Kalkulačka, kterou vám tajili. Ministerstvo v tichosti zveřejnilo výpočet superdávky

Ministerstvo práce a sociálních věci konečně dodalo orientační kalkulačku dávky státní sociální pomoci čili superdávky. Slibovalo ji od jara, bez šance propočítat si a posoudit důkladněji dopady sociální reformy Mariana Jurečky byli i poslanci a senátoři.
Také my jsme připravili svoji verzi kalkulačky superdávky, najdete ji na konci článku a můžete její výsledky porovnat s výsledky té oficiální. Za nahlášení rozdílů budeme rádi.
„Skutečně nevíme, o čem budeme hlasovat. Nemáme kalkulačku, která by nám umožnila porovnat dnešní situaci se situací navrhovanou,“ stěžovala si pirátská poslankyně Olga Richterová, když v březnu poslanecká sněmovna schvalovala zákon o dávce státní sociální pomoci, pro kterou se ujala přezdívka superdávka.
Poslanci dostali od ministerstva jen několik modelových příkladů, které ukazovaly, situaci několik domácností. Jejich počet byl ale přirozeně omezený a zdaleka nemohl vystihnout škálu rodinných konstelací a okolností, jaké život přináší.
Ministr Marian Jurečka se tehdy bránil zejména tím, že kalkulačka může být z povahy věci jen hrubý, orientační nástroj. A naznačoval, že lidé do ní stejně nedokážou zadat přesné vstupy, takže výsledek by byl spíš matoucí.
Druhým jeho argumentem bylo, že zákon je během cesty parlamentem vystaven pozměňovacím návrhům a že by nedávalo smysl dělat kalkulačku, když se ještě můžou měnit vstupní parametry.
Stínový ministr sociálních věcí za ANO Aleš Juchelka nad tím vyjádřil podivení. Změnit ten či onen vstupní parametr v už připraveném výpočtovém nástroji mu nepřišlo složité. „Vlastně se mi ani nechce věřit, že by ministerstvo takovou kalkulačku nemělo. Na mě to spíš působí, že to prostě pan ministr tají, že nám nechce říct, jaké skutečné dopady budou, protože na některé typy domácností a některé typy rodin ty dopady budou zásadní, o několik tisíc korun méně než dnes,“ prohlásil Juchelka.
Ministr Jurečka nakonec v březnu kalkulačku slíbil; poslanci na ni nečekali, spokojili se s modelovými příklady a zákon schválili.
Bez kalkulačky se obešel při schvalování i senát, byť i v něm zazněly výtky, že podobný nástroj, který by pomohl zhodnotit dopady reformy dávek, k dispozici není.
Těžce ale absenci byť jen orientačního kalkulátoru nesli lidé, kteří pobírají některou z dávek, které superdávka nahrazuje (tedy zejména příspěvku na bydlení a přídavku na dítě, ale i příspěvku na živobytí a doplatku na bydlení). A zaměstnanci úřadu práce, kteří jim nedokázali dát odpovědi na jejich otázky.
Kalkulačka nepřišla ani během léta a časem se ukázalo, že lidé si dopad největší reformy v sociálních dávkách nebudou moct propočíst ani do parlamentních voleb.
Nakonec zaznělo slovo, že kalkulátor bude k dispozici v druhé polovině října. Včera ministerstvo kalkulačku konečně v tichosti zveřejnilo.
Kalkulačka nedá stoprocentní jistotu, zvlášť u tak složitě konstruovaného výpočtu, jako má superdávka, kde je pro spoustu lidí nejen obtížné sehnat správná čísla, ale vůbec prokousat se terminologií a zjistit, jaká čísla se mají dosazovat. Ale k nějaké orientaci může pomoct. A s dobrými vysvětlivkami může nakonec sama pomoct i k pochopení toho, co má člověk dokládat a jak mám popsat situaci své domácnosti.
Vyzkoušejte ji. Porovnejte výsledky s naším kalkulátorem. Dejte vědět. Máte zkušenosti s žádáním o superdávku? Pozitivní? Negativní? Napište nám, jak to funguje.
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem