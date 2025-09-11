Experti představili velkou daňovou reformu. Nový web ukáže, jak by ovlivnila vás

Ekonomika roste pomalu, životní úroveň Čechů stagnuje. Tvrdí to výzkumné organizace PAQ Research, Centrum veřejných financí a IDEA při CERGE-EI, které představily návrh velké daňové reformy. Tou chtějí podpořit růst, snížit chudobu a vybrat dost peněz na vzdělávání i obranu.
Zprovoznily zároveň interaktivní web chytrejsidane.cz, kde si může každý vyzkoušet vlastní kombinace a zhodnotit jejich dopady.
Jak organizace uvádějí, jde o nejpodrobnější návrh daňové reformy, který v Česku od 90. let vznikl. Práce více než 20 ekonomů a ekonomek reformuje většinu klíčových daní. Celkové dopady modeluje díky propojení dat Českého statistického úřadu a Finanční správy.
„Propojili jsme celkem sedm reforem, které pokrývají většinu klíčových daní v Česku. Každou z nich posuzujeme podobnými principy dobrého daňového systému, jak je popsal nobelista James Mirrlees. Vznikl díky tomu celistvý návrh, který vyvažuje jednotlivé daně mezi sebou,“ popisuje Petr Vilím, ekonom z PAQ Research a šéf projektu.
Balík reforem upozorňuje, že když se sečtou daně z práce, spotřeby, majetku a kapitálu, nejvyšší příjmová desetina lidí platí ze svých příjmů procentuálně méně než nejchudší. To je způsobeno vysokým zdaněním nízkopříjmové práce, velmi omezeným zdaněním majetku a výjimkami, které pomáhají jen vysokopříjmovým.
Podle autorů reforma většinu z toho alespoň částečně napravuje. „Staví na nižším zdanění nízkopříjmové práce a podpoře firemních investic. Zrušila by řadu výjimek a neopodstatněných slev. Revidovala by degresivní zdanění OSVČ a nemovitostí. Posílila spotřební daně na alkohol a zavedla daň z vysokých dědictví,“ uvádí Vilím.
„Sleduje čtyři principy: posílení růstu, snížení chudoby, omezení výjimek a úniků a dostatečný výběr,“ dodává. Navrhované změny je možné si detailně projít právě na webu chytrejsidane.cz.
Podle Tomáše Dvořáka, seniorního ekonoma Oxford Economics, je síla studie především v celistvosti, přesném pojmenování nedostatků současného systému a kvalitní kvantitativní analýze dopadů jednotlivých návrhů. „Studie jasně ukazuje, že chytrou daňovou reformou lze zvýšit výběr daní a zároveň podpořit ekonomický růst – a oboje Česko dnes velmi potřebuje,“ míní Dvořák.
Také ekonomka a bývalá česká zástupkyně u Světové banky Jana Matesová uvádí, že studie využívá tvrdých ekonomických dat i dat ze sociologických šetření k návrhu systému, který by byl v porovnání se současným spravedlivější napříč sociálními skupinami a současně poskytoval prostor pro růst daňových příjmů státu. „Měla by sloužit jako vážná inspirace jakékoliv vládě,“ uzavírá Matesová.
„Naše daně dlouhodobě trpí plejádou problémů. Teď je čas s tím něco udělat – než stárnutí populace nastoupí plnou silou. Studie inspirována slavným britským Mirrlees Review nabízí komplexní daňovou reformu, která vychází z vědeckého konsensu a unikátní kombinace databází a šetření. Výzkum ukazuje, že škrty ve veřejných službách posilují extremistické strany více než odůvodněné daňové reformy. Doufejme, že se tento impuls promění v reálné změny,“ dodává Štěpán Jurajda, ekonom CERGE-EI.
Kateřina Hovorková
Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.
