Je čas říct si o přeplatek. Co teď přinést do práce, aby vám vrátili daně

Oproti loňsku, kdy jsme poprvé mohli využít některé novinky a naopak některé daňové úlevy skončily, se prakticky nic nezměnilo. Úměrně růstu průměrné mzdy znovu stoupl limit pro uplatnění daňového bonusu na dítě.
Co je roční zúčtování daně?
Roční zúčtování daně je vlastně obdobou daňového přiznání, kdy za vás všechno vyřeší zaměstnavatel. Podmínkou je, že mu včas dáte potřebné podklady – typicky potvrzení z banky nebo penzijní společnosti. To je potřeba udělat do poloviny února – letos nejpozději v pondělí 16. února.
O roční zúčtování daní za předchozí kalendářní rok můžete požádat prostřednictvím vašeho posledního zaměstnavatele v loňském roce – většinou tedy toho současného, jestli jste mezitím nezměnili práci. Nejspíš s takovou nabídkou přijde přímo mzdová účtárna, pokud jste stále zaměstnanec.
Nehrozí, že byste jako zaměstnanec po takovém zúčtování za loňský rok museli daň doplácet. V horším případě se pro vás nic nezmění, ale v lepším případě dostanete zpátky část daní, které vám zaměstnavatel loni průběžně strhával.
Daňový přeplatek pak máte dostat nejpozději ve mzdě za březen, tedy vyplácené v průběhu dubna. Těšit se na něj můžete, když máte nárok na některou z daňových úlev, která se uplatňuje až zpětně za celý rok. Nebo když jste některou z průběžně čerpaných měsíčních slev nevyužili po všechny měsíce, kdy jste mohli. Za chvíli se podíváme na podrobný seznam.
Kdo může využít roční zúčtování daně?
O provedení ročního zúčtování daně můžete žádat, když jste v roce 2025 měli pouze příjmy ze zaměstnání (případné ostatní příjmy nepřesáhly 20 000 Kč za rok), a to:
- buď pouze od jednoho zaměstnavatele,
- nebo od více zaměstnavatelů, ale postupně za sebou (ne současně ve stejném měsíci).
Základem je, že jste podepsali „prohlášení poplatníka“ – takzvaný růžový formulář.
Naopak zaměstnavatel za vás daně nevyřídí, jestliže:
- jste měli i jiné příjmy vyšší než 20 000 Kč za rok – typicky z podnikání, pronájmu, prodeje akcií a další (do limitu se však nepočítají příjmy zdaněné srážkovou daní),
- jste měli příjmy od více zaměstnavatelů současně ve stejném měsíci (ne postupně za sebou), přičemž aspoň dva z nich odváděli zálohovou (ne srážkovou) daň,
- jste předčasně zrušili penzijní připojištění (doplňkové penzijní spoření) nebo životní pojištění, pokud jste v předchozích letech využili příslušnou daňovou výhodu,
- patříte mezi další, méně časté výjimky (příjmy i ze zahraničí, někteří cizinci...).
Když nemůžete využít roční zúčtování daně prostřednictvím zaměstnavatele, můžete o daňový přeplatek požádat v daňovém přiznání. V mnoha případech je podání přiznání přímo vaší povinností, jak podrobně píšeme v samostatném přehledu.
Jaké daňové odpočty a slevy můžete využít?
Na daních zaplatíte zbytečně víc peněz, když nevyužijete takzvané odpočty od základu daně neboli nezdanitelné části základu daně. Ty se totiž uplatňují vždycky za celý rok zpětně, takže dřív nebyla příležitost je využít. Co je ve hře?
Druhou skupinou pak jsou daňové slevy. Přinejmenším tu základní na poplatníka jste už čerpali průběžně v měsíční výplatě, možná i slevu na dítě. Opravdu jste je ale využili za všechny měsíce, kdy jste mohli? Základní slevu si totiž můžete odečíst i za měsíce, kdy jste nepracovali. A jedna sleva – na manžela či manželku – se dá uplatnit až zpětně za celý rok. Tady je seznam:
Podívejme se na ně podrobně.
Spoření na důchod
Až o 7200 korun ročně si můžete snížit daň, když máte penzijko se státním příspěvkem. Nezáleží na tom, jestli jde o staré fondy penzijního připojištění (říká se jim transformované), nebo nové fondy doplňkového penzijního spoření (takzvané účastnické).
Od základu daně vám však může mzdová účtárna odečíst jenom takové příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad limit 1700 korun, a to ze svého.
Vklady do 1700 korun v každém měsíci odečíst nelze, protože už jste na ně dostali jinou výhodu – přímou státní podporu. Neberte v úvahu ani případný příspěvek zaměstnavatele – za něj totiž využije daňovou výhodu on sám.
