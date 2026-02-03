Z dividend vám mizí zbytečně moc peněz. Poradíme, jak získat daň zpátky

Dividenda je podíl na zisku, který společnost vyplácí akcionářům. Z pohledu daní je důležité, že většina států zdaňuje dividendy už u zdroje – tedy ještě předtím, než peníze dorazí investorovi na účet. Broker mu proto často připíše už jen čistou částku po srážce.
Pro českého daňového rezidenta pak vznikají dvě otázky, které je dobré od sebe striktně oddělit: Jak dividendy správně zdanit v Česku? A zda a jak lze získat zpátky část daně sražené v zahraničí, pokud byla sražena příliš?
Typický scénář vypadá tak, že zahraniční firma vyplatí dividendu, broker vám ji připíše už po srážce a na výpisu vidíte dvě čísla: brutto dividendu a částku daně sraženou u zdroje.
Jako český daňový rezident však daníte celosvětové příjmy, takže zahraniční dividendu musíte uvést i do českého daňového přiznání. Naopak dividendy vyplacené z Česka, u kterých byla daň sražena v tuzemsku, se do daňového přiznání neuvádí, protože už došlo ke konečnému zdanění srážkou.
V českém daňovém přiznání se zahraniční dividendy řeší jako příjem z kapitálového majetku. Do přiznání se uvádějí v hrubé výši, tedy před zahraniční srážkou.
Česká republika zároveň umí zabránit dvojímu zdanění tím, že dovolí započíst daň zaplacenou v zahraničí proti české dani. Ale jen do limitu, který plyne ze smlouvy o zamezení dvojího zdanění.
Pokud vám v cizině srazí víc, než dovoluje mezinárodní smlouva, tak si v Česku daň sraženou navíc nezapočtete celou, protože zápočet se zastaví na smluvním limitu. České přiznání tedy vyřeší to, abyste nedanili tutéž dividendu dvakrát do výše smlouvy, ale nevyřeší za vás situaci, kdy vám v zahraničí sebrali víc, než měli.
A právě tady přichází ke slovu otázka vratky srážkové daně z dividend. Vratka znamená, že nežádáte český finanční úřad, ale žádáte stát, kde byla dividenda vyplacena, aby vám vrátil rozdíl mezi tím, co skutečně srazil, a tím, co směl srazit podle smlouvy.
Budete potřebovat doložit daňové rezidentství v ČR (daňový domicil) a zároveň důkaz o tom, jaká dividenda vám byla vyplacena a kolik daně bylo skutečně sraženo, což typicky dodává broker nebo depozitář ve formě výpisu či potvrzení.
Typickou zemí, kde se vratky řeší často, je Rakousko. Tamní společnost nebo depozitář totiž standardně srazí z dividend vyšší daň, než kolik dovoluje smlouva mezi Českem a Rakouskem. Rakouské vnitrostátní zdanění dividend fyzickým osobám běžně pracuje se srážkou 27,5 %, zatímco smlouva umožňuje u dividend srazit maximálně 10 % z hrubé částky dividend, pokud jste rezidentem ČR.
Z českého pohledu to znamená, že v českém přiznání si sice můžete započíst daň sraženou v Rakousku, ale jen do výše, kterou dovoluje smlouva, tedy do 10 %.
Ukážeme si to na číslech. Představte si hrubou dividendu 10 000 Kč, ze které Rakousko srazí 27,5 %, což je 2750 Kč. V Česku se vám tato dividenda zdaní 15 %, takže česká daň vychází 1500 Kč, ale k zápočtu uznáte jen 10 % z hrubé dividendy, tedy 1000 Kč, a v Česku pak ještě doplácíte rozdíl 500 Kč. Zbylých navíc sražených 17,5 % už české přiznání nevrátí a je tedy potřeba o ně požádat přímo v Rakousku.
Lepší příklad z pohledu českého investora vidíme u USA. Americké dividendy jsou pro zahraniční investory standardně zatíženy srážkou 30 %. Jakmile ale u brokera vyplníte formulář W-8BEN a tím doložíte svůj daňový domicil, broker bude uplatňovat sazbu 15 % dle smlouvy. A protože v Česku se zahraniční dividendy daní sazbou 15 % a zároveň si proti české dani započtete daň sraženou v zahraničí do smluvního limitu, vyjde u řady běžných investorů výsledkem to, že v Česku už nic nedoplácejí a současně nemají o co žádat zpátky v USA.
Pokud vám u zahraničních dividend dlouhodobě leží větší částky sražené nad rámec smlouvy, buď tomu věnujte čas a projděte si postup pro konkrétní stát, nebo si na to zaplaťte daňového poradce, který řeší podobné případy.
Důležité je i to, že podmínky se liší země od země nejen v tom, jaké formuláře chtějí, ale hlavně v tom, jak dlouho máte na podání žádosti. Bývá to okolo tří až pěti let zpětně. Má tedy smysl projít si i historické výpisy a zjistit, jestli vám někde nezůstala zapomenutá daň k vrácení.
Nikola Žítková
Provozní ředitelka účetní a daňové společnosti Neotax, která mimo jiné provozuje aplikaci pro zpracování daňového přiznání pod značkou OnlinePřiznání.cz. Další články autora.
