Sázkaře čeká nová povinnost. Pozor na limit pro danění výher

Ještě loni musel platit daň z výher – například z kurzových sázek, Sportky, pokeru nebo rulety – jenom ten, kdo vyhrál víc než milion korun. Od letoška strop pro daňové osvobození prudce klesl: na pouhých 50 tisíc korun.

Jak se daní výhry v loteriích a tombolách?

U loterií – jako jsou třeba Sportka, Eurojackpot, ale i stírací losy – je to pro výherce jednodušší. Srážkovou daň ve výši 15 procent z výhry odvádí přímo provozovatel loterie, typicky společnost Sazka. Výherce dostává už částku po zdanění. Nemusí ji pak uvádět v daňovém přiznání nebo podávat přiznání jen kvůli tomu.

Kdo v roce 2023 vyhrál v loterii třeba 900 tisíc korun, dostal celých 900 tisíc. Od roku 2024 ale ze stejné výhry dostane jen 85 procent (tedy 765 tisíc), protože 15 procent provozovatel odvede státu jako daň z příjmu.

Limit u loterií se nicméně počítá pro každou výhru samostatně. Když vyhrajete během jednoho kalendářního roku postupně 40 tisíc, 30 tisíc, 35 tisíc a 48 tisíc, žádnou daň platit nemusíte – ani když máte všechny výhry ze stejné loterie. Každá z těchto výher se totiž vejde do limitu 50 tisíc. Nesčítají se.

Stejná pravidla jako pro loterie platí i pro tomboly, kde ovšem výhry překonají hranici 50 tisíc jen výjimečně.

Jak se daní výhry v kurzových sázkách?

Odlišně od loterií to funguje pro kurzové sázky, tedy především u sázení na sportovní výsledky u společností jako jsou Tipsport, Fortuna, Chance nebo Sazkabet.

Limit 50 tisíc korun se u nich počítá z celkového součtu výher za kalendářní rok, a to po odečtení všech (i neúspěšných) vkladů. Daňová povinnost se tak může týkat i sázkaře, který sice pokaždé vyhrál jen stovky korun, pokud vyhrával opravdu často. A naopak: ani člověk, který díky jediné sázce vyhrál 50 tisíc korun, je nemusí pokaždé danit – pokud jiné sázky většinou prohrával.

Do limitu u kurzových sázek se tedy počítá jen čistá výhra – jinými slovy zisk. Limit pro daňové osvobození překoná jen ten, jehož celková sázkařská bilance za kalendářní rok – rozdíl mezi všemi vsazenými penězi a součtem výher – přesáhne 50 tisíc. Jinými slovy: museli byste za celý rok vyhrát aspoň o 50 tisíc víc, než jste za stejnou dobu vsadili.

Kurzové sázky u různých společností se přitom hodnotí společně, ne odděleně. Může se stát, že například u Tipsportu je vaše celková bilance o hodně úspěšnější (jste dejme tomu v plusu 70 tisíc korun), ale u Fortuny vám ve stejném roce štěstí tolik nepřálo (a skončili jste v minusu 30 tisíc). Vaše čisté výhry tedy dosáhly jen 40 tisíc a vejdou se do limitu pro osvobození od daně.

Překonání ročního limitu u kurzových sázek si musí hlídat sám výherce. Sázková společnost nemůže – ani v případě jednorázové výhry nad 50 tisíc – odvést daň za výherce, protože netuší, jaká bude jeho celková bilance za celý kalendářní rok. A ani na konci roku neví, jak úspěšný byl stejný člověk s případnými sázkami u konkurence. Mimochodem: počítají se i příjmy od zahraničních společností.

Letošní snížení limitu z milionu na pouhých 50 tisíc znamená, že mnohem víc lidí bude muset tyto výhry uvádět jako „ostatní příjmy“ v daňovém přiznání. Nebo dokonce podávat přiznání jen kvůli tomu – typicky zaměstnanci. Ze zisku přesahujícího 50 tisíc pak odvedou patnáctiprocentní daň.

Základní lhůta pro podání daňového přiznání je do 1. dubna následujícího kalendářního roku. Když ho pošlete elektronicky, stačí to do 2. května. Při využití daňového poradce nebo advokáta se lhůta prodlužuje až do 1. července.

