Díky „slevě na dítě“ si jeden z rodičů může snížit daň z příjmů nebo dokonce – díky daňovému bonusu – dostat od státu něco navíc. Sleva má dvě základní podmínky: rodič dítě „vyživuje“ a žije s ním ve společně hospodařící domácnosti.

Slevu – oficiálně nazvanou „daňové zvýhodnění na vyživované dítě“ – můžete podle zákona využít za kalendářní měsíce, na jejichž počátku splňujete příslušné podmínky. Když je splňujete třeba ještě 1. července, můžete si odečíst sedm dvanáctin roční slevy – za leden až (celý) červenec bez ohledu na to, že většinu července jste už podmínku nesplňovali.

Zákon výslovně dodává, že slevu můžete uplatnit i za měsíc, kdy se dítě narodilo. Takže třeba při porodu na konci července si můžete z daní odečíst šest dvanáctin roční slevy (za červenec až prosinec). Tuhle výjimku ale dneska necháme stranou. Bude nás zajímat jen ten začátek měsíce.

Za vyživované se považuje hlavně dítě, které je nezletilé – tedy „do dovršení 18 let věku“. Hranice se posouvá až „do dovršení 26 let věku“, jestliže se dítě „soustavně připravuje na budoucí povolání“ nebo když nemůže studovat či pracovat kvůli nemoci, úrazu nebo dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu.

Jenže: co když se dítě narodilo třeba 1. března 1995? Rodič jednoho studenta si chtěl odečíst slevu na dítě i za březen 2021. Vycházel z toho, že syn „dovršil 26 let věku“ první den v měsíci, takže podmínku na počátku měsíce podle rodiče splňoval.

Finanční úřad už ale slevu za březen neuznal. Otec neuspěl ani u Odvolacího finančního ředitelství. Stejnou smůlu měl i syn, který si ze svých přivýdělků chtěl – vedle základní slevy na poplatníka – za březen odečíst daňovou slevu na studenta (dnes už zrušenou). I tuhle slevu lze využít v zásadě „do dovršení věku 26 let“.

Otec a syn se nevzdali a žalovali finanční správu u soudu. Argumentovali, že k dovršení věku 26 let dochází po celý den 26. narozenin – tedy od 0:00 do 24:00 hodin.

Napoprvé uspěli. Krajský soud v Praze dospěl k závěru, že syn dovršil věku 26 let dne 1. března (ne 28. února), tedy k dovršení rozhodného věku došlo až na počátku března, přičemž až do tohoto okamžiku (včetně) byla věková podmínka pro nárok na slevu splněna. „Únor 2021 je měsícem před dovršením rozhodného věku, březen 2021 měsícem jeho dovršení, za nějž nárok na daňové úlevy ještě přísluší – a duben 2021 měsícem po dovršení rozhodného věku, za nějž již nároky nelze s úspěchem uplatnit,“ konstatoval soud.

Podle krajského soudu se dá formulace ohledně slevy na vyživované dítě i slevy na studenta vyložit dvěma možnými jazykovými výklady. V takových případech je pak na místě použít právní zásady in dubio mitius (v pochybnostech mírněji), respektive in dubio pro libertate (v pochybnostech ve prospěch nositele práv).

„V zákoně uvedené slovní spojení ve své podstatě znamená, že podmínka ‚do dovršení věku 26 let‘ je splněna i po celý den, v němž vyživované dítě/student tohoto věku dosáhne. Věková podmínka pro uplatnění daňových výhod za daný měsíc je tedy splněna, i pokud daná osoba dovrší věku 26 let prvního dne v měsíci,“ rozhodl krajský soud.

Proti tomu se však pro změnu odvolalo finanční ředitelství. Podle něj zákon umožňuje jediný výklad: podmínka „do dovršení věku 26 let“ byla naposledy splněna v 23:59:59 dne 28. února, zatímco 1. březen je možné označit za den dovršení 26 let věku. Syn tedy podmínku pro nárok na slevy nesplňoval ani jednu sekundu z měsíce března 2021.

Slovní spojení „do dovršení věku 26 let“ znamená, že daňové zvýhodnění má být poskytováno do dne předcházejícího dni 26. narozenin – nikoliv do dne, ve kterém daný věk dovrší, zdůrazňovalo finanční ředitelství. Odmítlo argumenty, že by takový výklad byl nespravedlivý nebo diskriminační. Například dítě narozené hned druhý den v měsíci už podmínku splňuje – a přestože zbytek měsíce už bude „po dovršení 26 let“, stát mu přiznává slevu v celé měsíční výši.

Na stranu finanční správy se nakonec postavil i Nejvyšší správní soud. Na jeho rozsudek z konce května upozornila daňová expertka Jana Fuksová ze společnosti KPMG Legal.

„Syn, který se narodil 1. března 1995, dovršil věku 26 let na samém počátku dne 1. března 2021 v 00:00 hodin. Časové ohraničení vyjádřené slovy ‚do dovršení věku 26 let‘ je třeba vykládat tak, že končí uplynutím dne předcházejícího dni dovršení tohoto věku, tj. dne 28. února 2021 o půlnoci. V tom případě však nebyly na počátku měsíce března splněny podmínky pro uplatnění nároku na slevu,“ konstatoval senát vedený Petrou Weissovou.

„Pokud má být něco dovršeno do určité doby, znamená to i v běžném jazyce, že se to má stát před touto určitou dobou. Tou je v posuzované věci okamžik dovršení věku 26 let. Nelze souhlasit s krajským soudem v tom, že k dovršení určitého věku dochází po celý den. Dovršení určitého věku – pokud by zákonodárce v konkrétní právní normě neuvedl jinak – spadá v jeden jedinečný okamžik, za který právní praxe považuje samotný počátek dne, který se svým číselným označením a měsícem shoduje se dnem a měsícem, v němž se určitá osoba narodila,“ uvedl Nejvyšší správní soud.

Formulace „do dovršení věku 26 let“ tak podle soudu znamená, že „časový úsek končí uplynutím dne předcházejícího dni dovršení daného věku, přičemž den dovršení tohoto věku – ani jeho jakákoliv část – už do toho časového ohraničení nespadá“.

„I kdyby Nejvyšší správní soud přistoupil na úvahu krajského soudu, že za počátek měsíce lze považovat celý jeho první den, stále podle něj platí, že pokud se jedinec narodil prvního dne v měsíci a věku 26 let dovršil tohoto dne v 00:00 hodin, pak ani jediný okamžik z tohoto měsíce není dobou ‚do dovršení věku 26 let‘,“ dodali soudci.

Nejvyšší správní soud nezpochybňuje, že když si konkurují dva srovnatelné jazykové výklady, měl by se přednostně použít ten, který co nejvíce respektuje zásady in dubio mitius nebo in dubio pro libertate. V tomto případě se však podle něj nejedná o dva rovnocenné výklady. Přístup krajského soudu „nepřípustně rozšiřuje dikci“ příslušných ustanovení zákona o daních z příjmů, když slovní spojení „do dovršení věku 26 let“ posouvá na „dovršení věku 26 let“.

Případ se teď vrátí ke krajskému soudu, který se při novém rozhodování musí řídit názorem Nejvyššího správního soudu.

S jinou variantou formulace o dovršení věku se po nedávném zpřísnění setkáme i u daňové slevy na vyživovaného manžela – nově přibyla podmínka dítěte, které „nedovršilo věku tří let“. Najdeme ji i v některých dalších zákonech. Například za zletilého a plně způsobilého k právním úkonům je člověk považován „po dovršení věku 18 let“.

