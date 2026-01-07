Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn od ledna 2026
29. 12. 2025 | Petr Kučera
Projděte si, jaké novinky mohou ovlivnit vaše osobní finance na začátku roku.
Paušální daň v „základním“, tedy nejnižším pásmu stoupne na 9984 koruny měsíčně. Během roku se pak pravděpodobně sníží. Zatím ale platí, že živnostníci a další OSVČ, které tuto daň platí nebo platit začnou, v nejnižším pásmu odvedou každý měsíc o 1268 korun za měsíc víc než loni. Pokud by k poklesu nakonec nedošlo, bylo by to o 15 216 korun víc než v roce 2025.
Paušální daň pro poplatníky, kteří spadají do některého ze dvou vyšších pásem, zůstane beze změny.
Pokud jste v režimu paušální daně byli už v roce 2025 a chcete v něm zůstat, není třeba nic hlásit. Pokračujete automaticky, jenom v nejnižším pásmu od ledna zvýšíte měsíční platbu. Samozřejmě pokud dál splňujete podmínky pro paušální režim, respektive pro pásmo, které jste loni zvolili.
Kdo paušální daň využíval, ale pro další rok se z ní chce odhlásit, musí to finančnímu úřadu oznámit nejpozději do 10. ledna. V roce 2026 ale 10. leden připadá na sobotu, proto se termín posouvá na 12. ledna 2026.
Stejně to platí pro ty, kteří paušální daň zatím nevyužívali, ale v letošním roce by chtěli: přihlásit se k paušální dani musí obecně do 10. ledna, letos ale mají dva dny navíc a přihlásit se můžou do pondělka 12. ledna. To samozřejmě neplatí pro ty, kteří teprve začnou podnikat nebo měli samostatně výdělečnou činnost přerušenu – k paušální dani se můžou přihlásit zároveň s oznámením o zahájení či obnovení činnosti kdykoli během roku.
„Oznámení o vstupu do paušálního režimu“ je potřeba poslat finančnímu úřadu přes datovou schránku nebo jinou autorizovanou elektronickou formou (například přes portál Moje daně s využitím bankovní identity). Pouze OSVČ, které nemají zřízenou datovou schránku ze zákona, nebo OSVČ, které začínají podnikat nově, můžou oznámení poslat i poštou nebo na finanční úřad donést.
České správě sociálního zabezpečení ani zdravotní pojišťovně nemusíte nic hlásit, informaci o přechodu na paušální daň jim předá finanční správa.
Pokud OSVČ loni platila paušální daň, ale skutečná výše jejích příjmů nakonec neodpovídala zvolenému pásmu, musí do 12. ledna nahlásit jinou výši paušální daně za rok 2025.
Paušální daň (přesně: záloha na paušální daň) se platí měsíčně. Splatná je nejpozději do 20. dne příslušného kalendářního měsíce. Za leden 2026 by ji tedy finanční úřad měl mít na účtu do úterý 20. ledna 2026.
Čísla účtů finančních úřadů pro jednotlivé kraje najdete na konci článku.
Paušální daň v sobě zahrnuje tři daně, které ostatní živnostníci odvádějí na tři různá místa: daň z příjmů, sociální pojištění a zdravotní pojištění. Zatímco ostatní platí povinná pojištění zálohově: posílají tedy každý měsíc na Českou správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu zálohy na pojistné na sociální a zdravotní pojištění, které se pak jednou za rok po podání přehledů o příjmech a výdajích vyúčtují, platby v paušální dani jsou konečné. Leda by se podnikatel nevešel se svými příjmy do zvoleného pásma.
Konkrétně první pásmo paušální daně zahrnuje daň z příjmů 100 korun, pojistné na zdravotní pojištění (ve výši minimální zálohy na zdravotní pojištění; v roce 2026 tedy 3306 korun) a pojistné na důchodové pojištění (ve výši odpovídající minimální záloze na sociální pojištění navýšené o 15 procent; v roce 2026 tedy 6578 korun). Celková měsíční platba ve výši 9984 koruny měsíčně znamená celkovou roční paušální daň 119 808 korun.