„V nejbližší době přidáme do naší aplikace možnost zjistit si celkovou roční bilanci klienta u Tipsportu. Upozorňuji ale, že hráč si každopádně bude muset spočítat svou celkovou bilanci u všech provozovatelů za letošní rok,“ říká mluvčí Tipsportu Václav Sochor. „Proto není možné určit, koho z našich klientů se dotkne zdanění výher, jelikož logicky nemáme informace o jejich účasti na hře u jiných provozovatelů,“ dodává.

Fortuna se chystá upozornit na novou povinnost i přímo konkrétní klienty, kteří u ní limit 50 tisíc za rok překročí. „Ještě nicméně řešíme, jakým způsobem to provedeme. Povinnost danit výhry nad 50 tisíc se totiž nevztahuje na sázkovou činnost u provozovatele, ale v daném herním segmentu napříč všemi provozovateli. A je zaběhlou praxí, že sázkaři mají účty u více společností. To znamená, že sázkař, který je u naší společnosti například v kurzové sázce v plusu 200 tisíc korun, povinnost danit mít nemusí. Naopak na sázkaře, který je v plusu 10 tisíc, nebo je třeba i v minusu, se povinnost vztahovat může,“ říká mluvčí Fortuny Petr Šrain.

Do stejné skupiny jako kurzové sázky patří podle zákona i takzvané totalizátorové hry. Podle zákona to jsou všechny další hazardní hry, u níž je výhra podmíněna uhodnutím sázkové příležitosti – s výjimkou kurzových sázek. Příkladem jsou sázky na dostihy koní nebo chrtů. Zisky z kurzových sázek a totalizátorových her se tedy sčítají, zároveň si lze ztráty z jednoho typu hry započítat proti ziskům z druhé.

Limit u dalších druhů hazardních her se posuzuje samostatně. Jednotlivé druhy her jmenuje zákon o daních z příjmů: jde především o takzvané technické hry (do této skupiny spadají hlavně automaty, elektronické pokerové stoly, videoloterijní terminály), živé hry s výjimkou turnajů (poker, ruleta, kostky…), turnaje živých her (například pokerové). Limity pro každou z těchto skupin se tedy počítají odděleně (sčítají se jen v rámci stejné skupiny). Ztráty – neúspěšné vklady – v jedné skupině (druhu) takových her nelze započíst proti výhrám v jiné.

Jak se měnil limit pro daňové osvobození výher?

Až do konce roku 2019 byly výhry z loterií či sázek osvobozeny od daně bez limitu. Od roku 2020 chtěla tehdejší ministryně Alena Schillerová zavést limit původně 100 tisíc korun, poslanci nakonec schválili milion. Výrazné snížení limitu na 50 tisíc od roku 2024 pak přinesl balíček na ozdravení veřejných financí z dílny ministerstva vedeného Zbyňkem Stanjurou.

Výrazné snížení limitu vysvětluje ministerstvo snahou o vyšší zdanění neřestí a o boj se závislostmi. Zároveň dodalo, že „úplné zrušení tohoto osvobození by již nebylo produktivní, neboť by znamenalo výraznou dodatečnou administrativní zátěž pro stát, kdy by každý hráč musel podávat daňové přiznání a v něm dokládat nejen své příjmy, ale i výdaje (tj. každé ‚zatočení‘ v automatu)“.

Vedle zdanění samotných výherců zvýšil vládní balíček také speciální daň na straně provozovatelů. Základní sazba – 35 % – pro loterie a technické hry se sice nezměnila, snížená sazba pro kurzové sázky a další hazardní hry ale stoupla na 30 % z dřívějších 23 %. Takzvaná hazardní daň přitom zdaňuje tržby, tedy příjem provozovatelů. Kromě toho firmy platí ještě standardní daň ze zisku, kterou balíček od roku 2024 také zvýšil: z 19 na 21 %.

Praktické příklady

Pan Jan během letošního roku vyhrál ve Sportce postupně 40 000 Kč, 20 000 Kč a 30 000 Kč. Musí některou z výher danit? => Nemusí. U loterií se limit posuzuje u každé výhry samostatně – a protože ani v jednom případě nepřesáhl 50 000 Kč, jsou všechny osvobozené od daně. Dostane tedy celých 90 000 Kč.

