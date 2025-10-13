Peníze.cz
>
Daně
>
Daň z příjmů
>
Daň z příjmů fyzických osob
>
Finanční správa se zaměřila na odpočty penzijka. Chybu můžete opravit

Finanční správa se zaměřila na odpočty penzijka. Chybu můžete opravit

Petr Kučera | rubrika: Aktuality | 13. 10. 2025
Finanční správa se zaměřila na odpočty penzijka. Chybu můžete opravit

Zdroj: Pleska / Dall-e

Finanční správa se zaměřila na předčasné zrušení penzijního spoření a z toho plynoucí povinnost dodanit odpočty, které si lidé v předchozích letech odečetli z daňového základu.

Ode dneška úředníci osloví 1338 lidí formou klasického dopisu nebo datové zprávy. V něm je informují „o pravděpodobné chybě navazující na předčasné zrušení penzijního spoření, které daný poplatník uplatňoval jako daňový odpočet v předchozích letech“.

Nesrovnalosti se týkají daňových přiznání za roky 2023 a 2024. „Zjištěné chyby v daňové povinnosti odhadujeme celkem na 12,5 milionu korun,“ říká Simona Hornochová, generální ředitelka Finanční správy ČR.

Kdo penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření zrušil předčasně a vybral si úspory, musí doplatit daň za posledních deset let, pokud během nich využíval odpočty.

Akce je součástí projektu Daňové echo, který upozorňuje na pravděpodobné nesrovnalosti v daňových přiznáních. Lidé díky němu mohou chyby bez sankcí napravit a vyhnout se klasické daňové kontrole.

Na chyby ohledně předčasného ukončení penzijního spoření se zaměřila už první fáze projektu Daňové echo. Finanční správa tehdy oslovila 575 lidí, kteří v roce 2022 předčasně zrušili penzijní spoření. Více než tři pětiny osob dobrovolně podaly dodatečné přiznání a svoje pochybení napravily, stát tak získal 3,5 milionu korun.

Druhá fáze projektu Daňové echo se zaměřila na nesprávné uplatnění slevy na manžela či manželku. Finanční správa oslovila 3432 oslovených osob. Možnost podat dodatečné přiznání bez sankce využily tři čtvrtiny z nich, stát tak získal 48,8 milionu korun.

„Věříme, že se Daňové echo stane rutinní součástí činnosti finanční správy a pomůžeme tak daňovým poplatníkům minimalizovat časový odstup mezi zjištěním chyby v přiznané daňové povinnosti a její opravou na správnou výši. Naším cílem do budoucna je rozesílat dopisy s minimálním zpožděním, nebo ideálně ještě před vznikem povinnosti podat daňové přiznání,“ dodává Simona Hornochová.

Ať se nespálíte

Ilustrační obrázek

Petr Kučera

Autor článku Petr Kučera

Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku Aktuálně.cz,... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Líbil se vám článek?

+1
AnoNe
Vstoupit do diskuze
V diskuzi je celkem 0 komentářů

Oblíbená témata

daň z příjmů fyzických osob, daně, daňové přiznání, doplňkové penzijní spoření, finanční úřad, odpočet od základu daně, penzijní připojištění

A tohle už jste četli?

I výdělky z prostituce se musí danit, rozhodl soud

7. 10. 2025 | Petr Kučera

I výdělky z prostituce se musí danit, rozhodl soud

Pro příjmy z dobrovolného výkonu prostituce platí v zásadě stejné povinnosti jako pro jakékoliv jiné příjmy – tedy uvést je v daňovém přiznání a zaplatit z nich daň. Rozhodl o tom Nejvyšší... celý článek

Paušální daň v roce 2026 prudce stoupne, ale jen někomu. Přehled a kalkulačka

7. 10. 2025 | Gabriel Pleska

Paušální daň v roce 2026 prudce stoupne, ale jen někomu. Přehled a kalkulačka

Měsíční částka paušální daně příští rok vzroste, někteří podnikatelé zaplatí pěkných pár tisícovek navíc. Jiné OSVČ v paušálním režimu ale můžou zůstat v klidu. Sepsali jsme změny v... celý článek

Volby ve vaší peněžence. Jak vám chtějí změnit daně, důchody nebo bydlení

29. 9. 2025 | Petr Kučera

Volby ve vaší peněžence. Jak vám chtějí změnit daně, důchody nebo bydlení

Z programů sedmi stran a hnutí, které podle průzkumů mají šanci dostat se do sněmovny, jsme vybrali konkrétní body týkající se hlavně osobních financí, bydlení a drobného podnikání. celý článek

Srážková daň končí. Daňové přiznání kvůli přivýdělku ale povinné nebude

30. 6. 2025 | Gabriel Pleska

Srážková daň končí. Daňové přiznání kvůli přivýdělku ale povinné nebude

Ministerstvo financí postrašilo lidi, kteří si přivydělávají třeba na dohodu o provedení práce. Rozhodlo se zrušit srážkovou daň – a pro mnohé z nich tím udělat daňové přiznání povinným.... celý článek

Letní brigády, daně a další povinnosti. Návod pro studenty

23. 6. 2025 | Gabriel Pleska

Letní brigády, daně a další povinnosti. Návod pro studenty

Letní brigády jsou fajn způsob, jak si přivydělat. Ale pravidla nejsou pro všechny stejná. Jiná platí pro čtrnáctileté, jiná pro šestnáctileté, a ještě jiná pro dospělé. Liší se i daně... celý článek

Partners Financial Services
Speciál FKI