Lidé si tu pořád počítají daně z investic ručně, říká autor daňové kalkulačky

Spočítat si daně, to přece dovede dneska každý. Jistě. Dokud nepřijdou na řadu investice. Že to není žádná legrace, protože neexistují pomůcky, jednotné návody a jasná metodika, se přesvědčil i Jan Zahradník. Pro autora webových aplikací to ovšem byla výzva. A tak se narodila daňová kalkulačka Taxomat.

Jak složitá je problematika danění investic?

Dodnes není k dispozici žádná stránka, žádný návod na to, jak se daň počítá. Stává se, že ani daňoví poradci se neshodnou na jednotné odpovědi a stejný případ by řešil každý z nich jinak. Zásadní problém ale vidím především v tom, že je proces výpočtu technicky velmi složitý. Investor často nedostane z investičních platforem kompletní výstup, musí si dohledávat parametry a dělat ruční práci nad těmi daty. Výklady existují roztříštěně a není jasné, jestli a případně které jsou aktuální.

Ten problém je dlouhodobý, jeho palčivost je ale dnes větší než dřív. Po covidové pandemii totiž přišel velký investiční boom. Začaly vznikat investiční platformy a lidé se pustili do investování ve velkém. V Česku je teď zhruba 300 tisíc aktivních investorů a to číslo ještě poroste, i díky tomu, že vznikají bankovní aplikace, které nabízí služby podobné nebankovním investičním platformám. I přes tento nárůst popularity investování nám ale pořád chybí právě ta daňová přehlednost. S tím jsem se setkal na vlastní kůži, když jsem sám začal investovat.

Jan Zahradník Zakladatel Taxomatu. Vystudoval ČVUT v Praze. Celou kariéru se věnuje vývoji webových aplikací. Začínal jako vývojář, analytik a projektový manažer na projektech pro české banky. Pracoval i pro streamovací platformu pro Afriku, kde se podílel na projektu fiskálních reportů pro Nigérii a další státy.

K založení Taxomatu vás tedy vedla vlastní zkušenost?

Byl to jeden z prvních impulzů. Slyšel jsem pak rozhovor s daňovým poradcem, který problematiku přehledně vysvětloval, a ten se zmínil, že pro výpočet je možné využít různé metodiky, a získat tedy i jinou závěrečnou částku pro platbu daně. Že jednoduše chybí automatizace. A já, protože se dlouho pohybuji v prostředí vývoje finančních aplikací, jsem začal přemýšlet, jestli by se ta složitá problematika nedala zjednodušit. Vzal jsem papír a tužku a začal zkoumat možnosti. Podařilo se mi vytvořit program na výpočet daně, který se postupně začal rozrůstat o další prvky. A pak jsem založil společnost a teď prodávám klientům tuto daňovou kalkulačku.

To bylo v roce 2022…

Ano. První sezonu jsme měli jako testovací, abychom věděli, že aplikace počítá správně, a především, zda je o službu zájem. To se potvrdilo a už máme několik tisíc uživatelů. Mezi nimi jsou nejen lidé, kteří investují sami, ale našich služeb využívají i daňoví poradci. Jejich klienti totiž řeší stejné problémy jako ti individuální investoři a poradci by bez Taxomatu museli pro každého klienta tyto daně počítat manuálně.

Co všechno aplikace umí?

Podporujeme patnáct hlavních investičních platforem, ze kterých zpracováváme data o investicích do akcií, opcí a futures a o dividendách. Ke každé platformě poskytujeme návod, jak si uživatel má stáhnout data o transakcích a nahrát je do aplikace Taxomat. Po nahrání dat se spustí výpočty a kontroly a také dopočítání těch dat, která některé platformy neposkytují, ale která jsou pro výpočet nezbytná. Uživatel je tedy díky aplikaci nemusí pracně shánět. Finálně nabídneme klientovi několik možných výpočtů, samozřejmě v rámci legálních možností, a on si zvolí ten, který mu nejlépe vyhovuje z hlediska jeho investic. Zároveň si ověří, zda vůbec letos musí podávat daňové přiznání a jaká bude zhruba jeho finanční zátěž.

Můžou investoři využít aplikaci i jinak než pro výpočet daní?

Kromě daňových kalkulací poskytujeme i velmi zajímavá data z investorského pohledu, tedy například kolik máte zainvestováno, kolik z toho v české nebo jiné měně. Navíc nabízíme i simulaci budoucích obchodů – tedy ještě předtím, než uděláte obchod, víte, jaké pravděpodobně budete odvádět daně. Máme pochopitelně i mobilní aplikaci, která ukazuje aktuální situaci účtu daného klienta. Zároveň s aplikací tvoříme blog, na kterém informujeme o možnostech zdanění. Spolupracujeme při tom s daňovými poradci, kteří nám pomáhají s analýzami a kontrolují naše články. Snažíme se tedy dělat i osvětu a zjednodušujeme a nabízíme kompletní návody, aby lidé mohli správně rozhodovat o svých investicích a jejich zdanění.

Aplikace mimo jiné hlídá i osvobozené příjmy…

Ano, je to jedna ze základních vlastností aplikace. Když držíte akcii déle než tři roky, tak jste při jejím prodeji osvobozeni od placení daně z příjmů. V naší aplikaci vidíte přímo, kolik vám do těch tří let ještě zbývá, u každého nákupu. Zároveň ukazujeme, jakou ztrátu nebo zisk byste měli, kdybyste akcii prodali hned a jak se na výsledku projeví právě to zdanění, když ty tři roky nepočkáte. Jmenujeme se sice Taxomat, ale poskytujeme komplexní rozbor investic a dat, která umožňují dělat lepší investiční rozhodnutí. Z našich analýz vyplývá, že naši klienti průměrně dosáhnou legální cestou na úsporu devíti tisíc korun ročně. Samozřejmě se ta úspora odvíjí i od toho, jaké měl klient při investování štěstí a kolik investoval celkem, dá se tedy dosáhnout i úspor mnohem vyšších.

Kolik Taxomat stojí?

Máme tři různé výše předplatného. Liší se podle toho, zda nahráváte jednu, pět nebo více investičních platforem. Měsíční předplatné se pohybuje od 249 do 799 korun, záleží na plánu a délce předplatného. Před koncem roku míváme zvýšenou poptávku o tříměsíční předplatné, protože si klienti chtějí zkontrolovat, co je čeká, a případně udělat nějaká kompenzační opatření před podáním daňového přiznání. Celoroční předplatné využívají kromě individuálních investorů také správci majetku, protože u těch jde o větší portfolia a celoroční péče a kontrola je v jejich případě nezbytná. Navíc často dosáhnou na úsporu ve vyšších řádech, než je těch zmíněných devět tisíc.

Jaké plány máte s aplikací do budoucna?

Už nyní nabízíme uživatelům automatickou synchronizaci s jednou z investičních platforem, Interactive Brokers. Tato synchronizace umožňuje přidávat transakce do Taxomatu automaticky, aniž by to klient musel dělat ručně. Věříme, že i ostatní platformy časem umožní svým uživatelům tento komfort.

Chystáme se přidávat do aplikace další instrumenty, například CFD kontrakty, dluhopisy, krypto a crowdfunding. Budeme připojovat i další platformy, mezi nimi například Portu, velmi známou online investiční platformu. V roce 2026 se plánujeme zaměřit kromě B2C i na oblast B2B. Rádi bychom svoje služby nabídli firmám, přizpůsobené na míru jejich požadavkům a specifickému využití. Zvažujeme i export do zahraničí, cílíme především na okolní evropské země. Část práce je v tom ohledu už hotová, protože námi podporované investiční platformy jsou mezinárodní a v zahraničí obchodují stejně jako u nás. Jiná je ale legislativa.

V Česku je Taxomat zatím jediná aplikace svého druhu?

Jsou portály, které umožňují výpočty daní a tvorbu daňového přiznání, jako například MOJE daně. My se ale specializujeme na tu investiční část, která je velmi specifická a které se žádná jiná aplikace v Česku nevěnuje. Lidé a firmy si daně z investic stále počítají manuálně v excelových tabulkách. My vlastně pomáháme nejen investorům, ale i daňovým poradcům a státní správě, protože zvyšujeme kvalitu a správnost těch výpočtů, a tedy i kvalitu podaného daňového přiznání.

