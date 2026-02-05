Peníze.cz
Prodali jste kryptoměny? Jak se počítá časový test pro daňové osvobození

Nikola Žítková | rubrika: Co se děje | 5. 2. 2026
V daňovém přiznání za rok 2025 můžete poprvé využít osvobození pro příjmy z prodeje kryptoměn. Jak funguje takzvaný hodnotový a časový test? Kdy u kryptoaktiv vzniká zdanitelný příjem? A jak si poradit s tím, že nová pravidla nebyla účinná hned od začátku roku?
Zdroj: Pleska / Midjourney

Pro řadu lidí je kryptoměna investice, pro někoho ale i běžný platební nástroj. A to je daňový paradox: můžete mít pocit, že jste nic nevydělali, protože jste si jen směnili bitcoin za jinou kryptoměnu – jenže z pohledu daní jste udělali převod, který má daňové dopady.

Od 15. února 2025 se pravidla pro zdanění kryptoměn změnila. U daně z příjmů lze u kryptoměn nově využít podobná osvobození jako u akcií a dalších cenných papírů –  mimo jiné takzvaný časový test v délce tří let.

Kdy u kryptoaktiv vzniká zdanitelný příjem?

Než se pustíme do počítání tří let, je důležité si ujasnit, kdy vůbec vzniká příjem z převodu.

V kryptu totiž často vzniká daňový moment i tam, kde to člověk subjektivně nevnímá jako prodej. Příjem z prodeje kryptoaktiv vzniká nejen v případě prodeje kryptoměny za fiat měnu (koruny, eura a podobně), ale třeba i když si směníte kryptoměnu za jinou kryptoměnu.

Stejně tak v momentě, pokud kryptoměnou zaplatíte za nějaké zboží či službu. Tedy například, když si koupíte kafe a zaplatíte za něj kryptoměnou.

Hodnotový test: do 100 000 Kč ročně

Pokud úhrn příjmů z úplatných převodů kryptoaktiv ve zdaňovacím období nepřesáhne 100 000 Kč, příjmy jsou osvobozené a v takovém případě se neuvádí do daňového přiznání.

Dejte si však pozor na častý omyl: do limitu 100 000 Kč se počítají příjmy, ne pouze zisk. Neptáte se tedy, kolik jste vydělali, ale za kolik jste prodali (nebo směnili či někde zaplatili).

O autorce

Nikola Žítková je daňová specialistka ve společnosti NeoTax a mimo jiné se věnuje i srozumitelnému vysvětlování daňových témat. NeoTax mimo jiné provozuje aplikaci OnlinePřiznání.cz pro zpracování daňového přiznání.

Prakticky to znamená, že když prodáte krypto za 90 000 Kč, jste stále pod limitem, i kdyby váš zisk byl vysoký. Jakmile ale během roku uděláte další převod a součet příjmů z převodů krypta přesáhne 100 000 Kč, hodnotový test už vám na celý objem automaticky nepomůže a musíte řešit zdanění standardně – pokud nesplníte časový test.

Časový test: více než tři roky

Co když jste limit 100 000 korun přesáhli? Druhou cestou k daňovému osvobození je časový test.

Pokud jste konkrétní kryptoaktivum drželi déle než tři roky, může být příjem z jeho úplatného převodu osvobozen – počítá se u konkrétního nabytí.

Osvobození však lze za rok 2025 využít pouze do limitu 40 milionů korun. Ten se vztahuje i na příjmy z prodejů, které by jinak byly osvobozené díky časovým testům u cenných papírů a obchodních podílů.

Pro příjmy za rok 2026 se pravidla opět změnila. Limit 40 milionů platí už jen pro kryptoaktiva – ne pro cenné papíry a prodeje obchodních podílů.

Od kdy lze oba testy využít?

Novela, která možnost osvobození rozšířila i na kryptoměny, je účinná od 15. února 2025.

U časového testu je to jednoduché. Pokud jste prodali kryptoměny po polovině února, můžete posuzovat splnění tříletého období. Například kryptoměny, které jste koupili v roce 2020 a prodali je v březnu 2025, jste drželi déle než tři roky a příjem tedy bude osvobozen (do zmíněného stropu 40 milionů korun).

Ale jak je to v případě limitu 100 000 Kč, který zákon formuluje „za zdaňovací období“? U fyzické osoby je zdaňovací období typicky kalendářní rok – jenže účinnost nastala až 15. února.

Existují tedy dva přístupy. Prvním je počítat limit za celý rok. Diskutuje se i druhý výklad: počítat jen převody od účinnosti. Toto téma se dostalo i na jednání Komory daňových poradců a Finanční správy, ale stále nevzniklo sjednocené závazné stanovisko.

Pokud jste tedy v roce 2025 měli transakce s kryptoaktivy už v lednu (typicky prodej, směna nebo platba kryptem) a celkově se za rok pohybujete do 100 000 Kč příjmů z těchto převodů, může být výsledek v praxi rozdílný podle toho, jaký výklad se zvolí.

Podle jednoho výkladu je příjem do poloviny února osvobozen, podle druhého je zdanitelný. Pro jistotu se můžete obrátit na konkrétního daňového poradce a ověřit si, jaký výklad v této situaci používá on.

Ověřeno!

Ilustrační obrázek

Nikola Žítková

Daňová specialistka účetní a daňové společnosti NeoTax, která mimo jiné provozuje aplikaci pro zpracování daňového přiznání pod značkou OnlinePřiznání.cz. Další články autora.

V diskuzi je celkem 0 komentářů