Druhé a třetí pásmo paušální daně zůstávají v roce 2026 stejné jako v roce 2025, odvody se tedy nezvyšují.
|Měsíční výše paušální daně za rok 2026
|První pásmo
|Druhé pásmo
|Třetí pásmo
|Daň z příjmů
|100 Kč
|4963 Kč
|9320 Kč
|Důchodové pojištění
|6578 Kč
|8191 Kč
|12 527 Kč
|Zdravotní pojištění
|3306 Kč
|3591 Kč
|5292 Kč
|Celková paušální částka
|9984 Kč
|16 745 Kč
|27 139 Kč
|Roční výše paušální daně za rok 2026
|První pásmo
|Druhé pásmo
|Třetí pásmo
|Daň z příjmů
|1200 Kč
|59 556 Kč
|111 840 Kč
|Důchodové poj.
|78 936 Kč
|98 292 Kč
|150 324 Kč
|Zdravotní poj.
|39 672 Kč
|43 092 Kč
|63 504 Kč
|Celková paušální částka
|119 808 Kč
|200 940 Kč
|325 668 Kč
Nová vládní koalice poslala do sněmovny návrh novely zákona, která – pokud bude zákon přijat – sníží v průběhu roku minimální zálohy na sociální pojištění. Z nich se částečně vypočítává i paušální daň v nejnižším pásmu, takže i měsíční platba paušální daně v prvním pásmu by se měla snížit.
Kdy ke schválení zákona dojde, nelze dost dobře odhadovat. Ale svým způsobem je to jedno. Pokud k němu totiž dojde, mají se zálohy snížit zpětně od začátku roku.
U záloh, které na sociální pojistné platí OSVČ a podnikatelé, kteří nejsou v paušálním režimu, návrh zákona říká, že na rozdíl mezi zaplacenými a zpětně sníženými zálohami se bude pohlížet jako na přeplatek, o který půjde o správy sociálního zabezpečení zažádat. O mechanismu, jakým se ke svému přeplatku případně dostanou plátci v paušálním režimu, ale zatím novela neříká nic.
Z celkové měsíční částky paušální daně v prvním pásmu jde v roce 2026 na sociální pojištění 6578 korun. Pokud bude novela schválená, na sociální pojištění by mělo jít 5756 korun měsíčně, takže by měsíční částka paušální daně v prvním pásmu byla nižší o 822 korun. Celkem za rok by podnikatel v tomto pásmu paušální daně měl mít pro sebe navíc 9864 koruny.
Režim paušální daně je jedním ze způsobů úhrady daně z příjmů a povinných pojištění, tedy zdravotního pojištění a sociálního (důchodového) pojištění. Důvodem pro její zavedení mělo být hlavně zjednodušení podnikání: podnikatel v režimu paušální daně jednak v jediné platbě odvádí peníze třem institucím najednou, jednak se ho netýká podávání daňového přiznání a přehledů o příjmech a výdajích pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu.
Paušální daň byla zavedena od roku 2021 jako alternativa ke klasické daňové evidenci (OSVČ daní příjmy po odpočtu skutečných výdajů na jejich dosažení) nebo k takzvaným výdajovým paušálům (místo skutečných výdajů si OSVČ odečítá určité procento příjmů).
Mezi nevýhody paušální daně patří hlavně to, že:
OSVČ, která chce platit paušální daň, nesmí mít v uplynulém roce příjem přes dva miliony korun, v některých případech přes jeden a půl milionu. To mimo jiné znamená, že nesmí být povinným plátcem daně z přidané hodnoty (DPH). Do limitu se nepočítají příjmy osvobozené od daně nebo daněné srážkovou daní.
Nesmí také mít příjmy ze zaměstnání s výjimkou příjmů daněných srážkou.
Případné další příjmy nesmí v součtu přesáhnout 50 000 korun za rok.
Paušální daň nemohou využít společníci veřejné obchodní společnosti nebo komplementáři komanditní společnosti.
Další podmínkou je, že nesmíte být v insolvenčním řízení.
Paušální daň má tři pásma. Jejich rozdělení a limity pro rok 2026 zůstávají stejné jako loni.
Kromě výše ročního příjmu je pro zařazení do jednoho ze tří pásem důležitá i výše výdajových paušálů, které by podnikatel na své příjmy mohli uplatňovat (i když je třeba nevyužívá): tedy 80 % pro řemeslné živnosti, 80 % pro zemědělskou výrobu, lesní a vodní hospodářství, 60 % pro ostatní živnosti, 40 % pro svobodná povolání, příjmy z autorských práv, podnikání podle zvláštních předpisů, 30 % pro příjmy z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku.
První pásmo paušální daně mohou využít OSVČ:
Druhé pásmo paušální daně mohou využít OSVČ:
Třetí pásmo paušální daně mohou využít OSVČ
Dobrovolně se můžete přihlásit i do vyššího pásma, přestože by vám stačilo nižší.
Pro možnost využívat paušální daň se posuzují příjmy za předchozí kalendářní rok.
Když po skončení aktuálního zdaňovacího období zjistíte, že vaše příjmy jsou vyšší, než odpovídají zvolenému pásmu, musíte doplatit daň i pojistné.
Když naopak zjistíte, že vaše příjmy odpovídají nižšímu pásmu, máte nárok na vrácení části daně i části pojistného.
Platit daň a odvody celkovou paušální částkou v prvním pásmu může být výhodné hlavně pro podnikatele, kteří by v daňovém přiznání stejně využili jen málo daňových úlev (typicky neuplatňují slevu na dítě), mají roční příjmy přibližně do 700 tisíc korun a současně mají nižší skutečné náklady. Někteří výrazněji ocení i čas, který ušetří za administrativu nebo dokonce za účetního.
Paušální daň se na druhou stranu zřejmě nevyplatí lidem, kteří využívají více daňových odpočtů a slev, především pak slevu na děti včetně bonusu.
Zálohy na paušální daň se platí na účet místně příslušného finančního úřadu podle sídla podnikání. Zálohy jsou splatné vždy do 20. dne v měsíci, je ale možné jich zaplatit víc najednou, případně zaplatit dopředu i na celý rok.
Finanční úřad
sídlo
číslo účtu pro platbu paušální daně
pro hlavní město Prahu
Praha
2866-77628031/0710
pro Středočeský kraj
Praha
2866-77628111/0710
pro Jihočeský kraj
České Budějovice
2866-286677627231/0710
pro Plzeňský kraj
Plzeň
2866-77627311/0710
pro Karlovarský kraj
Karlovy Vary
2866-77629341/0710
pro Ústecký kraj
Ústí nad Labem
2866-77621411/0710
pro Liberecký kraj
Liberec
2866-77628461/0710
pro Královéhradecký kraj
Hradec Králové
2866-77626511/0710
pro Pardubický kraj
Pardubice
2866-77622561/0710
pro Kraj Vysočina
Jihlava
2866-67626681/0710
pro Jihomoravský kraj
Brno
2866-77628621/0710
pro Olomoucký kraj
Olomouc
2866-47623811/0710
pro Moravskoslezský kraj
Ostrava
2866-77621761/0710
pro Zlínský kraj
Zlín
2866-47620661/0710
Specializovaný finanční úřad
Praha
2866-77620021/0710
Důležité otázky a odpovědi (FAQ)
Jednoduše řečeno: paušální výdaje vám zjednoduší výpočet daně při podání daňového přiznání, paušální daň vám zjednoduší život: nic počítat nemusíte, nic nepřiznáváte, daň je předem známá. Při výpočtu daně z příjmů fyzických osob se normálně vychází z příjmů snížených o výdaje, které podnikatel na jejich dosažením měl. Výdaje se buď evidují (v daňové evidenci nebo účetnictví), nebo lze využít takzvaný výdajový paušál – tedy odečíst si místo skutečných výdajů určité procento příjmů.
Podnikatel v paušálním režimu daňové přiznání standardně nepodává. Povinnost vzniká tehdy, pokud přestane splňovat podmínky paušálního režimu (například překročí roční limit příjmů), nebo pokud má jiné zdanitelné příjmy přesahující 50 000 Kč za rok (typicky příjmy z pronájmu nebo z prodeje cenných papírů), které s paušálním režimem nelze kombinovat.
Pokud podnikatel nesplňuje podmínky pro paušální režim, například že překročí limit ročních příjmů, musí to nahlásti do 15 dnů ode dne, kdy se to stalo, nebo ode dne, kdy to zjistil, kdy ji zjistil, nahlásti finanční správě. Za daný kalendářní rok následně podá klasické daňové přiznání i přehledy pro sociální správu a zdravotní pojišťovnu. Zaplacené paušální zálohy se započtou a daň i pojistné se dopočítají podle skutečných příjmů a výdajů.
