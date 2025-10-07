Paušální daň v roce 2026 prudce stoupne, ale jen někomu. Přehled a kalkulačka

Jak se mění výše paušální daně pro rok 2026?
Paušální daň v prvním pásmu zdraží na 9984 korun měsíčně. Je to o 1268 korun měsíčně víc než letos, za rok to znamená o 15 126 korun víc.
Pro poplatníky ve druhém a třetím pásmu paušální daně se v roce 2026 nic proti letošku nemění. Měsíční platba je nastavená pořád stejně.
V prvním pásmu se měsíční částka paušální daně mění každý rok mění. Je navázaná na minimální zálohy, které odvádějí OSVČ na sociální a zdravotní pojištění. Loni, letos a v roce 2026 tyto zálohy rostou mnohem rychleji než obvykle a spolu s nimi i paušální daň.
Vláda Petra Fialy v konsolidačním balíčku v roce 2023 prosadila, že minimální zálohy se v letech 2024, 2025 a 2026 budou skokově zvyšovat z původních 25 procent až na 40 procent průměrné mzdy. Tady je výsledek:
Měsíční platba paušální daň 2026 v jednotlivých pásmech a její složky
|
První pásmo
Druhé pásmo
Třetí pásmo
Daň z příjmů
100 Kč
4963 Kč
9320 Kč
Důchodové (sociální) pojištění
6578 Kč
8191 Kč
12 527 Kč
Zdravotní pojištění
3306 Kč
3591 Kč
5292 Kč
Celkem
9984 Kč
16 745 Kč
27 139 Kč
Kolik se v jednotlivých pásmech zaplatí na paušál dani za celý rok 2026
Roční paušální daň
118 608 Kč
200 940 Kč
325 668 Kč
Co je to paušální daň?
Paušální daň byla v Česku zavedena v roce 2021. Díky ní můžou osoby samostatně výdělečné činné (OSVČ) – pokud splňují její podmínky a přihlásí se k ní – jednoduše vyřešit své základní daňové povinnosti vůči státu. V jedné platbě v pevně stanovené měsíční výši můžou zároveň uhradit:
Po skončení zdaňovacího období už potom OSVČ nemusí podávat daňové přiznání ani přehledy příjmů pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Tedy pokud se nenajde jiný důvod pro podání přiznání. Tím můžou být zejména jiné příjmy – z prodeje nemovitosti, akcií nebo jiné věci nebo z nájmu – přesahující v součtu sumu 50 tisíc korun.
Výměnou za jednoduchou administrativu se ovšem poplatník v režimu paušální daně zříká možnosti uplatnit slevy na dani a odpočty z daňového základu.
V režimu paušální daně zůstává poplatník po přihlášení vždy celé zdaňovací období, tedy celý rok. Přejít zpátky na normální režim s daňovým přiznáním se dá až v roce dalším.
Kdo může využít paušální daň v roce 2026?
Ten, kdo chce využít paušální daň, musí splnit několik základních požadavků:
- jeho roční příjmy nepřesahují dva miliony korun.
- není plátcem daně z přidané hodnoty.
- není zaměstnaný, respektive nemá příjmy ze závislé činnosti (s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní). To znamená, že práce na dohodu do limitů je ok, ale nic víc.
- není v insolvenčním řízení.
- není společníkem veřejné obchodní společnosti ani komplementářem komanditní společnosti.
Pokud poplatník zatím paušální daň nevyužívá, musí taky včas podat finanční správě oznámení o vstupu do paušálního režimu. Standardní termín je do 10. ledna, jenže to je v roce 2026 sobota. Onámení je tedy možné podat až do 12. ledna 2026, což je nejbližší pracovní den po zákonném termínu. Hlásit se je ale možné už teď.
Lidé, kteří paušální daň využívají už letos, v tom budou automaticky pokračovat i v roce 2026. Pokud do 12. ledna 2026 finanční správě nepošle oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu.
Pásma paušální daně a rozhodné limity
Paušální daň byla vymýšlena jako jednoduchý nástroj. Během těch několika málo let, co je na světě, se ale začala trochu komplikovat. Původně všichni plátci paušální platili stejně a nebylo mezi nimi rozdílu.
Už v roce 2023, po zvýšení limitu příjmů, při jehož překročení se z podnikatele stává povinně plátce DPH, byli ale plátci paušální daně rozdělení do tří pásem. Podle toho, jaké mají příjmy a z jakých činností (respektive podle toho, jak vysoké výdajové paušály by na své činnosti mohli uplatnit, kdyby platili daně po staru).
První pásmo paušální daně
Do prvního pásma paušální daně OSVČ v roce 2026 patří, když:
- její příjmy ze samostatné činnosti v roce 2025 nepřesáhly jeden milion korun bez ohledu na to, v jakém oboru podniká.
- její příjmy jsou maximálně 1,5 milionu korun a nejmíň u tří čtvrtin z nich by mohla uplatnit výdajový paušál 60 nebo 80 %.
- její příjmy jsou nejvýš dva miliony korun a nejmíň u tří čtvrtin z nich by mohla uplatnit výdajový paušál 80 %.
Druhé pásmo paušální daně
Do druhého pásma paušální daně OSVČ v roce 2026 patří, když:
- její příjmy ze samostatné činnosti v roce 2025 nepřesáhly 1,5 milionu korun bez ohledu na obor podnikání.
