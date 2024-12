Paušální daň podrobně. Máme odpovědi na praktické otázky

Chystáte se přihlásit od nového roku k paušální dani? Má své výhody, ale i negativa. A ta můžou v určitých životních situacích nepříjemně překvapit. Co když potřebujete doložit příjmy nebo se rozhodnete změnit práci? A vyplatí se vám paušál vůbec? Poradí i naše kalkulačka.

Paušální daň je jediná platba spojující tři povinné odvody spojené s podnikáním: daň z příjmu, sociální pojištění a zdravotní pojištění. V listopadu 2024 ji využívalo celkem 118 338 osob samostatně výdělečně činných (OSVČ).

Její výhodou je, že posíláte jen jednu platbu na jedno číslo účtu a nemusíte podávat daňové přiznání ani přehledy zdravotní pojišťovně a sociální správě. Také nemusíte doplácet daň ani pojištění a s největší pravděpodobností se vám vyhne kontrola z finančního úřadu.

Naopak komplikací paušální daně je, že neumožnuje využívat slevy na dani, daňové zvýhodnění na děti ani například odpočty na životní pojištění, penzijní spoření nebo úroky z hypoték.

Je proto dobré pečlivě zvážit, zda se vám režim paušální daně v roce 2025 vůbec vyplatí. Ověřte si to na naší kalkulačce.

V určitých situacích totiž může paušální daň život spíše zkomplikovat. Tady jsou odpovědi mluvčího finanční správy Patrika Madleho na dotazy čtenářů, kteří žádali radu či vysvětlení.

V režimu paušální daně potřebuji potvrzení o výši příjmů pro školu, která chce poskytnout stipendium mému dítěti. Je to možné?

Poplatník s paušální daní nepodává daňové přiznání. Správce daně tak nemá informace o výši jeho příjmů a nemůže tedy ani vydat potvrzení o jejich výši. Finanční úřad tak může vystavit pouze potvrzení o tom, že poplatník je v paušálním režimu a případně potvrdit výši vyměřené paušální daně. Takové potvrzení vystaví na žádost poplatníka.

Chci si vzít hypotéku. Co s režimem paušální daně dokládám? A jak je to s úroky z hypotéky?

Ohledně požadavků na doklady nutné pro získání hypotéky v případě poplatníka, který je v paušálním režimu, je třeba kontaktovat přímo příslušné finanční instituce, tedy banky. Podle našich zkušeností bývá požadováno oznámení o vstupu do paušálního režimu, výpisy z účtu a evidence příjmů. Správce daně může vystavit na žádost poplatníka pouze potvrzení o tom, že je poplatník v paušálním režimu, případně potvrzení o výši vyměřené paušální daně.

Uplatnit nárok na odečet úroků z hypotečního úvěru použitého na financování bytových potřeb nelze. U paušální daně totiž nelze uplatňovat žádné daňové výhody, to je odečítat nezdanitelné části ze základu daně ani slevy na dani.

Zaregistrovala jsem se k paušální dani, od finančního úřadu mi však nepřišlo žádné potvrzení. Jak ověřit, že je vše, jak má být?

Oznámení o vstupu do paušálního režimu podává poplatník poté, kdy sám vyhodnotí, že splňuje všechny zákonem stanovené podmínky pro vstup do paušálního režimu. Jde tedy o rozhodnutí poplatníka, které správci daně pouze oznamuje. Proto správce daně o vstupu do paušálního režimu nevystavuje žádné rozhodnutí, pouze bere na vědomí oznámení učiněné poplatníkem.

Oznámení o vstupu do paušálního režimu je formulářovým podáním, které musí poplatník učinit výhradně elektronicky v předepsaném formátu a struktuře – poplatník by tedy měl získat potvrzení o odeslání a doručení tohoto oznámení správci daně ze systému, který k podání využil, například systém datových schránek, DIS+ na portálu Moje daně.

Pokud si neupravím výši paušální daně v novém roce, upozorní mě úřad? A pokud budu dál platit původní výši, co mi hrozí?

Jestliže neplatíte zákonnou výši paušální zálohy a vznikne vám nedoplatek na paušální záloze, správce daně vás v průběhu zdaňovacího období vyzve k jeho úhradě. Z dlužné částky je počítán úrok z prodlení, který se počítá z nezaplacené částky a jeho výše vychází z roční repo sazby České národní banky.

Posílám finanční dary nadacím. S paušální daní nemohu odečíst slevu ze základu daně. Ale můžu dát potvrzení o daru, které je na moje jméno, manželovi/manželce, který si slevu uplatní za mě?

Pokud se vaše daň rovná paušální dani, nemůžete si dar odečíst od základu daně. Pokud je dar poskytnut ze společného jmění manželů, nic nebrání tomu, aby si poskytnutý dar uplatnil manžel či manželka.

S paušální daní si ze základu daně neodepíšu až 48 tisíc korun na spoření na důchod. Můžu si je odečíst dodatečně, když v dalším roce vyměním paušál za klasický úvazek?