Nově funguje společný limit pro úroky, které si můžete každý rok odečíst od základu daně. Je to 48 tisíc ročně pro všechny státem podporované „produkty spoření na stáří“. Zatímco dříve se limit 24 tisíc počítal u každého z produktů (penzijko a životko) zvlášť, nedávno vznikla společná hranice 48 tisíc (pro penzijko, životko, DIP a pojištění dlouhodobé péče). Záleží na každém člověku, jak ji v praxi využije. Lidem, kteří neuplatní odpočty za jiné ze zmíněných produktů, se tak může odpočet příspěvků na penzijní spoření zdvojnásobit.
Potvrzení o zaplacených příspěvcích vám měla poslat penzijní společnost. Jestli jste ho v lednu nedostali, požádejte ji o to.
Dlouhodobý investiční produkt – DIP
Stejnou daňovou výhodu jako penzijko nově dostaly investice do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů, případně i konzervativní spoření na vkladových účtech – když si je založíte v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP).
Od základu daně si můžete odečíst peníze, které jste loni do DIPu vložili, a to až do limitu 48 tisíc korun za rok. Výsledná daň (pro většinu zaměstnanců 15 % ze základu) vám tak může klesnout až o 7200 korun ročně. DIP má společný limit s penzijkem, životkem a novým pojištěním dlouhodobé péče – záleží jen na vás, jak si ho rozdělíte mezi víc produktů, nebo jestli ho využijete třeba jen pro jediný.
Zmíněné maximum odpovídá situaci, kdy jste investovali v průměru čtyři tisíce měsíčně. Ale i kdybyste investovali jenom tisícovku měsíčně, tedy 12 tisíc ročně, může vám nově zůstat až 1800 korun ročně, které byste jinak museli odvést na daních.
Životní pojištění
Také životní pojištění vám může snížit snížit roční daň až o 7200 korun. I v tomhle případě musí jít o peníze, které jste zaplatili sami – ne příspěvky od zaměstnavatele.
Odpočet od základu daně lze využít jen na smlouvy, kterí obsahují spořicí složku nazývanou jako investiční, kapitálová či důchodová. Tedy ne pro samotné pojištění, které „pouze“ kryje rizika.
Pro smlouvy uzavřené do konce roku 2023 je podmínkou, že peníze vám podle smlouvy vyplatí nejdřív ve vašich šedesáti letech a zároveň ne dřív než po šedesáti měsících od sjednání smlouvy. Máte-li smlouvu sjednanou na „dožití“ (peníze vám vyplatí při dosažení určitého věku), musíte navíc splnit podmínku určité minimální pojistné částky. Ta činí 40 000 korun u smluv s pojistnou dobou od pěti do patnácti let nebo 70 000 korun u pojistné doby delší než patnáct let. Pro novější smlouvy (od roku 2024) jsou limity přísnější.
Pojištění dlouhodobé péče
Možnost daňových odpočtů se nedávno rozšířila o pojištění dlouhodobé péče. To má zajistit výplatu peněz v případě, že se v budoucnu kvůli zdravotnímu stavu stanete závislými na pomoci druhých.
Daňová úleva funguje podobně jako dosud u penzijního spoření a životního pojištění nebo jako nový DIP. Můžete si odečíst ročně až 48 tisíc korun ze základu daně z příjmů. Na samotné dani tak lze ušetřit až 7200 korun. Opět jde o společný limit pro všechny čtyři zmíněné produkty. Je na vás, jak si ho případně rozdělíte, když jich využíváte víc
Úroky z hypotéky nebo stavebního spoření
Teoreticky až o 45 tisíc korun za rok si můžete snížit daň, když splácíte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření – běžný i překlenovací. Zaplacené úroky (ne celkovou výši splátek) totiž lze odečíst od základu daně. Potvrzení, kolik jste loni zaplatili na úrocích, by vám měla automaticky – většinou už během ledna – poslat banka nebo stavební spořitelna.
Když splácíte víc úvěrů, mohou se zaplacené úroky sečíst, a to až do limitu 300 tisíc korun ročně, pokud jde o úvěry sjednané do konce roku 2020. Jestli jste spláceli jenom část roku, máte limit 25 tisíc korun za každý takový měsíc. Pro úvěry sjednané od roku 2021 klesl limit pro odpočet na polovinu, tedy maximálně 150 tisíc korun zaplacených na úrocích.
Podmínkou je použití úvěru na „bytové potřeby“, nikoliv jenom k rekreaci. Podrobnosti najdete v § 15 odst. 4 zákona o daních z příjmů.
