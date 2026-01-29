Juchelka plánuje změny superdávky. Výplata se odsune

Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026
29. 12. 2025 | Petr Kučera
Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.
Stát chce o tři měsíce odložit náběh superdávky u lidí, kteří ještě pobírají zrušené sociální dávky. Místo dubna 2026 by jim mohla být superdávka vyplacena až v červenci. Důvod je jednoduchý: úřady práce nestíhají.
Superdávka pro lidi, kteří pořád ještě pobírají zrušené dávky by měla být odsunuta. Předpokládá to návrh zákona, který jako poslanec předložil Sněmovně nový ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka.
Podle původního plánu mají lidé, kteří pobírali některou z rušených dávek – příspěvek na bydlení, doplatek na bydlení, přídavky na děti a příspěvek na živobytí – brát ve stejné výši jako v září 2025 až do dubna 2026. Nově by podle návrhu měli v pobírání starých dávek bez nutnosti cokoli prokazovat pokračovat až do června.
Rozhodnutí o přiznání superdávky by jim tedy mohlo přijít (protože dávka se vyplácí zpětně) až během července 2026. I když si zažádali třeba v říjnu 2025.
Nic na tom nemění, pokud jim už superdávka byla přiznána. I tak by jim podle Juchelkova návrhu měla být vyplácena až v červenci, do té doby by dál probíhala výplata již zrušených dávek.
Změna by se ale neměla dotknout takzvaných prvožadatelů, tedy lidí, kteří v září 2025 žádnou z rušených dávek nepobírali a žádali tedy rovnou o superdávku.
Odsune se taky termín, k jakému by měli pracovníci úřadů práce lidem na superdávce vypracovávat podpůrné plány ke zlepšení jejich životní situace, kterými je podmíněno vyplácení některých bonusů.
Původně se měly tyto podpůrné plány vytvářet od letošního října, podle novel by s tím úřady měly začít až od příštího roku. Případné navýšení dávky tím ale není ohroženo: dokud úřad plán nevytvoří, posuzuje se příjemce dávky, jako by jej plnil.
Zároveň se počítá taky s novelizací zákona o existenčním a životním minimu. Konkrétně s odsunutím plánované změny výše životního minima. Životní minimum se má podle původních plánů měnit k 1. květnu 2026, Aleš Juchelka počítá se zvýšením životního minima až k 1. říjnu 2026.
Životní a existenční minimum se používá při výpočtu superdávky a odsunutím jejího zvýšení by se úřad vyhnul jednomu přepočítávání dávky, které je zřejmě složité, zvlášť při vysokém počtu žadatelů.
Co bylo důvodem pro předložení zákona, který by řadu žadatelů udržoval v další nejistotě, jestli jim úřad práce superdávku přizná a v jaké výši? Odpověď nabízí důvodová zpráva k předkládané novele.
„S ohledem na zcela nové procesy spojené s novou dávkou státní sociální pomoci, na které se Úřad práce ČR aktuálně adaptuje a tento proces je výrazně náročnější, než bylo původně předpokládáno, a s ohledem na nesoulad mezi stavem Úřadu práce ČR v okamžiku náběhu nové dávky a stavem, který byl předpokládán při návrhu přechodného období, se navrhuje posunout období nároku na dávku státní sociální pomoci z dubna 2026 na červenec 2026, čímž dojde k prodloužení doby, během které Úřad práce ČR bude moci vyhodnocovat nárok na dávku státní sociální pomoci.“
Toto kulantní vyjádření naznačuje jednoduchou věc: úřady práce nestíhají.
Návrh novely zákonů o dávce státní sociální pomoci i životním minimu by vládní koalice ráda projednat zrychleně, tak aby mohl být schválen v prvním čtení. Jeho účinnost je pak stanovena na 31. března.
Dávka státní sociální pomoci byla zavedena od října 2025. Nahrazuje čtyři jiné dávky: příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.
Při její zavádění se volí jiný přístup k lidem, kteří některou ze jmenovaných dávek pobírali v září 2025, a k lidem, kteří je nebrali a žádali rovnou o superdávku.
Lidem z první skupiny se vyplácení dávek, které už brali, automaticky protáhlo do konce roku 2025 ve výši, v jaké by na ni měli nárok k prvnímu říjnu 2026. Pokud do konce roku 2025 zažádali o superdávku, vyplácení stávajících dávek se jim prodlužuje až do dubna 2026.
K takzvaným prvožadatelům, lidem, kteří v září 2025 žádnou z rušených dávek nebrali, se přistupuje jinak. Pokud si o superdávku zažádali do konce roku 2025, úřad měl na posouzení jejich žádosti výjimečně tři měsíce. Žádosti podané později, tedy letos, už by měl vyřizovat ve standardní lhůtě 30 dní.
