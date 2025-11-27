Neodkládejte to, varuje Jurečka. Sám zažádal o superdávku za osm minut

Během října o dávku státní sociální pomoci, které se přezdívá superdávka, zažádalo 200 tisíc lidí, uvedl dnes ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. V listopadu to bylo dalších 80 tisíc lidí. Z toho 20 tisíc jsou noví žadatelé, tedy lidé, kteří dřív nepobírali žádnou ze čtyř dávek (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, pomoc v hmotné nouzi a doplatek na bydlení), které superdávka nahrazuje.
Aby na Vánoce nebyl nával
Interní odhady ministerstva ale počítají s tím, že žadatelů by mohlo být ještě o 100 až 120 tisíc víc. Zástupci ministerstva proto vyzvali všechny potenciální uchazeče o superdávku, aby podání žádosti zbytečně neodkládali a nezahlcovali úřad práce na konci roku.
„Chceme apelovat na ty klienty, kteří zatím nepodali žádost o superdávku a jsou těmi, kteří pobírají jednu z těch čtyř dávek, aby tak učinili, aby nenastala situace, kdy se to odkládá na poslední chvíli a lidé přijdou posledních několik dnů před Vánocemi nebo před Silvestrem,“ řekl Jurečka.
Poslední prosinec je pro žadatele zlomové datum, zejména pro ty, kteří už některou z dávek pobírali. Teď pobírají dávky ve stejné výši jako v září a žádost podaná ještě letos jim zajistí výplatu týchž dávek až do dubna roku 2026.
„Postup je jiný u těch, kteří byli v takzvané státní sociální podpoře, to znamená pobírali přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. U těchto lidí se nic nemění. Pobírají minulou výši dávky až do dubna příštího roku. Ti, kteří byli v hmotné nouzi (pobírali pomoc v hmotné nouzi nebo doplatek na bydlení, pozn. red.) a změní se u nich zásadně rozhodné skutečnosti, mohou ještě tyto oznamovat úřadu práce a výše těchto dávek se ještě může měnit,“ upozorňuje vedoucí sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek ministerstva Iva Merhautová.
Na vysvětlování není čas
Obavou ze zahlcení úřadů vysvětluje ministerstvo také to, že ačkoli některé žádosti jsou kompletně zpracované a bylo by možné vydat rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dávky, zatím nikdo takové rozhodnutí nedostal.
„Už samozřejmě můžeme říct, že některá rozhodnutí máme připravená, ale zároveň, abychom byli vůči všem spravedliví, tak ta rozhodnutí začneme zveřejňovat až v druhé polovině prosince,“ uvedl šéf sekce informačních technologií na MPSV Karel Trpkoš, dočasně pověřený i řízením Úřadu práce.
Trpkoš vyjádřil obavu, že kdyby lidé, kteří rozhodnutí o dávce chtěli konzultovat s pracovníky úřadů práce právě teď, nemohli by se tito úředníci věnovat vyřizování nových žádostí.
Většina (63 procent) žadatelů totiž zatím využívá takzvané asistované podání žádosti, tedy takové, při kterém s vlastním podáním i s nahráváním dokumentů pomáhají právě na úřadech práce.
Jenda je prý den ode dne lepší
Druhou možnost, tedy samostatné podání žádosti v klientské zóně Jenda, tedy využilo 37 procent žadatelů. Mezi těmi, kteří nepokračují v pobírání starších dávek to bylo dokonce 60 procent.
„Podíl žádostí podaných přes klientskou zónu Jenda je pro nás pozitivní překvapení. Interně jsme počítali, že přes Jendu bude žádost podávat zhruba dvacet procent klientů,“ komentoval čísla ministr Jurečka. Podle Jurečky lidé, kteří Jendu k podání žádosti jsou s aplikací spokojení. „Hodnocení je velmi kladné, velmi pozitivní,“ řekl Jurečka.
K lidem, kteří tvůrcům aplikace dávají pozitivní zpětnou vazbu, se ostatně zařadil i ministr sám. Podání žádosti mu prý na mobilu zabralo pouhých osm minut a záhy přehledně viděl, jaké dokumenty má ještě dodat.
Klienti si ale velmi často stěžují na nutnost nahrávat dokumenty znovu a znovu. Někdy je k tomu vede matoucí rozhraní aplikace, v níž na ně červeně svítí úkol ke splnění – méně výrazné, modře vyvedené informaci, že úřad nahraný dokument zpracovává, už tolik pozornosti nevěnují.
Jisté problémy s aplikací Trpkoš připustil, v tak velkém projektu se s nimi ostatně musí počítat, nicméně ujišťoval, že hlášeným problémům je věnována pozornost, ať už jsou to problémy opravdu technické nebo ty se srozumitelností pokynů. „Aplikace se z pohledu klienta vylepšuje a zesrozumitelňuje každý den,“ řekl Trpkoš.
Z potíží, na které klienti i úředníci při zpracování žádostí narážejí, Trpkoš upozornil na jednu zdánlivou maličkost. Do žádosti, pokud člověk bydlí v nájmu, je potřeba zadat také číslo bytu. Lidé na něj často zapomínají, uvádějí špatné nebo ho zkrátka neznají. Jenže žádost bez něj vyřídit nelze.
Za další opakovaný problém Trpkoš označil špatnou čitelnost dokumentů. Apeloval na žádající, aby se snažili dokumenty fotit nebo skenovat pečlivě.
