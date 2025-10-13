Finanční správa se zaměřila na odpočty penzijka. Chybu můžete opravit

Finanční správa se zaměřila na předčasné zrušení penzijního spoření a z toho plynoucí povinnost dodanit odpočty, které si lidé v předchozích letech odečetli z daňového základu.
Ode dneška úředníci osloví 1338 lidí formou klasického dopisu nebo datové zprávy. V něm je informují „o pravděpodobné chybě navazující na předčasné zrušení penzijního spoření, které daný poplatník uplatňoval jako daňový odpočet v předchozích letech“.
Nesrovnalosti se týkají daňových přiznání za roky 2023 a 2024. „Zjištěné chyby v daňové povinnosti odhadujeme celkem na 12,5 milionu korun,“ říká Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.
Kdo penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření zrušil předčasně a vybral si úspory, musí doplatit daň za posledních deset let, pokud během nich využíval odpočty.
Akce je součástí projektu Daňové echo, který upozorňuje na pravděpodobné nesrovnalosti v daňových přiznáních. Lidé díky němu mohou chyby bez sankcí napravit a vyhnout se klasické daňové kontrole.
Na chyby ohledně předčasného ukončení penzijního spoření se zaměřila už první fáze projektu Daňové echo. Finanční správa tehdy oslovila 575 lidí, kteří v roce 2022 předčasně zrušili penzijní spoření. Více než tři pětiny osob dobrovolně podaly dodatečné přiznání a svoje pochybení napravily, stát tak získal 3,5 milionu korun.
Druhá fáze projektu Daňové echo se zaměřila na nesprávné uplatnění slevy na manžela či manželku. Finanční správa oslovila 3432 oslovených osob. Možnost podat dodatečné přiznání bez sankce využily tři čtvrtiny z nich, stát tak získal 48,8 milionu korun.
„Věříme, že se Daňové echo stane rutinní součástí činnosti finanční správy a pomůžeme tak daňovým poplatníkům minimalizovat časový odstup mezi zjištěním chyby v přiznané daňové povinnosti a její opravou na správnou výši. Naším cílem do budoucna je rozesílat dopisy s minimálním zpožděním, nebo ideálně ještě před vznikem povinnosti podat daňové přiznání,“ dodává Simona Hornochová.
Petr Kučera
Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.
Sdílejte článek, než ho smažem