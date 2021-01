K paušální dani se přihlásilo 60 tisíc podnikatelů

K paušální dani na rok 2021 se přihlásilo 57 826 živnostníků a dalších osob samostatně výdělečně činných (OSVČ). Řádově stovky oznámení ještě mohou dorazit poštou. Statistiku dnes zveřejnilo ministerstvo financí.

To původně očekávalo, že by se k paušální dani mohlo přihlásit přes 100 tisíc podnikatelů. I tak ale ministryně Alena Schillerová hodnotí rozjezd paušální daně pozitivně. „Takový zájem už letos je skvělou zprávou. Projekt přitom rozjíždíme v době extrémní nejistoty, kdy se OSVČ potýkají s dopady pandemie a kdy jsme zvýšili základní slevu na poplatníka,“ říká Schillerová.

Živnostníci s aktivní činností se mohli hlásit do pondělí 11. ledna. Ti, kteří budou zahajovat či obnovovat činnost v průběhu roku 2021, se mohou k paušální dani přihlásit i později, ale nejdéle ke dni zahájení či obnovení činnosti.

K paušální dani se může přihlásit podnikatel, který není plátcem DPH a jeho roční příjem se pohybuje do jednoho milionu korun. Přihláška se dává pouze na finanční úřad. Na Českou správu sociálního zabezpečení ani na zdravotní pojišťovnu podnikatel nic neposílá.

Kdo se do paušálního režimu přihlásil, bude na účet finančního úřadu posílat jedinou paušální částku vždy do 20. daného měsíce (lednová splátka je o měsíc posunutá). V roce 2021 to je 5469 korun měsíčně. Z toho 100 korun tvoří samotná daň z příjmů, zbytek pak minimální záloha na sociální pojištění zvýšená o 15 procent a minimální záloha na zdravotní pojištění. Odvody na pojistné každý rok porostou podle vývoje průměrné mzdy.

Podnikatelé zapojení do paušální daně budou mít dál možnost se přihlásit k platbě nemocenského pojištění, což je důležité třeba pro podnikatelky, které se chystají mít děti. Platba nemocenského pojištění je podmínkou získání mateřské. Účast na nemocenském pojištění také zakládá třeba nárok na čerpání takzvané otcovské.

Přihláška k paušální dani platí vždy na celé zdaňovací období, tedy na celý rok. Kdo se letos přihlásí a nebude chtít s paušální daní pokračovat v příštím roce, musí se pak odhlásit. Samozřejmě: kdyby podnikatel s činností skončil nebo ji přerušil, zastaví si i platbu odvodů.

Paušální daň (přesnější název by byl paušální odvod) se vyplatí hlavně svobodným bezdětným podnikatelům s vyššími příjmy, které přesahují případný paušál. Odpadne nejenom papírování spojené s daňovým přiznáním a přehledy k sociálnímu či zdravotnímu pojištění, ale i hrozba případné kontroly. Někdo také ušetří za služby daňového poradce, kterého už nebude potřebovat.

Na druhou stranu využitím paušální daně přijde podnikatel o všechny odpočty a daňové slevy, které by si jinak mohl uplatnit v daňovém přiznání. Pro většinu z nich proto bude nový systém nevýhodný. Orientační kalkulačka je k dispozici na webu ministerstva financí.

Jiří Hovorka O osobních financích píše od roku 2009. Začínal v Měšci, pak se stejným tématům věnoval v Aktuálně.cz, po sloučení s vydavatelstvím Economia se jeho texty objevovaly i v Hospodářských novinách. Dlouhodobě se věnuje důchodům,... Další články autora.