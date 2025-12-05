Peníze.cz
Rostou limity pro bonus na dítě, zdanění důchodu i osoby bez zdanitelných příjmů

Petr Kučera | rubrika: Co se děje | 5. 12. 2025
Zvýšení minimální mzdy má vedle samotných výdělků přímý dopad i na některé další limity. Které se od ledna 2026 změní a jak?
Minimální mzda od začátku roku 2026 stoupne na 22 400 Kč hrubého měsíčně, v hodinovém vyjádření jde o 134,40 Kč. Co to znamená pro odměnu za práci, jsme popsali v samostatném textu.

Dnes se zaměříme na některé další limity, které se od státem stanovené minimální mzdy odvíjejí:

Daňový bonus u slevy na dítě

Zatímco běžné slevy (na poplatníka, manželku...) můžete odečíst od daně jenom do výše vypočtené daňové povinnosti, u takzvaného zvýhodnění na vyživované dítě lze využít i daňový bonus.

Jde o situaci, když se po odečtení slevy dostanete „do minusu“ – nárok na daňové zvýhodnění je vyšší než původně vypočtená daňová povinnost. Vzniklý rozdíl se stává bonusem. Díky němu nejenže nezaplatíte žádné daně, ale ještě od státu něco získáte.

Daňový bonus může uplatnit jenom ten, kdo vydělá šestinásobek měsíční minimální mzdy – u příjmů za rok 2026 tedy spodní hranice stoupne na 134 400 Kč, zatímco pro příjmy za rok 2025 byla 124 800 Kč.

Výplata bonusu už není zastropovaná, skončil předchozí limit 60 300 korun.

Přivýdělek uchazeče o zaměstnání

Uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci úřadu práce, si může legálně vydělat maximálně polovinu minimální mzdy. Limit pro takzvané nekolidující zaměstnání tedy pro rok 2026 stoupne na 11 200 Kč měsíčně (v roce 2025 dosahoval 10 400 Kč).

Podmínkou pro takový přivýdělek zůstává, že uchazeč nepobírá podporu v nezaměstnanosti – současně s ní si totiž nelze legálně vydělat ani korunu. Nekolidující zaměstnání proto většinou přichází ke slovu až po vyčerpání podpory.

Proč by měl pracující člověk dál zůstávat v oficiální evidenci uchazečů? Pomineme-li zájem, aby mu úřad práce zprostředkoval lepší zaměstnání, je hlavní výhodou to, že za uchazeče platí zdravotní pojištění stát.

Uchazeč si může přivydělávat formou pracovní smlouvy (pracovního poměru) nebo dohody o pracovní činnosti, nikoliv prostřednictvím dohody o provedení práce.

Osoby bez zdanitelných příjmů

Takzvané osoby bez zdanitelných příjmů musí platit zálohu na zdravotní pojištění jako 13,5 % z částky minimální mzdy. Pro rok 2026 se záloha zvyšuje na 3024 Kč, zatímco v roce 2025 byla 2808 Kč.

Jde o osoby, které nemají žádný zdanitelný příjem (ze zaměstnání nebo podnikání), ale současně nepatří do kategorie, za níž platí zdravotní pojištění stát. Patří sem hlavně:

  • student starší 26 let (s výjimkou pro doktorandy – za určitých podmínek),
  • student školy, která není ministerstvem uznána jako soustavná příprava na budoucí povolání (některé jazykové školy, většina škol v cizině a podobně),
  • žena v domácnosti, která nepečuje celodenně osobně a řádně o dítě do sedmi let nebo o dvě děti do patnácti let (jestliže nepobírá žádný důchod nebo není v evidenci uchazečů o zaměstnání),
  • člověk, který má jenom příjmy nepodléhající dani z příjmů – například na základě dohody o provedení práce pod 12 000 Kč měsíčně, nebo dohody o pracovní činnosti s příjmem nedosahujícím v kalendářním měsíci výše 4500 Kč,
  • člověk, který má jenom příjmy z kapitálového majetku, z nájmu nebo takzvané ostatní příjmy (např. z příležitostných činností, z příležitostného nájmu movitých věcí, z převodu nemovité věci a podobně),
  • nezaměstnaný, který není v evidenci úřadu práce,
  • student, který po ukončení školy nenastoupí ihned po prázdninách do zaměstnání nebo nezačne podnikat.

Zdanění důchodu

Důchody jsou v zásadě osvobozeny od daně z příjmů. Danit se musí jenom v případě, že roční příjem ze všech přijatých důchodů (vedle starobního může jít třeba o invalidní) přesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy.

V roce 2026 tak budou od daně osvobozeny důchody do roční výše 806 400 Kč (v průměru 67 200 Kč měsíčně), zatímco v roce 2025 to bylo 748 800 Kč.