- její příjmy jsou maximálně dva miliony korun a nejmíň u tří čtvrtin z nich by mohla uplatnit výdajový paušál 60 % nebo 80 %.
Třetí pásmo paušální daně
Do třetího pásma paušální daně OSVČ v roce 2026 patří, když:
- její příjmy ze samostatné činnosti v roce 2025 nepřesáhly dva miliony korun bez ohledu na to, v jakém oboru podniká.
Pokud se po skončení zdaňovacího období zjistí, že člověk vydělal víc, než dovoluje původně zvolené pásmo, musí rozdíl v dani i pojistném doplatit. Funguje to ale i opačně: když se ukáže, že jste vlastně mohli trávit rok v nižším daňovém pásmu, má poplatník právo na vrácení části daně i pojistného.
Jak se přihlásit k paušální dani? Přehled a termíny
Pokud se pro paušální daň rozhodnete, musíte včas poslat finanční správě přihlášku. Dokument se jmenuje oznámení o vstupu do paušálního režimu a najdete ho na webu finanční správy. Zákon jako poslední termín označuje 10. ledna. V roce 2026 to ale vychází na sobotu: nejzazší termín tedy bude pondělí 12. ledna 2026, jako nejbližší pracovní den po.
Zálohy podle zvoleného pásma se pak platí do 20. dne každého měsíce.
Později během roku se k paušální dani můžou hlásit už jen podnikatelští nováčci.
Pokud máte datovou schránku zřízenou ze zákona, máte povinnost k přihlášení využít elektronickou cestu. Můžete oznámení o vstupu finanční správě poslat datovkou nebo se s pomocí digitální identity registrovat na portálu MojeDaně a podání udělat přes tamější rozhraní. Případně můžete využít mejl s uznávaným elektronickým podpisem.
Většina podnikatelů datovou schránku zřízenou podle zákona má, papírový formulář podaní na finančním úřadě tedy můžou zase využít jen úplní nováčci nebo těch několik výjimek, které povinnou datovku nemají.
Pokud už daně a povinná pojištění v paušálním režimu odvádíte letos. Pro příští rok se hlásit nemusíte, předpokládá se, že pokud neřeknete jinak, chcete v tom pokračovat.
Jak a kdy se odhlásit z paušální daně?
Pokud se rozhodnete z režimu paušální daně vystoupit, funguje to obdobně jako s přihláškou. Na finanční správu musíte do 10. ledna (v roce 2026 do 12. ledna) podat formulář oznámení o dobrovolném vystoupení z paušálního režimu.
Paušální daň je vždycky na rok. Pokud se k ní tedy jednou upíšete, měli byste s ní vydržet celé zdaňovací období, odhlásíte se až na to příští.
V průběhu roku lze z paušální daně vystoupit jedině tak, že přestanete splňovat její podmínky. Typicky ukončíte nebo přerušíte podnikání. Finanční správě o tom dáte vědět pomocí Oznámení o nesplnění podmínek v paušálním režimu.
Jak změnit pásmo paušální daně?
Pokud chcete nebo spíš musíte pro rok 2026 platit paušální daň v jiném pásmu, než jste teď, dá se to udělat velmi jednoduše elektronicky s pomocí dokumentu s dlouhým názvem Oznámení o změně zvoleného pásma paušálního režimu nebo o jiné výši paušální daně.
Pásmo se zase mění na celý rok a oznámení se podává na začátku zdaňovacího období do 10. ledna (v roce 2023 do 12. ledna).
Jaké jsou výhody a nevýhody paušální daně?
Výhody:
- Minimální administrativa. Nepodáváte přiznání, nepodáváte přehledy pro zdravotní pojišťovnu a sociálku, nehlídáte, která platba jde na sociálku a která na zdravotní pojišťovnu, všechno posíláte na jeden účet, stát už si to přebere.
- Odpadá vám starost s archivací dokladů o výdajích (je ale možné, že to byste nedělali ani v klasickém režimu a místo reálných výdajů byste si z daňového základu odečítali výdaje paušálem).
- Pokud se udržíte ve zvoleném pásmu, máte jistotu, že nebudete doplácet daň ani pojistné.
- Riziko kontroly z finančního úřadu je minimální.
- A někomu se to prostě vyplatí.
Nevýhody:
- Když nepodáváte daňové přiznání, nemůžete v něm ani uplatnit daňové odpočty – například úroky hypoték, příspěvky na státem podporované penzijní produkty, tedy penziní připojištění, penzijní spoření, DIP…, ani slevy na dani – zejména slevu na poplatníka a slevy na děti, případně na manželku či manžela.
- Důchodce–OSVČ si nemůže říct o nově zavedenou slevu na důchodové pojištění
- Další nevýhodou může být ověřování příjmů. Stejně jako pro OSVČ, které uplatňují výdaje paušálem, mají banky i pro podnikatele v režimu paušální daně speciální způsoby prokazování příjmu. Nejde ani tak o to, že by vám hypotéku nedali, ale připravte se na to, že každá banka může chtít něco jiného: Platím paušální daň, jak prokážu příjem při žádosti o hypotéku? Ptáme se v bankách.
Vyplatí se vám paušální daň v roce 2026? To si spočítejte:
Gabriel Pleska
Redaktor, editor a uměle inteligentní ilustrátor webů Peníze.cz a Finmag.cz. Další články autora.