Odečítat si úvěr může jenom ten, kdo je jeho „účastníkem“. Nestačí, když ho v praxi splácí. Rozhodující je osoba uvedená ve smlouvě – tedy i na potvrzení z banky nebo stavební spořitelny. Když splácí víc lidí, může si odpočet uplatnit buď jenom jeden, nebo každý rovným dílem.
Dary
Od základu daně si můžete odečíst hodnotu darů, které jste loni věnovali na zákonem uvedené účely. Vedle klasické charity sem patří třeba kultura, školství, ekologie nebo tělovýchova. Do účtárny přineste potvrzení o daru.
Podmínkou je, že celková hodnota těchto darů v předchozím roce dosáhla aspoň 1000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně.
Jestliže jde o společný dar manželů (ze společného jmění), může daňový odpočet uplatnit jenom jeden z nich, nebo každý poměrnou část. Limity se posuzují u každého z manželů zvlášť.
Cenu těchto darů si pak odečtete od základu daně, maximálně však do výše 30 procent tohoto základu. Standardní limit je sice 15 procent, v předchozích letech se však výjimečně zvýšil na 30 procent kvůli koronaviru a ruskému útoku na Ukrajinu. Vyšší limit zůstává i pro odpočet z příjmů za roky 2025 a 2026. V souvislosti s pomocí Ukrajině se zároveň rozšířil okruh uznatelných darů
Darování krve
Speciálním darem je bezplatné darování krve nebo jejích složek. Jako bezplatný se počítá i odběr, za který vám proplatili případné cestovní náklady.
Za každé darování krve si můžete snížit daňový základ o 3000 korun. Dárci kostní dřeně si mohou odečíst 20 000 korun, stejnou částkou se oceňuje i darování orgánu od žijícího dárce.
Počet odpočtů je sice neomezený, nesmíte ale přesáhnout 30 procent (původního) základu daně – jde totiž o jednu z forem daru a počítá se tedy do celkového limitu.
Základní daňová sleva na poplatníka
Každý, kdo měl v roce 2025 nějaké zdanitelné příjmy, může využít základní slevu na poplatníka. A to v plné výši 30 840 korun za rok.
Nezáleží tedy na tom, že jste měli příjmy jenom v některých měsících. Vždycky si můžete odečíst celou roční slevu – ovšem maximálně do výše daně, kterou byste původně měli zaplatit. Nelze tedy jít „do minusu“.
Zaměstnancům odečítal základní slevu na poplatníka – loni v poměrné výši 2570 korun měsíčně – přímo zaměstnavatel. O tuhle částku jste tedy každý měsíc dostávali vyšší čistou mzdu.
Zbystřete hlavně v případě, že jste byli zaměstnáni jenom část roku. Sleva vám totiž může snížit roční daň i za měsíce, kdy z jakéhokoliv důvodu nepracovali – ať už třeba kvůli mateřské dovolené, nebo kvůli hledání jiného zaměstnání.
Částky ani pravidla se oproti předchozímu roku nezměnily.
Sleva na vyživovanou manželku či manžela
Až o 24 840 korun si můžete snížit daně, pokud vyživujete manželku či manžela. Tedy v situaci, kdy vyděláváte, zatímco váš partner ne – protože je na rodičovské, případně z jiného důvodu loni neměl práci s výraznějšími příjmy.
Manžel či manželka s vyššími příjmy si může odečíst z vypočtené daně nejenom 30 840 korun ročně sám za sebe jako základní slevu na poplatníka, ale při splnění podmínek také až 24 840 korun za vyživovaného partnera – v praxi jde častěji o manželku.
Počínaje příjmy za rok 2024 se však daňová sleva na vyživovaného manžela či manželku omezila jen na domácnosti, které v předchozím roce pečovaly o dítě do tří let věku. Kvůli zpřísnění ji tak nemohou využít ani lidé, kteří pečovali o dospělého příbuzného. Pro příjmy za rok 2025 zůstávají pravidla stejná jako před rokem.
Aby si jeden z manželů mohl slevu odečíst, nesmí vlastní příjmy druhého manžela – na kterého si uplatňuje slevu – za rok přesáhnout 68 tisíc korun. Do limitu se počítají hlavně všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či takzvaných dohod, dále peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti. Naopak se do nich nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě. Tyto podmínky se nezměnily.
Tuhle slevu můžete využít za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali dvě podmínky: Jednak manželství, jednak žití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do jeho třetích narozenin. Jestliže jste měli svatbu třeba 12. července 2025, můžete slevu uplatnit jenom za srpen až prosinec. Za každý takový měsíc vám zaměstnavatel může odečíst z daní 2070 korun měsíčně.
