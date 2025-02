Změny v daňovém přiznání. Na tohle si letos dejte pozor

Školkovné – daňová sleva končí

Slevu za umístění dítěte („školkovné“) si bylo možné naposledy odečíst z příjmů za rok 2023. Od roku 2024 tato sleva skončila, takže teď už ji nevyužijete.

Některé rodiny kvůli tomu zaplatí na daních o tisíce korun navíc. Kdyby sleva pokračovala podle dřívějších pravidel, mohly by si snížit daň za loňský rok až o 18 900 korun. Její maximální výše totiž odpovídala minimální mzdě. Naposledy – za rok 2023 – si rodiče mohli odečíst až 17 300 korun.

Sleva na vyživovanou manželku či manžela – omezení

Až o 24 840 korun si můžete snížit daně, pokud vyživujete manželku či manžela. Tedy v situaci, kdy vyděláváte, zatímco váš partner ne – protože je na rodičovské, případně z jiného důvodu loni neměl práci s výraznějšími příjmy.

Manžel či manželka s vyššími příjmy si může odečíst z vypočtené daně nejenom 30 840 korun ročně sám za sebe jako základní slevu na poplatníka, ale při splnění podmínek také až 24 840 korun za vyživovaného partnera.

Nově se však sleva na vyživovaného manžela omezila jen na domácnosti, které v předchozím roce vyživovaly dítě do tří let věku. Podle zákona stačí, že poplatník – tedy ten, kdo slevu využije (partner s vyššími příjmy) – „žije ve společně hospodařící domácnosti s manželem a vyživovaným dítětem poplatníka, které nedovršilo věku tří let“. Zákon nemluví o tom, že by partner, na kterého je sleva uplatňována, musel o dítě pečovat osobně nebo celou dobu.

Kvůli zpřísnění už tuto daňovou slevu nemohou využít ani domácnosti, v nichž jeden z manželů osobně a celodenně pečoval o dospělého příbuzného – typicky o seniora.

Další pravidla se nezměnila. Aby si jeden z manželů mohl slevu odečíst, nesmí vlastní příjmy druhého manžela – na kterého si uplatňuje slevu – za rok přesáhnout 68 tisíc korun. Do limitu se počítají hlavně všechny výdělky ze zaměstnání, podnikání či takzvaných dohod, dále peněžitá pomoc v mateřství, dávky nemocenského pojištění nebo podpora v nezaměstnanosti. Naopak se do nich nepočítají dávky státní sociální podpory, tedy především rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě.

Slevu na manžela či manželku můžete využít za kalendářní měsíce, na jejichž začátku jste splňovali dvě podmínky: Jednak manželství, jednak žití ve společně hospodařící domácnosti s vyživovaným dítětem do jeho třetích narozenin. Jestliže jste měli svatbu třeba 13. července 2024, můžete slevu uplatnit jenom za srpen až prosinec. Za každý takový měsíc vám zaměstnavatel může odečíst z daní 2070 korun měsíčně.

Daně levně na pár kliků Zdroj: Shutterstock Online daňové přiznání Jednoduše: jen odpovídáte na otázky, aplikace sama počítá a vyplňuje

Komplet: včetně přehledů pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu

pro ČSSZ a zdravotní pojišťovnu Rychle: za 15 minut Ano, to chci

Dvojnásobnou slevu lze uplatnit, pokud má vyživovaný manžel či manželka průkaz ZTP/P, tedy zvlášť těžké postižení s potřebou průvodce. I v tomto případě však zákon trvá na nové podmínce: domácnost musí vyživovat dítě do tří let – jinak slevu na manžela už nelze využít, ani když je postižený.

Spoření na stáří – penzijní, životní, DIP a pojištění dlouhodobé péče

Nově funguje společný limit pro odpočet od základu daně pro všechny státem podporované „produkty spoření na stáří“.

Zatímco dříve se limit 24 tisíc počítal u každého z produktů (penzijko a životko) zvlášť, teď vznikla společná hranice 48 tisíc (pro penzijko, životko, dlouhodobý investiční produkt a pojištění dlouhodobé péče). Záleží na každém člověku, jak ji v praxi využije – tedy jestli si limit rozdělí mezi víc produktů, nebo ho využije jen pro jediný. Samotný strop (48 tisíc) se bohužel oproti předchozím letům nezvýšil. Výsledná daň (15 % ze základu) tak může klesnout maximálně o 7200 korun ročně.

Stejnou daňovou výhodu jako penzijko nově dostaly investice do akcií, dluhopisů nebo podílových fondů, případně i konzervativní spoření na vkladových účtech – když si je založíte v rámci dlouhodobého investičního produktu (DIP). Od základu daně si můžete odečíst peníze, které jste loni do DIPu vložili.

Druhou novinkou je pojištění dlouhodobé péče. To má zajistit výplatu peněz v případě, že se v budoucnu kvůli zdravotnímu stavu stanete závislými na pomoci druhých.

U penzijního připojištění nebo doplňkového penzijního spoření se loni změnila také pravidla pro státní příspěvek. Zatímco do června byla maximální částka, k níž šlo státní příspěvek získat, 1000 Kč měsíčně, od července se zvýšila na 1700 Kč. To má vliv i na daňové zvýhodnění. Od základu daně si totiž můžete odečíst jenom takové příspěvky, které jste v jednotlivých kalendářních měsících zaplatili nad tento limit, a to ze svého.

Vklady na penzijko do 1700 korun v každém měsíci (od července 2024), dříve do 1000 korun (do června 2024), odečíst nelze, protože už jste na ně dostali jinou výhodu – přímou státní podporu. Neberte v úvahu ani případný příspěvek zaměstnavatele – za něj totiž využije daňovou výhodu on sám.

Progresivní sazba – hranice pro vyšší daňové pásmo

Výrazně se rozšiřuje počet lidí, kteří musí platit vyšší sazbu daně.

Zvýšená 23% sazba se nově týká ročních příjmů přesahujících 36násobek měsíční průměrné mzdy. Dříve to bylo až od 48násobku. Z pohledu měsíčních příjmů klesla hranice na třínásobek místo dřívějšího čtyřnásobku.

Hranice pro takzvanou progresivní daň se tím snížila na 1 582 812 Kč pro příjmy za rok 2024. V měsíčním vyjádření – pro zálohu na daň v roce 2024 – je to 131 901 Kč. Pro srovnání: z příjmů za rok 2023 museli lidé platit vyšší sazbu až od 1 935 552 Kč měsíčně. A nebýt vládního balíčku, týkala se by vyšší sazba za rok 2024 až příjmů od 2 110 416 Kč.

Vyšší 23% sazba se vztahuje pouze na část základu daně přesahující limit. Příjmy pod tento limit se daní základní 15% sazbou.

Členské příspěvky odborům – odpočet končí

Skončila také možnost odečíst si od základu daně členské příspěvky, které jste v předchozím roce zaplatili odborové organizaci. Tuto úlevu bylo možné naposledy využít pro příjmy za rok 2023.

Odpočet odpovídal zaplaceným příspěvkům, maximální limit byl 3000 korun za rok a současně nesměl přesáhnout 1,5 procenta zdanitelných příjmů ze zaměstnání. Výslednou daň mohl snížit o 450 korun.

Sleva na studenta – daňová sleva končí

Pracující studenti už si neodečtou speciální daňovou slevu na studenta. Ta dosahovala až 4020 korun ročně. Naposledy ji bylo možné odečíst z příjmů za rok 2023.

Pracující studenti si ale samozřejmě dál mohou odečíst z daní ostatní úlevy, především základní slevu na poplatníka. Ta dělá 30 840 korun za rok a lze ji využít v plné výši bez ohledu na to, jestli práce trvala celý rok, nebo třeba jen malou část roku.

Základní sleva na poplatníka může plně vynulovat daň až do příjmu 205 600 korun ročně, což odpovídá průměrnému měsíčnímu výdělku kolem 17 100 korun. Teprve s příjmy nad tento limit bylo možné využít ještě speciální slevu na studenta.

Zvyšování kvalifikace – odpočet od základu daně končí

Skončila také možnost snížit si daňový základ, jestliže jste absolvovali „zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání“. V praxi šlo hlavně o zvyšování profesní kvalifikace, pokud ho neplatil zaměstnavatel.

I tuto úlevu bylo možné naposledy využít pro příjmy za rok 2023. Daňový základ mohla snížit až o 10 tisíc za rok (u lidí se zdravotním postižením až 13 tisíc, u těžce postižených až 15 tisíc), výslednou daň tedy až o 1500 korun.

Daňový bonus na dítě – vyšší limit

Když vám slevu na dítě odečtou z daně, která vycházela před jejím uplatněním, a dostanete se tím do minusu, stane se takový rozdíl daňovým bonusem. Díky němu pak státu nezaplatíte žádné daně, ale ještě od něj něco dostanete.

Daňový bonus může uplatnit jen ten, kdo si za rok 2024 vydělal aspoň 113 400 Kč. Strop odpovídá šestinásobku minimální mzdy, pravidelně se tedy zvyšuje. Za rok 2023 byl 103 800 Kč. Do limitu se počítají pouze příjmy ze zaměstnání nebo podnikání.

Odpočet darů – vyšší limit zůstává

Od základu daně si lze výjimečně odečíst dary až do výše 30 procent základu daně. Limit je sice standardně 15 procent, ale v předchozích letech se dočasně zvýšil kvůli covidu a ruskému útoku na Ukrajinu.

Vyšší limit zůstává i pro odpočet z příjmů za rok 2024 a bude možné ho využít i pro příjmy za rok 2025 a 2026. V souvislosti s pomocí Ukrajině se zároveň rozšířil okruh uznatelných darů.

Minimální hranice se nemění: Podmínkou pro využití odpočtu je, že celková hodnota těchto darů v předchozím roce dosáhla aspoň 1000 korun nebo přesáhla dvě procenta vašeho (původního) základu daně.

Zdanění loterií, sázek a dalšího hazardu – nižší limit

Počínaje příjmy za rok 2024 výrazně klesl limit pro daňové osvobození výher: na 50 tisíc z předchozího milionu korun. Plno výherců navíc bude muset nově podávat daňové přiznání.

U loterií – jako jsou třeba Sportka, Eurojackpot, ale i stírací losy – je to pro výherce jednodušší. Srážkovou daň ve výši 15 procent z výhry odvádí přímo provozovatel. Výherce dostává už částku po zdanění, nemusí ji pak uvádět v daňovém přiznání. Limit u loterií se počítá pro každou výhru samostatně.

Odlišně to funguje pro kurzové sázky, tedy především u sázení na sportovní výsledky. Limit 50 tisíc se u nich počítá z celkového součtu výher za kalendářní rok, a to po odečtení všech (i neúspěšných) vkladů. Do limitu se tedy počítá jen čistá výhra – jinými slovy zisk. Kurzové sázky u různých společností se hodnotí společně, ne odděleně. Překonání ročního limitu u kurzových sázek si musí hlídat sám výherce – a případně uvést takové příjmy v daňovém přiznání.

Zdanění důchodu – vyšší limit

Důchody jsou v zásadě osvobozeny od daně z příjmů. Danit se musí jenom v případě, že roční příjem ze všech přijatých důchodů (vedle starobního může jít třeba o invalidní) přesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy.

Za rok 2024 tak jsou od daně osvobozeny důchody do roční výše 680 400 Kč (v průměru 56 700 Kč měsíčně), zatímco v roce 2023 to bylo 622 800 Kč.

Do kdy podat daňové přiznání za rok 2024?

