2018. Daňové přiznání na poslední chvíli. Vše důležité na jednom místě

Daňové přiznání za rok 2017 se podává do třetího dubna. Kdo má povinný audit nebo nechává přiznání zpracovat daňového poradce, má na podání přiznání čas do druhého července, poradci ale musíte podepsat plnou moc a do třetího dubna ji doručit finančnímu úřadu (přesněji jeho územnímu pracovišti). Do třetího dubna (respektive druhého července) také musíte daň z příjmů za loňský uhradit.

Na Peníze.cz nabízíme kompletní sadu formulářů:

I šikovné daňové kalkulačky:

Podrobně jsme vás přiznáváním daně z příjmů za rok 2017 provedli v daňovém seriálu:

Dnes vyzdvihneme ještě pár posledních rad.

Nestíháte? Posuňte si termín

Pokud je vám jasné, že nemáte šanci daňové přiznání do třetího dubna odevzdat, zkuste získat odklad. Cesty jsou dvě. Předně můžete zplnomocnit daňového poradce, jak zmiňujeme v úvodu. Výhodou je, že když bude v přiznání chyba, za kterou dostanete pokutu, zaplatí se z pojistky, kterou musí mít každý daňový poradce povinně sjednanou (na rozdíl od účetního). S hledáním daňového poradce ve vašem okolí pomůže náš rozcestník:

Další možnost: na základě vaší žádosti může finanční úřad termín pro podání daňového přiznání posunout až o tři měsíce. Jestli máte příjmy (i) ze zahraničí (stačí jeden příjem ze zahraničí za rok 2017), můžete získat k dobru ještě další čtyři měsíce: finanční úřad pak smí prodloužit lhůtu na podání přiznání a úhradu daně až na deset měsíců po konci zdaňovacího období, tedy do prvního listopadu.

Žádost o prodloužení lhůty je nutné podat nejpozději do termínu, ve kterém máte přiznání správně odevzdat (3. dubna), ústně do protokolu na finančním úřadě, písemně nebo elektronicky. Za podání žádosti se platí tři sta korun (k písemné žádosti připojíte kolek). Pak už bude záležet, jak úředníci vyhodnotí vaše argumenty, na odklad není automatický nárok. Nějaký čas ale každopádně získat můžete: když mezi podáním žádosti a rozhodnutím finančního úřadu uběhne původní řádná lhůta, máte na odevzdání daňového přiznání od zamítnutí žádosti tolik dnů, kolik zbývalo od dne podání žádosti do vypršení řádné lhůty.

Čas i práci ušetří daňová aplikace

Elektronicky povinně, nebo volitelně?

Kdo vlastní datovou schránku nebo má povinnou účetní závěrku ověřenou auditorem, musí daňové přiznání odevzdat elektronicky, jinak mu finanční úřad udělí dvoutisícovou pokutu.

Pro ostatní je elektronické podání jen jednou z variant. Jak přesně postupovat, ať daňové přiznání podáváte elektronicky, poštou nebo osobně, vysvětlujeme tady.

Jednodušší formulář pro zaměstnance

Lidé, kteří daňové přiznání podávají kvůli souběhu zaměstnání a měli loni příjmy pouze ze závislé činnosti a jen od českých zaměstnavatelů, můžou místo klasického formuláře využít zjednodušený tiskopis, který se vejde na jeden list papíru. Ke stažení je přímo na Peníze.cz, i s pokyny k vyplnění ho najdete v naší galerii formulářů.

Jestli máte (i) jiné příjmy, například z podnikání, pronájmu nebo kapitálového majetku, musíte podat normální čtyřstránkové daňové přiznání. Klasický formulář můžou využít i zaměstnanci zmínění výš, zkrácená verze je pro ně jen možnost, ne nutnost. Kratší verzi lze vyplnit také elektronicky na Daňovém portálu Finanční správy.

Změny od loňského přiznání

Pro daňové přiznání za rok 2017 platí vyšší limit pro odvod solidární daně (platí se, když hrubé příjmy ze zaměstnání a samostatné výdělečné činnosti přesáhly 1 355 136 korun za rok). A také vyšší limit pro zdanění důchodů – za rok 2017 jsou od daně z příjmů osvobozené důchody do částky 396 000 korun (to odpovídá měsíční penzi 33 000 korun), důchod nad tuto sumu musíte přiznat a zdanit. Výše jiných příjmů nemá na zdanění důchodu vliv. Víc najdete tady:

Novinky jsou v limitech výdajových paušálů a v možnosti kombinovat je s daňovou slevou na dítě a slevou na manžela/manželku. Podrobně změny vysvětlujeme tady:

Zdvojnásobila se maximální výše odpočtu u penzijka se státním příspěvkem a u životního pojištění. Zvýšil se také odpočet za dárcovství krve. Všechno shrnujeme tady:

Zvýšila se daňová sleva na druhé, třetí a každé další dítě a také daňová sleva za školku (takzvané školkovné, oficiálně sleva za umístění dítěte):

Typické chyby

Tradičně se často chybuje v uplatňování odpočtů na penzijko a životní pojištění. Ještě jednou se radši mrkněte na pravidla, finanční správa se na tyto odpočty často zaměřuje při kontrolách:

Na stejném místě si připomeňte pravidla odpočtů u hypoték a úvěrů ze stavebního spoření. Nezapomeňte, že odečítat nemůžete celé splátky, ale jen uhrazené úroky, a že nemovitost musí sloužit k vašim bytovým účelům.

Obvyklé jsou také chyby ve využívání slevy na manžela/manželku – slevu smíte odečíst, jedině když příjmy vašeho zákonného partnera v roce 2017 nepřesáhly 68 tisíc. Lidé často tápou v tom, které příjmy se do uvedeného limitu počítají, typicky zaměňují peněžitou pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek. Výčet příjmů, které se zohledňují a které ne, najdete tady:

Na stejném místě objasňujeme i pravidla slevy na dítě, kde se zase chybuje (i fixluje) v tom, že se daňového zvýhodnění na jedno dítě dožadují oba rodiče naráz.

Nezapomeňte také k daňovému přiznání připojit všechny potřebné přílohy – ať už jde o potvrzení o zdanitelných příjmech od zaměstnavatele nebo doklady o tom, že máte nárok na uplatňované daňové odpočty a slevy.

Komu se vyplatí přiznat dobrovolně

Možná, že nemáte povinnost za rok 2017 daňové přiznání podávat, ale vyplatí se vám to udělat dobrovolně a získat tak část odvedené daně z příjmů zpátky. Pro koho je to výhodné, se dočtete tady: