Finanční správa si posvítila na zdanění výher. Dává šanci k nápravě

17. 12. 2025


Finanční správa osloví lidi, kteří podle dostupných údajů v roce 2022 a 2023 měli uvést výhry z hazardních her v daňovém přiznání, ale neuvedli je. 

Ve zmíněných letech musel platit daň z výher – například z kurzových sázek, Sportky, pokeru nebo rulety – jenom ten, kdo vyhrál víc než milion korun. Počínaje příjmy za rok 2024 pak strop pro daňové osvobození prudce klesl: na pouhých 50 tisíc korun.

„Osobní dopis s upozorněním obdrží celkem 93 poplatníků, u nichž dostupné údaje nasvědčují tomu, že v roce 2022 a 2023 dosáhli čisté výhry z hazardních her přesahující jeden milion korun – částku, která překročila hranici zákonného limitu pro osvobození od daně z příjmů,“ říká mluvčí Generálního finančního ředitelství Patrik Madle.

Za čistou výhru se podle zákona o daních z příjmů považuje rozdíl mezi celkovými výhrami a celkovými vklady v daném roce. Pokud tato čistá výhra přesáhne částku, která je ze zákona osvobozena od daně, vzniká povinnost podat daňové přiznání a tuto výhru zdanit, připomíná finanční správa.

„Hranice pro osvobození se posuzuje za každý druh hazardní hry samostatně. Čisté výhry a ztráty se tedy v případě, že hráč využil pro hraní stejného druhu hry vícero provozovatelů, sčítají. Pokud naopak hrál během roku více druhů her, čisté výhry a ztráty z různých druhů her se nesčítají ani nekompenzují,“ upřesňuje mluvčí.

U loterií – jako jsou třeba Sportka, Eurojackpot, ale i stírací losy – je to pro výherce jednodušší. Srážkovou daň ve výši 15 procent z výhry odvádí přímo provozovatel loterie, typicky společnost Sazka. Výherce dostává už částku po zdanění. Nemusí ji pak uvádět v daňovém přiznání nebo podávat přiznání jen kvůli tomu.

O aktuálních pravidlech pro zdanění výher jsme psali podrobně: Nezapomněli jste přiznat výhry? Pozor na přísnější limit

Akce je součástí projektu Daňové echo, který upozorňuje na pravděpodobné nesrovnalosti v daňových přiznáních. Lidé díky němu mohou chyby bez sankcí napravit a vyhnout se klasické daňové kontrole.

První a třetí fáze projektu se zaměřila na chyby ohledně předčasného ukončení penzijního spoření, druhá fáze upozorňovala na nesprávné uplatnění slevy na manžela či manželku.

Finanční správa zatím vyhodnotila první dvě fáze:

  • Daňové echo I – chyby u penzijního spoření za rok 2022: 575 oslovených poplatníků, 357 podaných dodatečných přiznání (úspěšnost 62 %), dobrovolně přiznáno 3,5 mil. Kč
  • Daňové echo II – nesprávné uplatnění slevy na manžela/manželku: 3 432 oslovených poplatníků, 2 580 podaných dodatečných přiznání (úspěšnost 74 %), dobrovolně přiznáno 48,8 mil. Kč

V diskuzi je celkem 0 komentářů

