní aplikaci), přijde mu o doručení rozhodnutí notifikace tím způsobem, jaký si vybral, esemeskou nebo mailem. Většina žadatelů už to dobře zná, protože takové notifikace je upozorňovaly, že je potřeba žádost něčím doplnit.

Ti, kteří využili asistované elektronické podání na Úřadu práce, si při té příležitosti taky mohli zvolit, že jim přijde upozornění, až se v jejich Jendovi (protože jeho prostřednictvím se fakticky žádá i při asistovaném podání) objeví nějaká výzva nebo rozhodnutí. Přijde jim tedy taky esemeska nebo mail. Pak si můžou nechat rozhodnutí vytisknout na úřadě práce.

Pokud to je možné a schůdné, lze asi každému doporučit, aby si účet v Jendovi zřídil. Je k tomu bohužel potřeba některá z elektronických identit – bankovní identita, eObčanka, Mobilní klíč k eGovernmentu a další. Není to sice věc technicky náročná – ale pro některé lidi těžko dostupná nebo obtížná. 

Rozhodnutí o zamítnutí žádosti o dávku se těm, kteří si nenechají doručovat písemnosti do svého účtu v Jendovi, posílá i poštou. Takzvaná fikce doručení, tedy to, že zásilka je považovaná za doručenou, i když si ji adresát nepřevezme, platí i tady. Lhůta pro odvolání začíná úplně stejně běžet buď okamžikem převzetí zásilky, nebo deset dní od uložení na poště.

Přijde změna?

U žadatelů, kteří v září pobírali některou z dávek, které superdávka nahrazuje (příspěvek na bydlení, přídavky na děti, doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí), a o superdávku si požádali do konce roku 2025, mají úředníci na rozhodnutí času ještě víc: do dubna se jim vyplácí původní dávky v původní výši a rozhodnutí může přijít až do konce tohoto měsíce. Nový ministr ale naznal, že Úřad práce má s vyřizováním žádostí moc práce a chce termín posunout. Možná tedy budou brát původní dávky podstatně déle: Juchelka plánuje změny superdávky. Výplata se odsune

Úřad práce, infolinkascreenshot: Peníze.cz

Na infolince českého (!) úřadu práce si s vámi o superdávce popovídá virtuální asistentka Eva. Je světová, jak můžeme usuzovat jak ze screenshotu pořízeného během našeho telefonátu (v překladu: okresní úřad práce), tak z toho, že klientské zóně Jenda říká Dženda.

Jaká je lhůta pro podání odvolání proti rozhodnutí o superdávce?

Když vám dávku státní sociální podpory nepřiznají nebo pokud jste přesvědčeni, že vám ji špatně vypočítali, můžete proti rozhodnutí úřadu podat odvolání. Odvolat se můžete do 30 dní od doručení rozhodnutí.

Znovu opakujeme: za datum doručení se bere buď ten den, kdy se přihlásíte do Jendy nebo kdy si přeberete dopis s rozhodnutím, nebo deset dní od data, kdy se rozhodnutí v Jendovi objeví nebo je dopis uložený na poště.

Jak se můžu odvolat proti rozhodnutí o superdávce?

Teoreticky je to jednoduché. Sepíšete, proč si myslíte, že úřad rozhodnul nesprávně, nadepíšete to Odvolání, přidáte datum a podpis. V praxi to samozřejmě bude složitější, protože proniknout do způsobu, jakým se nárok na superdávku a její výše počítají, není moc jednoduché.

Doporučujeme vyhledat někoho, kdo vám pomůže, třeba některá nezisková organizace, jako je například Člověk v tísni.

K odvolání můžete případně dodat i další dokumenty, kterými svoje nároky podložíte.

Důležité je ovšem taky zvolit správný způsob, jakým svojí dovolání úřadu doručíte.

Kam a jak mám poslat odvolání proti rozhodnutí o superdávce?

Odvolání musíte dodat úřadu práce. Na konci rozhodnutí o přiznání nebo nepřiznání dávky najdete poučení, které obsahuje jak termín, tak možný způsob pro odvolání.

Ideálně tak, abyste mohli doložit, že jste ho odeslali, v případě podání poštou tedy doporučeně.

Vybrat si můžete z následujících způsobů:

  • osobně na kterémkoli kontaktním pracovišti úřadu práce,
  • datovou schránkou,
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem,
  • poštou.

Přes klientskou zónu Jenda, ve které si minimálně desetitisíce, ale spíš statisíce lidí kvůli superdávce zřizovali účet, ale odvolání podat nejde. Ani měsíc po tom, co začala chodit první rozhodnutí. „Tato možnost není v současné době nastavena formou samostatného tlačítka ‚Odvolání‘. Jednotlivé funkcionality Klientské zóny jsou zaváděny postupně, s ohledem na technickou zátěž systému a četnost potřeb klientů,“ řekl nám tiskový mluvčí Úřadu práce ČR František Bikár. 

Protože technologická náročnost nemůže být veliká – v zásadě jde o možnost napsat pár řádek a případně připojit nějaké dokumenty – zjišťujeme dál, proč v systému, který stát při vyřizování dávky preferuje až nutí, možnost snadného odvolání schází. Je možné, že odvolání není mnoho – ale otázka je, zda by jich nebylo víc, kdyby šlo podat snadno.

Kalkulačka superdávky

Žádáte o superdávku? Vyzkoušejte naši orientační kalkulačku.

 

Dávka státní sociální pomoci 2026. Výpočet supredávky

+

Z toho:

+
+
+

💡Přečtěte si: Kdo všechno je zranitelná osoba

+
+
+
+

💡Přečtěte si: Co to znamená nezaopatřené dítě

+

💡Přečtěte si: Co se všechno počítá do příjmů domácnosti a jak se to liší od příjmů pro výpočet pracovního bonusu

+
+

Další kalkulačky

Všechno super na Peníze.cz

Peníze.cz na mobilu
Zdroj: Shutterstock, Peníze.cz

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

V diskuzi je celkem 4 komentářů