Paní Jana během letošního roku vyhrála ve Sportce postupně 50 000 Kč, 110 000 Kč a pak na jednom tiketu současně 35 000 a 25 000 Kč. Musí některou z výher danit? => Ano, bude danit výhru 110 000 Kč. U loterií se limit posuzuje u každé výhry samostatně. Od daně jsou osvobozené výhry, které nepřesahují 50 000 Kč. Osvobozená je tedy i výhra rovnající se přesně 50 000 Kč, protože tuto hraniční částku nepřesahuje. Výhry 35 000 Kč a 25 000 Kč se posuzují každá samostatně – obě se tak vejdou do limitu. Nesčítají se – přestože byly na jednom tiketu, jde o dvě různé výhry.

Slečna Monika během letošního roku vyhrála 30 000 Kč ve Sportce a celkem 22 000 Kč v kurzovém sázení u Chance. Musí některou z výher danit? => Nemusí. Výhra ve Sportce se posuzuje odděleně, limit 50 000 Kč nepřekonala. U kurzového sázení se sice sčítají všechny výhry od všech provozovatelů, limit 50 000 Kč ale v tomhle případě nepřekonaly.

Pan Ferdinand během letošního roku vyhrál v součtu 32 000 Kč u Tipsportu a 29 000 Kč u Fortuny. Jde o čistý zisk, tedy součet výher po odečtení vkladů včetně neúspěšných sázek. Musí některou z výher danit? => Kurzové sázky se posuzují společně, sčítají se výhry (a odečítají prohry) u všech provozovatelů. A protože Ferdinand vyhrál v součtu 61 000 Kč, nevešel se do limitu pro osvobození od daně. Výhru bude muset uvést jako „ostatní příjmy“ v daňovém přiznání a zaplatit z ní 15% daň.

Paní Alžběta si vsadila na dostizích a vyhrála 55 000 Kč. Zkoušela také sázet na tenisové a hokejové výsledky u Tipsportu – občas sice něco málo vyhrála, ale celkově na kurzových sázkách prodělala 12 000 Kč za rok. Musí některou z výher danit? => Nemusí. Kurzové sázky se posuzují jako jedna skupina společně s dostihy. Od celkových výher si tedy lze odečíst celkové prohry (vklady). A protože výsledek je 43 000 Kč, vejde se Alžběta do limitu pro osvobození od daně.

Pan Mojmír si letos díky kurzovým sázkám vydělal už 50 320 Kč. Protože je teprve polovina prosince, zvažuje, jestli by neměl ve zbytku roku prohrát aspoň 320 Kč (a už nic nevyhrát), aby se vešel do limitu pro daňové osvobození. Je to správná úvaha? => Záleží hlavně na tom, kolik by Mojmír ještě vyhrál ve zbytku roku. Pokud by už svůj letošní zisk výrazně nezvýšil, může pro něj být výhodnější obětovat 320 Kč. Z výher mu tak zůstane celých 50 000 Kč. Pokud by totiž jeho roční výhry přesáhly 50 000 Kč, musel by z nich zaplatit 15% daň a přišel by tedy nejméně o 7500 Kč.

Paní Věra za letošní rok vyhrála celkem 38 000 Kč v kurzovém sázení. Dařilo se jí i v jiných hrách: vyhrála 15 000 Kč v pokeru a ještě kolem 4000 Kč v hracích automatech. Musí výhry danit, protože přesáhly limit 50 000 Kč za rok? => Nemusí. Limity pro různé druhy hazardních her se posuzují odděleně.

Pan Václav je opatrný sázkař, ale daří se mu. Přestože při žádné kurzové sázce u společnosti Chance nevyhrál víc než 2000 Kč, celkový součet výher (po odečtení všech vkladů) přesáhl 50 000 Kč. Musí tyto výhry danit? => Ano. Kurzové sázky se posuzují společně, sčítají se čisté výhry za celý rok. A protože Václav vyhrál v součtu přes 50 000 Kč, nevešel se do limitu pro osvobození od daně. Výhru musí uvést jako „ostatní příjmy“ v daňovém přiznání a zaplatit z ní 15% daň.