Dvojnásobnou slevu lze uplatnit, pokud má manžel(ka) průkaz ZTP/P, tedy zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce.
Sleva na dítě
Na první dítě v rodině si můžete odečíst 15 204 Kč za rok (1267 Kč za měsíc), na druhé dítě 22 320 Kč za rok (1860 Kč za měsíc), za třetí a každé další pak dokonce 27 840 Kč za rok (2320 Kč za měsíc). U postiženého dítěte s průkazem ZTP/P se částky zvyšují na dvojnásobek.
Tahle sleva se oficiálně jmenuje daňové zvýhodnění na vyživované dítě. Hlavní podmínkou tedy je, že jde o takzvané vyživované dítě, žijící s vámi ve společné domácnosti. Dočasný pobyt dítěte mimo domácnost – například cestování po světě – vás ale o slevu nepřipraví.
Slevu můžete využít jenom za kalendářní měsíce, na jejichž začátku splňujete obě podmínky, tedy vyživování i společnou domácnost. Bez omezení můžete slevu uplatnit i za měsíc, kdy se dítě narodilo. Takže třeba při porodu na konci července si můžete z daní odečíst šest dvanáctin roční slevy (za červenec až prosinec).
Za vyživované se považuje hlavně dítě, které je nezletilé – tedy do dovršení 18 let věku. Hranici se posouvá až do dovršení 26 let, jestliže se dítě „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo když nemůže studovat či pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.
Jestliže dítě v jedné domácnosti vyživuje víc lidí (typicky matka i otec), může daňové zvýhodnění na stejné dítě uplatnit v tomtéž kalendářním měsíci nebo roce jenom jeden z nich.
Částky ani pravidla se oproti předchozímu roku nezměnily.
Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku a podobně) můžete odečíst jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u slevy na dítě můžete jít i do minusu a využít daňový bonus.
Daňový bonus
Když vám slevu na dítě odečtou z daně, která vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Nárok na daňové zvýhodnění je tedy vyšší než původně vypočtená daňová povinnost.
Díky bonusu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete.
Daňový bonus může zpětně uplatnit jen ten, kdo si za rok 2025 vydělal aspoň 124 800 Kč (šestinásobek minimální mzdy). Jestli vám ho zaměstnavatel vyplácel za jednotlivé měsíce, musela vaše hrubá mzda dosahovat aspoň poloviny minimální mzdy. Tyto částky se pravidelně zvyšují podle toho, jak roste minimální mzda.
Sleva pro zdravotně postižené
Lidé pobírající invalidní důchod 3. stupně si mohou odečíst z daní 5040 korun ročně, u invalidity 1. a 2. stupně to je 2520 korun ročně.
Držitelé průkazu ZTP/P si můžou snížit daň o 16 140 korun ročně. Nevylučuje se to přitom se slevou pro invalidní důchodce – obě se tedy sčítají.
Za každý kalendářní měsíc, kdy zdravotně postižený splňuje příslušnou podmínku, si může odečíst jednu dvanáctinu roční částky. Kromě toho má nárok i na základní slevu na poplatníka (až 30 840 korun ročně), případně i na další slevy.
Částky ani pravidla se oproti předchozímu roku nezměnily.
Které daňové výhody už nevyužijete?
- Sleva na studenta. Speciální daňová sleva na studenta – až 4020 korun ročně – už skončila. Naposledy ji bylo možné odečíst z příjmů za rok 2023. Pracující studenti si ale samozřejmě dál mohou odečíst z daní ostatní úlevy, především základní slevu na poplatníka. Ta dělá 30 840 korun za rok a lze ji využít v plné výši bez ohledu na to, jestli práce trvala celý rok, nebo třeba jen malou část roku.
- Školkovné. Slevu za umístění dítěte („školkovné“) si bylo možné naposledy odečíst z daní (příjmů) za rok 2023. Od roku 2024 tato sleva skončila, takže teď už ji nevyužijete. Nová vláda slibuje, že ji opět zavede, pro příjmy za rok 2025 to ale nestihne.
- Členské příspěvky odborům. Ani příspěvky, které jste v předchozím roce zaplatili odborové organizaci, si už z daňového základu neodečtete. Tuto úlevu bylo možné naposledy využít pro příjmy za rok 2023.
- Zvyšování kvalifikace. Skončila také možnost snížit si daňový základ, jestliže jste absolvovali „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“. V praxi šlo hlavně o zvyšování profesní kvalifikace, pokud ho neplatil zaměstnavatel. I tuto úlevu bylo možné naposledy využít pro příjmy za rok 2023.
