Přejdete s DIPem ke konkurenci? Povinné roky už vám to nesebere

Lidé, kteří si založí dlouhodobý investiční produkt (DIP), by se už neměli bát budoucího přechodu ke konkurenci. Délka smlouvy u předchozího poskytovatele se jim započítá do desetileté doby, která je potřebná pro uplatnění daňového odpočtu.

Výslovně to má stanovit doplnění zákona, které s největší pravděpodobností schválí poslanci během prosince. S pozměňovacím návrhem přišel poslanec Jiří Havránek z ODS. „Vznikal pod dohledem ministerstva financí,“ potvrzuje.

Pravidla se tak sjednotí s doplňkovým penzijním spořením. U něj zákon už dávno zaručuje, že při změně penzijní společnosti klient nepřijde o dosavadní spořící dobu. Doba strávená u předchozí penzijní společnosti se tedy sčítá s dobou u nově zvolené společnosti. Stejnou záruku má klient také u převodu peněz ze starého systému penzijního připojištění („transformované fondy“) do nového systému doplňkového penzijního spoření („účastnické fondy“).



V právní úpravě dlouhodobého investičního produktu, který funguje od začátku letošního roku, taková jistota ohledně počítání doby dosud chyběla. Zákon přitom bez problémů umožňuje změnu poskytovatele nejen v případě, kdy ten dosavadní skončí činnost, ale i když jde čistě o rozhodnutí samotného klienta. Konkurence může zaujmout třeba nižšími poplatky, širším výběrem investičních nástrojů, vyššími úroky na dlouhodobém spoření a podobně.

Dosavadní zákon stanoví, že při změně poskytovatele DIPu nemusí klient vracet získané daňové výhody. Podmínkou je, že všechny finanční prostředky (typicky „hotovost“ na účtu) a majetek (typicky nakoupené akcie) z DIPu u předchozího poskytovatele převede k novému. Nesmí si tedy ze systému předčasně vyvést ani část peněz, a to třeba ani vyplacené dividendy.

Výslovnou zmínku o sčítání doby trvání DIPu u starého a nového poskytovatele však dosavadní zákon neobsahuje. V praxi to zatím nebyl problém – jednak proto, že DIP teprve začíná a málokdo už uvažuje o změně, jednak proto, že ze souvislostí a záměru vlády šlo dovodit, že smyslem úpravy není přerušení (ukončení) povinné doby smlouvy. Poskytovatelé DIPu, tedy hlavně banky a další obchodníci s cennými papíry, předpokládali, že poslanci tuto mezeru brzy zaplní.

Pro DIP platí základní pravidlo zamezující předčasnému výběru: „vklady“ musí zůstat v DIP alespoň do 60 let věku a zároveň je nelze vybrat dříve než po deseti letech (120 měsících) od založení smlouvy. Jde o obdobu pravidla 60+60 známého z penzijního spoření: v něm dosud stačilo pět let (60 měsíců), pro smlouvy podepsané od začátku roku 2024 se však povinná doba spoření prodloužila na dvojnásobek (120 měsíců).

Kdo si vybere úspory dříve, bude muset doplatit daň až za deset let zpětně. To znamená vrátit daňové úlevy, které využil v předchozích letech. Odpočet od základu daně funguje u DIPu stejně jako u dosavadního penzijního spoření, podrobnosti jsme popsali v samostatném článku.

Chystané doplnění zákona se bude týkat nejen DIPu, ale i dalších „daňově podporovaných produktů spoření na stáří“. Pod tento název spadá jak doplňkové penzijní připojištění a některé druhy životního pojištění, ale od letoška také DIP a pojištění dlouhodobé péče.

Délka trvání produktu se bude sčítat v případě, že klient vzápětí převede peníze na produkt stejného druhu: tedy z DIPu na jiný DIP, z pojištění dlouhodobé péče na jiné pojištění dlouhodobé péče a podobně. Ale ne v případě, že si například předčasně vybere peníze z penzijního spoření a vloží je na DIP.

Dodejme, že během dlouhé doby DIPu je samozřejmě možné měnit jeho složení i u stejného poskytovatele. Některý klient bude v mládí odvážnější, s blížícím se důchodem pak konzervativnější. Někdo vydělá na konkrétní akcii, ale po pár letech uvidí potenciál zase jinde. V rámci DIP u stejného poskytovatele lze jednotlivé produkty (například akcie) postupně prodávat a místo nich nakupovat jiné, nebo třeba převést část peněz na vkladový účet, posílit podíl dluhopisů a podobně. Pokud při takových změnách klient nechá všechny peníze – včetně předchozích výnosů – pořád na účtu DIP, je to z pohledu daňového odpočtu v pořádku.

Novelu zákona o daních z příjmů budou poslanci schvalovat v rámci jinak nesouvisejícího zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