Způsob podání přiznání Termín podání přiznání Papírově (bez poradce) do 1. dubna 2025 Elektronicky (bez poradce) do 2. května 2025 Přes daňového poradce do 1. července 2025

Přehled pro ČSSZ – povinně elektronicky pro OSVČ s datovkou

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), které mají ze zákona zřízenou a zpřístupněnou datovou schránku, musí od roku 2025 komunikovat elektronicky také s Českou správou sociálního zabezpečení. Už dříve přišla stejná povinnost i v komunikaci s finanční správou.

Všechna podání a úkony, k nimž je předepsán tiskopis, musí živnostníci a další podnikatelé (až na výjimky) provádět výhradně elektronicky. Týká se to přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2024, ale třeba také oznámení o zahájení samostatné výdělečné činnosti, přihlášky k nemocenskému pojištění, žádosti o nemocenskou dávku nebo dalších dokumentů souvisejících se žádostí o dávky.

„Nejpohodlnějším způsobem elektronické komunikace je využití ePortálu ČSSZ. Pokud se do něj přihlásíte, usnadní vám to vyplnění některých tiskopisů, například přehledu o příjmech a výdajích nebo žádosti o dávky nemocenského pojištění. ePortál automaticky vyplní některé údaje za vás a nabídne návodné informace,“ radí sociální správa.

Úřad připouští výjimky: „Pokud by z technických důvodů nebylo možné učinit podání elektronicky, lze jej výjimečně podat v listinné podobě na předepsaném tiskopisu. V takovém případě je však nutné důvod řádně vysvětlit. Bez řádného odůvodnění nebude k listinnému podání přihlíženo,“ píše ČSSZ.

Do kdy podat přehledy OSVČ?

Základní pravidlo pro podání přehledů je, že se odevzdávají nejpozději do měsíce od nejzazšího termínu pro podání daňového přiznání. To znamená:

nejpozději 2. května 2025 – pokud bylo daňové přiznání podáno v základní lhůtě, tedy nejpozději na začátku dubna, a to v jakékoliv formě (papírové i elektronické)

nejpozději 2. června 2025 – pokud OSVČ podala přiznání elektronicky v prodloužené lhůtě (od 1. dubna)

nejpozději 1. srpna 2025 – pokud přiznání podal poradce později než na začátku dubna

Daňová kalkulačka OSVČ 2025 - výpočet daně 2024 Příjmy: Kč Výdaje:

Procenta nebo vlastní částka. 30 % 40 % 60 % 80 % Kč Počet měsíců podnikání: měsíců Základ daně: Kč Nezdanitelné části základu daně hodnota darů: Kč úroky z úvěrů (hypo a stavební spoření): Kč odpočty penzijka, pojištění, DIPu: Kč podpora výzkumu a vývoje a odborného vzdělávání: Kč další částky: Kč Souhrn nezdanitelných položek: Kč Daň: Kč Slevy na dani základní - na poplatníka: Kč manžel/ka: Kč manžel/ka ZTP: Kč invalidita prvního nebo druhého stupně: Kč invalidita třetího stupně: Kč držitel ZTP/P: Kč sleva za zastavenou exekuci: Kč Daň po uplatnění slev: Kč Daňové zvýhodnění na dítě (tzv. sleva na dítě): Kč Sleva na dani: Kč Daň po uplatnění daňového zvýhodnění: Kč Daňový bonus: Kč Daň - zaplacené zálohy: Kč Zdravotní pojištění - zaplacené zálohy: Kč Sociální pojištění - zaplacené zálohy: Kč Další kalkulačky Nemocenská pro OSVČ 2025

Optimální nemocenské pojistné pro OSVČ 2024

Výpočet daně 2025 – daňová kalkulačka

Všechny kalkulačky

Petr Kučera Zaměřuje se na osobní finance a spotřebitelská témata. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Přes pět let vedl web Peníze.cz, předtím ekonomicko-finanční rubriku... Další články autora.

Jakou cenu má vaše nemovitost? Získejte na pár kliknutí jediná certifikovaná data o realitním trhu a rozhodujte se na základě správných informací. Vyzkoušet zdarma

Sdílejte článek, než ho smažem