Daňová reforma vlády v demisi: změny pro zaměstnance i živnostníky

Změny daně z příjmů fyzických osob pro zaměstnance i živnostníky můžou být účinné už od ledna příštího roku. Promítly by se tedy do daňového přiznání podávaného v roce 2020. Veřejné rozpočty by po zavedení změn přišly podle odhadů ministerstva o 22,3 miliardy korun.

Připravované novinky přinášíme jednoduše a srozumitelně. Zatím jde ale pouze o návrh zákona, navíc z dílny vlády v demisi, čeká ho připomínkové řízení a projednávání v obou komorách Parlamentu (první dílčí úpravy už přineslo vládní mezirezortní řízení).

Zaměstnanci: konec superhrubé mzdy

Daň z příjmů fyzických osob dnes dělá patnáct procent. U zaměstnanců se daň počítá ze superhrubé mzdy, což je hrubá mzda navýšená o odvody na sociální pojištění a zdravotní pojištění, které za zaměstnance odvádí zaměstnavatel; vypočtená daň se ale odečítá ze mzdy hrubé.

Jak přesně se počítá superhrubá, hrubá a čistá mzda vysvětlujeme v nedávném článku – najdete v něm i kalkulačku, která si s počty hravě poradí za vás:

Podle plánů ministryně financí Aleny Schillerové by se měla superhrubá mzda úplně zrušit, daň by se zaměstnancům počítala z hrubé mzdy. Současně by se zvýšila sazba daně z dnešních patnácti procent na devatenáct. V součtu to má podle ministerstva znamenat, že zaměstnancům faktická daňová povinnost klesne přibližně o jedno procento z hrubé mzdy.

A další novinka: druhá sazba daně ve výši 23 procent (původně se mluvilo o 24 procentech), kterou by se danily příjmy nad limit 1,5 milionu za rok (tedy v přepočtu nad 125 tisíc korun měsíčně). Dnes lidé s vysoce nadprůměrnými příjmy platí takzvanou solidární daň – ta by měla po zavedení 23procentní sazby skončit.

O pravidlech solidární daně se víc dočtete tady.

Jak vás chtějí přesvědčit Rezort ilustruje dopady nových pravidel pro zaměstnance i živnostníky na modelových příkladech v infografice. Ilustrace se týkají jen mezd. Vyšší zdanění příjmů z pronájmu nebo výnosů cenných papírů se obrázku nedočkalo. Nechte se přesvědčovat Zdroj: Ministerstvo financí

Živnostníci: vyšší sazba, ale nižší základ daně

U osob samostatně výdělečně činných se daň počítá ze základu daně (tedy z příjmů ponížených o výdaje a nezdanitelné části základu daně).

Daňový balíček počítá s tím, že i jim sazba daně poskočí z patnácti na devatenáct procent a příjmy nad limit 1,5 milionu ročně se budou zdaňovat zvýšenou sazbou ve výši 23 procent (namísto dnešní solidární daně). Ministerstvo financí chce podnikatelům zvýšení sazeb kompenzovat tím, že si základ daně budou smět snížit o tři čtvrtiny odvodů na zdravotní pojištění a sociální pojištění (bez ohledu na to, zda využívají daňové paušály nebo daňovou evidenci). Ve výsledku by tak podle ministerstva měla většině živnostníků, kteří dnes platí nenulovou daň, celková odvodová zátěž klesnout – ze základu daně se kromě daně z příjmů vypočítává i výše odvodů na zdravotní a sociální pojištění.

Kdo si pohorší

Pokud máte příjmy z pronájmu a kapitálového majetku, například prodeje cenných papírů, daň se vám zvýší z patnácti na devatenáct procent bez náplasti.

Novinky by se neměly dotknout dohod o provedení práce s odměnou do deseti tisíc měsíčně a autorských honorářů za příspěvky do médií s odměnou do deseti tisíc měsíčně; patnáctiprocentní srážková daň má v těchto případech zůstat beze změn:

Také výnosy z vkladů (například na spořicích účtech, termínovaných vkladech nebo stavebním spoření) se mají nadále danit patnáctiprocentní srážkovou daní.