Finančák nově v zábavní zóně. Úřad ruší pražské pobočky, chce ušetřit miliardy

Kateřina Hovorková | rubrika: Co se děje | 22. 8. 2025
Finanční správa plánuje v Praze uzavřít některé své pobočky, zaměstnance i jejich agendu přestěhuje do nového objektu. Pražanům, kteří chtějí na úřad osobně, správa slibuje moderní klientské centrum s podatelnou v zábavní čtvrti.
Harfa Business Center - B. Budoucí hlavní sídlo pražské finanční správy.
Generální finanční ředitelství (GFŘ) vydalo na začátku letošního roku výzvu, jejíž cílem bylo nalézt na území hlavního města Prahy administrativní budovu, do které by bylo možné umístit pražská pracoviště finančních úřadů.

Ne všech, ale jen těch, která působí v zastaralých budovách s vysokými provozními náklady nebo s historickou zátěží nákladných komerčních nájmů. A pak také ty, které sídlí v objektech vyloženě nevhodných pro vybudování klientské zóny. Jde například o územní pracoviště pro Prahu 4 a Jižní město, dále Finanční úřad pro Středočeský kraj. Z vlastních objektů pak hlavně o budovy GFŘ s památkovou ochranou.

„Na výzvu obdrželo GFŘ nabídku prodeje administrativního komplexu Harfa Business Center - B na Praze 9. Sloučení pracovišť přinese vyšší uživatelský komfort a zázemí pro zaměstnance a veřejnost i výrazné úspory státnímu rozpočtu,“ říká mluvčí GFŘ Patrik Madle.

Úspory ale přijdou až dodatečně. Objekt totiž vyjde na zhruba tři miliardy korun a financován bude ze státního rozpočtu. „Nové prostory umožní snížit náklady na provoz a údržbu stávajících pracovišť finanční správy přibližně na polovinu, což představuje úsporu 33 milionů korun ročně. Další nemalou úsporu přinese i eliminace nákladů na komerční nájmy ve výši 61 milionů korun za rok a nutných investic do oprav budov ve výši 526 milionů korun,“ vypočítává Madle.

Doplňuje, že z ekonomického hlediska bude investice kompenzována případným prodejem uvolněných budov ve vlastnictví státu nebo jejich využitím jinými státními úřady, které musí aktuálně v řadě případů využívat komerčních nájmů. Uvolněné budovy v majetku státu budou odevzdány Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM).

Současný vlastník administrativní budovy na Harfě Kaprain Group uvádí, že se objekt nachází v obchodně zábavní čtvrti, hned vedle O2 arény. Finanční správa si pochvaluje dobrou dopravní dostupnost jak městskou hromadnou dopravou, tak příměstskou dopravou a osobními vozidly. „To významně usnadní přístup zaměstnancům i klientům finanční správy,“ doplňuje mluvčí.

Možnost kontaktu pro veřejnost a případná klientská centra v budovách, které finanční správa neopouští, zůstanou zachovány.

„Očekáváme, že první zaměstnanci finanční správy by se do nových prostor mohli začít přesouvat v polovině roku 2027. Vše je ale podmíněno souhlasem vlády ČR, která bude o celém záměru teprve rozhodovat,“ dodává Madle.

Na území Prahy teď finanční správa využívá celkem 20 budov, které mají kapacitu 3484 pracovních míst. K 1. lednu 2025 z nich bylo obsazeno 3069. Naplněnost budov se meziměsíčně mění v řádu desítek osob i kvůli fluktuaci zaměstnanců v hlavním městě. Do nové budovy bude možné umístit asi 1300 zaměstnanců.

Finanční správa začala s redukcí pobočkové sítě už v roce 2023, kde ve všech regionech kromě Prahy zrušila 77 poboček z tehdejších 203 poboček. Šlo o méně využívaná místa. Důvodem jejich rušení byla podle vyjádření správy stejně jako teď, tedy větší efektivita úřadu a úspory pro stát.

Které pobočky jsou na řadě s uzavřením tentokrát, ale zatím není jasné. Finanční správa na dotaz webu Peníze.cz ohledně jejich seznamu do publikace článku neodpověděla.

Kateřina Hovorková

Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