Pokud jste v režimu paušální daně, skutečně nelze odečítat od základu daně jakékoliv nezdanitelné částky. Zaplacené spoření na penzi a ostatní nezdanitelné částky, které z uvedeného důvodu nelze odečíst, není možné uplatnit v jiném zdaňovacím období, než ve kterém byly zaplaceny.

Budete-li v následujícím roce podávat daňové přiznání, můžete v tomto daňovém přiznání uplatnit jen ty nezdanitelné části základu daně, které se vztahují k tomuto zdaňovacímu období.

Co když už s příjmy spadám do vyššího pásma paušální daně, ale nepřiznám to. Jak se to zjistí, když na paušalisty nechodí kontroly z finančního úřadu?

V tomto případě se jedná o vědomé porušení zákonných pravidel a s tím jsou samozřejmě spojeny i příslušné dopady. Finanční správa provádí jak vyhledávací, tak analytickou činnost, jejichž výsledkem může být podnět správcům daně k provádění kontrolních postupů. Tyto informace získává nejen na základě externích podnětů, ale především z vlastních zdrojů – například od jiných orgánů státní správy, ale i od třetích stran nebo ve spolupráci s bankovními ústavy.

Finanční správa tak v oblasti rozsahu příjmů analyzuje a vyhledává rizikové subjekty nejen z pohledu paušální daně, ale i obecně z hlediska daně z příjmů fyzických či právnických osob. Totéž platí i pro oblast DPH, kde analyzované skutečnosti slouží například k ověření okamžiku překročení obratu pro povinnou registraci k DPH.

Paušální daň má tři pásma dle výše příjmů. Co když začnu vydělávat víc a posunu se s příjmy do vyššího pásma, nebo naopak mám příjmy nižší a spadnu do nižšího. Stačí posílat novou výši paušální daně, nebo musím úřad kontaktovat?

Změnu pásma lze provést pouze na základě Oznámení o změně pásma. Nestačí tedy začít posílat jinou výši paušální zálohy. Zákon o daních z příjmů přesně stanoví, jaké má mít oznámení o změně pásma náležitosti. Pro zjednodušení podání byl pro poplatníky vytvořen nepovinný tiskopis, který lze pro oznámení o změně pásma využít.

Oznámit změnu pásma je ze zákona povinné, a to nejpozději do 10. ledna. V případě, že by oznámení nebylo podáno nebo bylo podáno po 10. lednu, ke změně pásma nedojde. Pro následující zdaňovací období pak zůstává v platnosti původní pásmo.

Jsem v režimu paušální daně, v průběhu roku nastoupím do klasického zaměstnání a podnikání budu mít na vedlejší činnost. Musím dál platit paušální daň, nebo ji lze ukončit a přejít ke klasické formě s podáváním daňového přiznání a placením záloh na pojištění?

Samotný nástup do zaměstnání, ze kterého vám budou plynout příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), není důvod pro ukončení paušálního režimu. Budete ovšem muset podat daňové přiznání.

K jakému dni mi bude paušální režim ukončen, když jsem k 15. říjnu přerušil podnikání?

Pokud přerušíte samostatnou výdělečnou činnost, pak přestáváte být poplatníkem v paušálním režimu uplynutím posledního dne měsíce října a v měsíci listopadu již nebudete poplatníkem v paušálním režimu. Poslední paušální zálohu jste měl zaplatit do 20. října.

Paušální daň má tři pásma. První pásmo paušální daně – nejčastěji využívaná varianta – zahrnuje samotnou daň z příjmů 100 korun, minimální výši zdravotního pojištění (3143 Kč v roce 2025) a minimální výši důchodového pojištění navýšenou o 15 procent (5473 Kč v roce 2025). Paušální daň pro rok 2025 tak bude ve výši 8716 korun měsíčně, to znamená 104 592 korun ročně. V roce 2024 činila 7 498 Kč.

Druhé a třetí pásmo paušální daně zůstávají v roce 2025 stejné jako v roce 2024, celkové odvody se tedy nezvyšují. Ve druhém pásmu tak daň činí 16 745 korun a ve třetím pásmu 27 139 korun měsíčně. V druhém pásmu paušální daně bylo na konci roku 2024 nahlášeno jen necelých 2700 OSVČ a ve třetím pásmu dokonce jen 364 osob.

Měsíční výše paušální daně za rok 2025 První pásmo Druhé pásmo Třetí pásmo Daň z příjmů 100 Kč 4 963 Kč 9 320 Kč Důchodové poj. 5 473 Kč 8 191 Kč 12 527 Kč Zdravotní poj. 3 143 Kč 3 591 Kč 5 292 Kč Celková paušální částka 8 716 Kč 16 745 Kč 27 139 Kč Roční výše paušální daně za rok 2025 První pásmo Druhé pásmo Třetí pásmo Daň z příjmů 1 200 Kč 59 556 Kč 111 840 Kč Důchodové poj. 65 676 Kč 98 292 Kč 150 324 Kč Zdravotní poj. 37 716 Kč 43 092 Kč 63 504 Kč Celková paušální částka 104 592 Kč 200 940 Kč 325 668 Kč Zdroj: Peníze.cz

