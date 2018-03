Daně za rok 2017. Novinky ve výdajových paušálech a daňové evidenci

Vláda Andreje Babiše nemá důvěru Sněmovny, sebedůvěra jí ale nechybí. V únoru představila obrysy reformy daně z příjmů. Pokud všechno půjde, jak si kabinet nalajnoval, nový zákon o daních z příjmů by mohl platit už od příštího roku. Zaměstnanci i drobní podnikatelé by si většinou přilepšili. Těm by daně povětšinou trochu klesly. Zarmouceni by pak byli především ti, kteří mají příjmy z cenných papírů nebo z nemovitostí: