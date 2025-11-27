Peníze.cz
>
Důchody a dávky
>
Sociální dávky
>
Superdávka – dávka státní sociální pomoci
>
Nenechte to na poslední chvíli, varuje Jurečka. Sám zažádal o superdávku za osm minut

Neodkládejte to, varuje Jurečka. Sám zažádal o superdávku za osm minut

Gabriel Pleska | rubrika: Co se děje | 27. 11. 2025
O novou superdávku zatím zažádalo přes 280 tisíc lidí. Ministerstvo práce ale odhaduje, že by počet žadatelů mohl být ještě o 120 tisíc osob vyšší. Upozorňuje, že do konce roku, kdy je potřeba žádost dodat, zbývá jen 16 pracovních dní a bojí se front na úřadech.
Neodkládejte to, varuje Jurečka. Sám zažádal o superdávku za osm minut

Zdroj: Pleska / Midjourney

Během října o dávku státní sociální pomoci, které se přezdívá superdávka, zažádalo 200 tisíc lidí, uvedl dnes ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka. V listopadu to bylo dalších 80 tisíc lidí. Z toho 20 tisíc jsou noví žadatelé, tedy lidé, kteří dřív nepobírali žádnou ze čtyř dávek (příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, pomoc v hmotné nouzi a doplatek na bydlení), které superdávka nahrazuje.

Aby na Vánoce nebyl nával

Interní odhady ministerstva ale počítají s tím, že žadatelů by mohlo být ještě o 100 až 120 tisíc víc. Zástupci ministerstva proto vyzvali všechny potenciální uchazeče o superdávku, aby podání žádosti zbytečně neodkládali a nezahlcovali úřad práce na konci roku.

„Chceme apelovat na ty klienty, kteří zatím nepodali žádost o superdávku a jsou těmi, kteří pobírají jednu z těch čtyř dávek, aby tak učinili, aby nenastala situace, kdy se to odkládá na poslední chvíli a lidé přijdou posledních několik dnů před Vánocemi nebo před Silvestrem,“ řekl Jurečka.

Poslední prosinec je pro žadatele zlomové datum, zejména pro ty, kteří už některou z dávek pobírali. Teď pobírají dávky ve stejné výši jako v září a žádost podaná ještě letos jim zajistí výplatu týchž dávek až do dubna roku 2026.

„Postup je jiný u těch, kteří byli v takzvané státní sociální podpoře, to znamená pobírali přídavek na dítě a příspěvek na bydlení. U těchto lidí se nic nemění. Pobírají minulou výši dávky až do dubna příštího roku. Ti, kteří byli v hmotné nouzi (pobírali pomoc v hmotné nouzi nebo doplatek na bydlení, pozn. red.) a změní se u nich zásadně rozhodné skutečnosti, mohou ještě tyto oznamovat úřadu práce a výše těchto dávek se ještě může měnit,“ upozorňuje vedoucí sekce sociálního pojištění a nepojistných dávek ministerstva Iva Merhautová.

Na vysvětlování není čas

Obavou ze zahlcení úřadů vysvětluje ministerstvo také to, že ačkoli některé žádosti jsou kompletně zpracované a bylo by možné vydat rozhodnutí o přiznání či nepřiznání dávky, zatím nikdo takové rozhodnutí nedostal.

„Už samozřejmě můžeme říct, že některá rozhodnutí máme připravená, ale zároveň, abychom byli vůči všem spravedliví, tak ta rozhodnutí začneme zveřejňovat až v druhé polovině prosince,“ uvedl šéf sekce informačních technologií na MPSV Karel Trpkoš, dočasně pověřený i řízením Úřadu práce.

Všechno super na Peníze.cz

Zdroj: Shutterstock, Peníze.cz

Trpkoš vyjádřil obavu, že kdyby lidé, kteří rozhodnutí o dávce chtěli konzultovat s pracovníky úřadů práce právě teď, nemohli by se tito úředníci věnovat vyřizování nových žádostí.

Většina (63 procent) žadatelů totiž zatím využívá takzvané asistované podání žádosti, tedy takové, při kterém s vlastním podáním i s nahráváním dokumentů pomáhají právě na úřadech práce.

Jenda je prý den ode dne lepší

Druhou možnost, tedy samostatné podání žádosti v klientské zóně Jenda, tedy využilo 37 procent žadatelů. Mezi těmi, kteří nepokračují v pobírání starších dávek to bylo dokonce 60 procent.

„Podíl žádostí podaných přes klientskou zónu Jenda je pro nás pozitivní překvapení. Interně jsme počítali, že přes Jendu bude žádost podávat zhruba dvacet procent klientů,“ komentoval čísla ministr Jurečka. Podle Jurečky lidé, kteří Jendu k podání žádosti jsou s aplikací spokojení. „Hodnocení je velmi kladné, velmi pozitivní,“ řekl Jurečka.

K lidem, kteří tvůrcům aplikace dávají pozitivní zpětnou vazbu, se ostatně zařadil i ministr sám. Podání žádosti mu prý na mobilu zabralo pouhých osm minut a záhy přehledně viděl, jaké dokumenty má ještě dodat.

Klienti si ale velmi často stěžují na nutnost nahrávat dokumenty znovu a znovu. Někdy je k tomu vede matoucí rozhraní aplikace, v níž na ně červeně svítí úkol ke splnění – méně výrazné, modře vyvedené informaci, že úřad nahraný dokument zpracovává, už tolik pozornosti nevěnují.

Jisté problémy s aplikací Trpkoš připustil, v tak velkém projektu se s nimi ostatně musí počítat, nicméně ujišťoval, že hlášeným problémům je věnována pozornost, ať už jsou to problémy opravdu technické nebo ty se srozumitelností pokynů. „Aplikace se z pohledu klienta vylepšuje a zesrozumitelňuje každý den,“ řekl Trpkoš.

Z potíží, na které klienti i úředníci při zpracování žádostí narážejí, Trpkoš upozornil na jednu zdánlivou maličkost. Do žádosti, pokud člověk bydlí v nájmu, je potřeba zadat také číslo bytu. Lidé na něj často zapomínají, uvádějí špatné nebo ho zkrátka neznají. Jenže žádost bez něj vyřídit nelze.

Za další opakovaný problém Trpkoš označil špatnou čitelnost dokumentů. Apeloval na žádající, aby se snažili dokumenty fotit nebo skenovat pečlivě.

Rychlé odpovědi

  • Kdy budou vyplaceny první superdávky?

První superdávky se budou vyplácet za leden v měsíci únoru. Půjde o dávky přiznané novým žadatelům. Takovým, kteří dřív nepobírali žádnou z dávek, jež superdávka nahrazuje. Na vyřízení jejich žádosti podané v přechodném období do konce roku 2025 má úřad devadesát dní. Od nového roku platí na vyřízení standardní lhůta 30 dní.

  • Kdy dostanou superdávku lidé, co teď berou některou ze zrušených dávek?

Pokud si do konce roku zažádají o superdávku, bude jim výplata stávajících dávek prodloužena až do dubna. Pokud budou mít nárok na superdávku, dostanou ji prvně v květnu. Pokud o superdávku do konce roku nepožádají, můžou o ni zažádat v lednu, úřad má na zpracování žádosti 30 dní. Dávku za leden by tedy mohli dostat ještě v únoru.

  • Co když jsem v nouzi a nemůžu čekat na příští rok?

Jediná možnost je zažádat si o mimořádnou okamžitou pomoc. To jde udělat na úřadě práce. Zatím prý ale žádný zvýšený zájem o dávku mimořádné pomoci úřady neregistrují. „Údaje vidíme s denním zpožděním, ale v podstatě je máme naprosto přesné, takže umíme říct, že nic takového se aktuálně neděje. Čekáme,“ říká ministr Jurečka.

  • Bude se superdávka měnit?

Pravděpodobný budoucí ministr práce Aleš Juchelka z hnutí ANO přišel s myšlenkou ze superdávky vyčlenit zpět ven přídavky na dítě. Současný ministr před unáhlenými změnami varuje. „Je důležité, aby budoucí vládní koalice a budoucí ministr napřed udělal dobré datové vyhodnocení a teprve pak se rozhodlo, jaké parametry se do budoucna upraví. Že se nějaký upravit budou muset, to myslím, víme všichni,“ řekl Jurečka. Každopádně žádný skutečný návrh na změnu na stole není, a pokud by byl asi se nedá čekat, že by mohl začít platit dřív než od půlky roku, pravděpodobněji ale až od roku příštího.

Superdávka. Výpočet dávky státní sociální pomoci 2025

+

Z toho:

+
+
+

💡Přečtěte si: Kdo všechno je zranitelná osoba

+
+
+
+

💡Přečtěte si: Co to znamená nezaopatřené dítě

+

💡Přečtěte si: Co se všechno počítá do příjmů domácnosti a jak se to liší od příjmů pro výpočet pracovního bonusu

+
+

Další kalkulačky

Gabriel Pleska

Autor článku Gabriel Pleska

Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

0
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

dávka státní sociální pomoci, Jenda, Marian Jurečka, mimořádná okamžitá pomoc, ministerstvo práce a sociálních věcí, pomoc v hmotné nouzi, přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, sociální dávky, sociální podpora, superdávka, úřad práce

A tohle už jste četli?

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

3. 11. 2025 | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová vláda ve vaší peněžence. Jak změní důchody, daně a dávky

Vznikající vláda Andreje Babiše se dohodla na programu. Co chystá ohledně daní, důchodů, podpory rodin, sociálních dávek, ochrany spotřebitele, bydlení nebo drobného podnikání?

Kalkulačka, kterou vám tajili. Ministerstvo v tichosti zveřejnilo výpočet superdávky

31. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Kalkulačka, kterou vám tajili. Ministerstvo v tichosti zveřejnilo výpočet superdávky

Ministerstvo práce a sociálních věci konečně dodalo orientační kalkulačku dávky státní sociální pomoci čili superdávky. Slibovalo ji od jara, bez šance propočítat si a posoudit důkladněji... celý článek

Při žádosti o superdávku se stát dívá i na účet. Kolik tam smíte mít?

24. 10. 2025 | Gabriel Pleska | 2 komentáře

Při žádosti o superdávku se stát dívá i na účet. Kolik tam smíte mít?

V žádosti o superdávku je potřeba doložit pořádný ranec údajů a dokumentů. Řadu z nich nemusíte dokládat sami, úřad si je zjistí sám. Za tenhle luxus ale tak trochu zaplatíte. Úřad... celý článek

Nová kalkulačka superdávky. Máte nárok a kolik vám dají?

21. 10. 2025 | Gabriel Pleska | 1 komentář

Nová kalkulačka superdávky. Máte nárok a kolik vám dají?

Tu kalkulačku vám nechtějí ukázat! Tři neděle žádají lidé superdávku, mnohým má nahradit přídavky na děti, příspěvky na bydlení a jiné dávky. A pořád nevědí, jestli na změně vydělají,... celý článek

Přídavky na děti končí. Jak je mít až do dubna a co přinese superdávka

6. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Přídavky na děti končí. Jak je mít až do dubna a co přinese superdávka

Od října se mění systém dávek. Přídavky na dítě končí, jejich výplatu převezme nová dávka státní sociální pomoci, pro kterou se vžil název superdávka. Kdo o ni požádá do konce roku,... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKIZimní příběh